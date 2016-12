Condamnat la închisoare pentru că a lovit un polițist

Tânărul de 25 de ani, din comuna Vladimir, acuzat că pe 19 iunie, l-ar fi agresat pe șeful Postului de Poliție Săulești, a aflat sentința, la Judecătoria Târgu-Cărbunești. Vasile Gabriel a fost condamnat de prima instanță la 10 luni şi 15 zile de închisoare cu suspendare. Hotărârea nu este definitivă. Judecătorul de caz a decis și ca angajatul Primăriei Vladimir să muncească în folosul comunității, fie la școală, fie în cadrul instituției la care lucrează. Acesta a cerut să fie judecat conform procedurii simplificate, în cazul recunoaşterii învinuirii, solicitarea fiind admisă. ”Deduce din pedeapsa aplicată perioada reţinerii şi a arestului la domiciliu de la 27 iunie 2016 la 02 septembrie 2016. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de doi ani. Impune inculpatului ca pe durata termenului de supraveghere să nu părăsească teritoriul României fără acordul instanţei. Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Şcolii Generale Nr. 1 Andreeşti sau în cadrul Primăriei Comunei Vladimir, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare”, au decis judecătorii. ”Deocamdată este angajatul primăriei. Nu este definitivă hotărârea, probabil că o va ataca în instanță. Dându-i cu suspendare, probabil orele de muncă în folosul comunității le-ar putea face în concediu sau în timpul în care este liber și vedem în hotărâre ce interdicții mai are. Noi nu am primit deocamdată hotărârea”, a precizat, ieri, pentru Gorjeanul, Ion Ianăși, primarul comunei Vladimir.

Angajatul primăriei, obligat să anunțe orice deplasare care depăşeşte cinci zile

Conform sentinței, bărbatul angajat al Primăriei Vladimir, pe microbuzul școlar, trimis în judecată pentru ultraj, trebuie să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, să anunţe schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte cinci zile și să comunice schimbarea locului de muncă. Colegul său de dosar a primit o amendă penală de 1800 de lei. Persoana vătămată, polițistul, nu s-a constituit parte civilă în cauză. Cercetările au fost efectuate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Cărbunești. Scandalul a avut loc pe 19 iunie, la un magazin din Vladimir, la care este angajată soția omului legii. Polițistul în vârstă de 36 de ani se afla în timpul liber și susține că a intervenit să-i despartă pe clienții care s-au certat în unitatea comercială, moment în care unul dintre ei l-ar fi lovit. Șeful de post a declarat că este convins că a fost o răzbunare, întrucât în anul 2014 i-a întocmit dosar penal suspectului pentru tăiere și sustragere de material lemnos. „Am intervenit datorită faptului că prin Legea 218 suntem obligați, nu putem să-i lăsăm să degenereze într-un conflict mai grav. Mai ales că îmi desfășuram activitățile prin zona respectivă și mă știa foarte multă lume, iar acea persoană trebuia să își vadă de treaba dumneaei, să nu mă agreseze în niciun fel, atâta timp cât eu nu am deranjat pe nimeni. A fost un act de răzbunare din partea dumnealui, dat fiind faptul că dumnealui se afla sub influența băuturilor alcoolice și spunea tuturor că îmi arată mie, că mă omoară”, a declarat șeful Postului de Poliție Săulești. Rudele suspectului au susținut permanent că șoferul pe microbuzul școlar este nevinovat, deși Poliția a avut altă variantă. ”Tânărul de 25 de ani, din comuna Vladimir, a amenințat și a exercitat acte de violență asupra șefului de Post Poliție Săulești, provocându-i leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale, fiind întocmit dosar penal pentru ultraj și lovire sau alte violențe”, se preciza într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, în timpul cercetărilor.

Loredana Fîciu