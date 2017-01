Cuplul Iriza și Dian se rupe prin divorț administrativ, urmează partajul ALDE Gorj

Mariajul politic al celor doi parlamentari de Gorj, Scarlat Iriza și Dian Popescu, care a funcționat doar aparent înainte de alegerile parlamentare, s-a finalizat așa cum era de așteptat. Cu un divorț public, cu reproșuri și cu un viitor partaj al organizației ALDE, filiala fiind obligată să își numească un președinte legitim luna viitoare. Asta, evident, abia după ce Iriza s-a săturat să înghită ifosele și aroganțele lui Dian, ultimul demonstrând că este încă afectat la orgoliu, pe motiv că a pierdut mandatul de deputat, dar și alte funcții publice, chiar dacă ultimele sunt urmare doar a condamnării sale penale. Joi, Iriza a anunțat astfel că s-a răzgândit și va candida pentru șefia ALDE Gorj, post pentru care Dian Popescu era convins că nu va avea contracandidat, el fiind singurul care va trage sforile numirilor în funcții publice la Gorj, pe alianța prolifică cu PSD.

După ce a înghițit, timp de câteva luni, toate neajunsurile pe care i le-a făcut Dian Popescu, pornind de la ignorarea publică a rezultatelor sale profesionale, la șicane în timpul campaniei și până la arogarea nejustificată a meritelor electorale, Scarlat Iriza a decis să rupă pisica în două. Ieri, a declarat public faptul că Dian Popescu l-a împiedicat să acceadă într-o funcție politică, acesta referindu-se, de fapt, la postul de președinte al comisiei de energie și transporturi pe care o conduce din postura de vicepreședinte. Iriza credea, cel puțin până joi, că, totuși, liderii de la centru îl vor sprijini pentru această funcție, cu atât mai mult cu cât este printre puținii parlamentari ALDE, care are trei mandate în Camera Deputaților și Senat.

Nu a fost să fie, dar asta urmare doar a sforilor trase de Dian Popescu, crede cu tărie senatorul Iriza, care anunță totodată că va candida pentru șefia ALDE Gorj, fiind susținut deja de o parte dintre organizațiile locale din teritoriu.

A luat cu japca ALDE Gorj, dar se vrea președinte unic

Iriza crede, de altfel, că are șanse să obțină șefia organizației ALDE Gorj cu atât mai mult cu cât a demonstrat că are rezultate și a adus, prin aport personal, voturi partidului. De altfel, se cunoaște că în ALDE Gorj nu este numai lapte și miere, foștii membri ai “ONG-ului lui Tăriceanu” cum numea acest partid anterior Dian Popescu, au fost dați la o parte de echipa fostului senator. Asta, imediat ce Dian a dezertat, așa cum se știe, de la PNL și a luat cu japca ALDE Gorj. Totuși, bătălia internă a celor doi, nu va fi una ușoară pentru Iriza care nu a avut când să coaguleze în jurul său echipa de “îndatorați” pe care o are, în prezent, Dian Popescu. Cei care au avut ori dețin funcții publice urmare a garanției lui Dian Popescu nu au cum să își abandoneze la scrutinul din februarie nașul, în organizație fiind și alți numeroși care se tem că până la alegeri vor rămâne fără mandatele de consilieri locali, prin retragerea sprijinului politic.

Drept urmare, bătălia pentru postul de președinte unic se arată nu numai interesantă, știut fiind că revolta lui Iriza nu va face decât să crească interesul lui Dian de a-l săpa pe acesta, mai abitir, la Tăriceanu. Acum, cu atât mai mult cu cât Iriza atentează la ultimul pol de putere pe care îl mai deține fostul parlamentar.

Anamaria Stoica