Condescu, acuze grave: “Vor falimentul clubului, dar nu vor reuşi”

Preşedintele USMO, Marin Condescu, este convins că Pandurii Târgu Jiu va face faţă celei mai mari provocări din istorie: insolvenţa. Până atunci, fostul preşedinte al clubului a lansat un atac dur asupra administratorului judiciar, Emanoil Ciobanu (Consulting Company), care a cerut, la sfârşitul lunii trecute, falimentul echipei fanion a Gorjului. “Pandurii nu intră în faliment, chiar dacă lucrul acesta l-a făcut, fără ştirea creditorilor, administratorul judiciar. Nu ştiu pe ce motive, atâta timp cât clubul are active de 6 milioane euro, şi datoriile sunt de 4,5 – 5 milioane euro, şi nu poate să demonstreze că a încercat să valorifice aceste lucruri şi a acţionat în atragerea răspunderii pentru cei care au finanţat! Eu sper, până începe vacanţa judecătorească, să-şi retragă cererea. Nu pot să-i dau eu sfaturi, are atâta experienţă, dar aş fi început prima dată cu activul, după aceea cu pasivul. M-aş fi clarificat în privinţa patrimoniului, nici după 6-7 luni de zile nu l-a identificat şi cuantificat. Nu se poate cere astfel falimentul. Lucrul acesta ne îndeamnă, pe toţi creditorii, să credem că a vrut să intre clubul în faliment, ca să dispună de toată averea şi s-o distribuie cum doreşte. Multora le e frică la ce se va scoate la lumină, pe viitor, din 2013 a fost o gaură neagră la care au contribuit”, a declarat Condescu.

Acesta a sugerat că membrii asociaţi, inclusiv Primăria şi Consiliul Judeţean, nu i-au mai fost alături, dar, surprinzător pentru mulţi, sunt oameni de afaceri gata să preia contribuţia acţionarilor care nu mai dau bani de luni bune. Condescu merge chiar mai departe, şi spune că va “dărâma” actuala AGA. “Din octombrie nu am simţit decât ostilitate! Odată cu numirea lui Marin Golea administrator special nu au mai putut face ce voiau. Foarte mulţi au sperat să nu se reunească echipa. E ceva premeditat, o structură are alte interese, în afara sportului. Săptămâna viitoare vom face o scrisoare către administratorul special, în conformitate cu statutul, ca să-i dea afară pe toţi cei care nu şi-au plătit contribuţia de trei luni de zile. Eu cred că asta îşi doresc, atâta timp cât nu mai finanţează. Dar echipa nu va muri! Dacă se retrag, există investitori privaţi, care în momentul când le-am arătat active de 6 milioane euro au venit. Sunt oameni de afaceri, care văzând activele clubului pot veni cu 3 milioane euro, iar echipa va fi scoasă din insolvenţă”.

Preşedintele USMO a mai spus că Pandurii are şanse mari să primească un răspuns favorabil de la TAS, care va veni, cel mai probabil, în luna august. Echipa poate fi repusă în drepturi, în primul eşalon, chiar dacă va începe în liga secundă. “Marea surpriză pentru acţionari, pentru oamenii care conduc destinele acestei echipe, este să câştigăm la TAS. Să-i vedeţi atunci, nu o să ştie cum să spună cât de mult au vrut să contribuie la această echipă. Cred că până la 1 august vom obţine răspunsul. Rapid a jucat 4 etape din Liga 1, în trecut, şi tot au fost retrogradaţi”.

Condescu a declarat la începutul săptămânii că falimentul Pandurilor ar opri orice finanţare publică pentru sportul gorjean, deoarece consilierii au finanţat deja două entităţi care sunt în faliment. Deşi mai multe discuţii în legătură cu sportul din judeţ vor avea loc în această săptămână, fostul preşedinte al Consiliului de Administraţie l-a atenţionat, încă o dată, pe Emanoil Ciobanu. “Atitudinea multor administratori judiciari este să trăiască din cadavre, foarte puţini se implică să trăiască în spiritul legii insolvenţei, să dea şanse unităţilor care sunt în dificultate să reapară pe piaţă”, a spus Condescu.