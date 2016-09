Cursă inedită de cărucioare pe rulmenți

A fost zarvă, ieri, pe ulițele din satul Lupoaia, în apropiere de Motru, după ce mai mulți tineri studenți din Timișoara au decis să vină aici pentru o cursă de cărucioare pe rulmenți. Unul dintre ei, George Lungu, este din zonă și a venit cu mai mulți colegi de-ai săi pentru o astfel de distracție, asta după ce, anul trecut o astfel de cursă inedită a fost organizată la Anina, în Caraș Severin. Acum tinerii s-au cazat la George acasă și aici și-au și construit cărucioarele pe care mulți copii din sat nu le mai știau. “E cea mai clasică mașină cu putință. Are patru roți, frână și direcție, mai multe de atât nu îți trebuie. Frâna e făcută din doi lanteți prinși pe laterale, iar când trebuie să oprești tragi de ei în jos și se înfig în asfalt. Acum tu ești cel care hotărăști cât de tare vrei să fie frâna pentru că te poți da peste cap. Noi acum vrem doar să ne reamintim de vremurile copilăriei noastre, când nu știam ce e aia circulație sau mașină pe șosea. Desigur că dacă vine vreo mașină pe drum și noi suntem acolo șoferul e cel care are prioritate”, a explicat George.

La cursa de la Lupoaia au venit tineri din mai multe orașe ale țării. Toți au meșterit la cărucioare încă de dimineață, iar la prânz s-au bucurat de munca lor. Unii s-au dat însă peste cap, la propriu, reușind să cadă din cauza vitezei pe care au prins-o pe coastă în jos, fetele fiind cele care s-au ales cu cele mai multe julituri și vânătăi. “Știi cum e, noi, fetele, și condusul…Am pierdut direcția și m-am răsturnat, dar nu e o mare problemă. O luăm de la capăt”, a spus una dintre fetele participante la cursă. Paul Ambrose a venit din Valea Jiului și a mărturisit că deși a trecut de 20 de ani încă îi mai place să se joace inclusiv cu cornete, el reușind să termine cursa cu bine, fără vreo accidentare. “Nu am mai construit un cărucior din acesta pe cauciucuri de când aveam vreo 14 ani și mă dădeam cu el pe străzile din Lupeni. Ne-am mai dat anul trecut la Anina, dar ți se face dor de el când te pasionează treaba asta și de abia am așteptat cursa de aici. Ne-a prins pe toți filmul ăsta cu amintirile din copilărie, ne-am mai jucat inclusiv cu cornete și să știți că încă îmi e dor de copilărie și de perioada aceea fără griji”, a spus tânărul.

De pe margine tinerii au fost priviți de localnici cu maximum de interes pentru că, la început, unii nu au știut despre ce e vorba, ulterior toți fiind de acord că și copiii lor ar trebui să redescopere astfel de jocuri. “Copiii noștri au uitat de cărucioare pentru că, probabil, nici noi nu le-am povestit de ele. Pe vremea noastră erau prin toate gospodăriile, acum nu se mai ocupă nimeni de așa ceva. E tare frumos ce au făcut tinerii ăștia și mă bucur că le arată și celor mici o distracție de pe vremuri. Decât să îi vedem la calculator toată ziua, mai bine să îi știm pe stradă cu cărucioare din astea”, a spus un sătean.

Gelu Ionescu