Curs euro-leu înghețat de o instanță din Gorj

Tribunalul Gorj a constatat, pe 17 octombrie, caracterul abuziv al unei clauze prevăzute într-un credit contractat la Banca Comercială Carpatica şi a dispus îngheţarea cursului de schimb valutar euro-leu şi efectuarea plăţilor la valoarea de la data încheierii contractului.

Instanţa a decis, astfel, calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a monedei euro de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca banca să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta, sume actualizate la data plăţii efective, potrivit portalului instanţelor de judecată din ţara noastră. “Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată împotriva pârâtelor Banca Carpatica SA Sibiu şi Banca Carpatica SA – sucursala Târgu Jiu. Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale prevăzute la art. 3 pct. 3.1 şi, în consecinţă, dispune îngheţarea cursului de schimb valutar EURO – leu şi efectuarea plăţilor în temeiul contractului la valoarea de la data încheierii contractului, respectiv calcularea şi plata ratelor de rambursare a creditului la valoarea în lei a monedei EURO de la data încheierii contractului, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, urmând ca pârâtele să restituie reclamantului sumele plătite în plus de acesta, sume actualizate la data plăţii efective. Constată caracterul abuziv al clauzei contractuale prevăzute la art. 5 pct. 5.1 şi obligă pârâtele să restituie reclamantului suma de bani încasată cu titlu de comision de gestiune, sumă ce urmează a fi actualizată la data plăţii efective. Respinge capătul de cerere având ca obiect constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale prevăzute la art. 4 pct. 4.1 alin. 2 şi 3 şi art. 4.2 şi art. 4.3”, se arată în minuta şedinţei instanţei. Decizia judecătorilor poate fi atacată cu apel, în 30 zile de la comunicare. Cel mai probabil, trasmite Bursa, această decizie reprezintă prima îngheţare a cursului de schimb valutar euro-leu din ţara noastră, în contextul în care, până acum, am fost obişnuiţi să identificăm decizii ale instanţelor autohtone prin care s-a stabilit îngheţarea pe cursul CHF-leu.

A.S.