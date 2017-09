Dascăl acuzat că a bătut doi elevi într-o săptămână!

Inspectoratul Școlar Județean Gorj a solicitat o anchetă la Școala Generală Nr. 1 din Rovinari, după ce unul dintre dascălii de aici a fost acuzat că ar fi lovit doi elevi în mai puțin de o săptămână. Conducerea școlii a confirmat că știa despre incidentele respective, dar nu a deschis nicio anchetă pentru a lămuri lucrurile, invocând faptul că părinții nu au depus o plângere scrisă, ci doar au discutat cu directorul așa, pentru a se “interesa” despre cele întâmplate. Unul dintre părinți a sesizat însă IȘJ și IPJ Gorj tocmai din Finlanda, acolo unde se află la muncă. Bărbatul a trimis mai întâi o adresă Inspectoratului Școlar, iar pe soție a trimis-o să anunțe și Poliția despre cele întâmplate. Fiul lor, elev în clasa a cincea, se juca “lapte gros” cu ceilalți colegi într-una din pauze. Profesorul Ion Pința, fiind de serviciu în acel moment pe holul de la etajul trei al școlii, a observat un băiat în timp ce împingea o fată. A mers la elevul respectiv și la rândul lui l-a împins pentru a-i arăta că nu trebuie să facă așa ceva. Minorul s-a lovit însă cu capul de un hidrant aflat pe perete, iar apoi a izbucnit în plâns. A fost dus în cancelarie și vreme de o oră a plâns, fără să fie lăsat să își sune mama, după cum a povestit, din Finlanda, tatăl său. Mama a aflat despre cele întâmplate de abia la finalul orelor de curs, când a venit să îl ia pe băiat acasă. Profesorul Ion Pința, transferat toamna aceasta de la Colegiul Național “Spiru Haret”, respinge orice acuzație cu privire la faptul că l-ar fi lovit pe elev.

Culmea este că mama unui alt elev a venit și ea la școală și le-a spus jurnaliștilor că și băiatul ei ar fi fost agresat de același dascăl. Ea nu a depus o plângere scrisă pentru că a discutat cu directorul școlii despre incident, fiind asigurată că nu s-a întâmplat nimic. Acum spune că băiatul tresare și vine la școală cu teamă, iar uneori izbucnește în plâns, fiindu-i frică de o eventuală corecție din partea dascălului. Pința, în schimb, se declară ferm convins că nu i-a lovit pe copii și susține că nici nu este adeptul violenței din partea profesorilor. “I-am zis că împinsul e împins și joaca e joacă. I-am mai zis dacă îi place și lui să fie împins de cineva, iar apoi l-am zguduit spre perete, el spunând că se jucau. Nu cred că s-a lovit atunci, iar de plâns plângea de ciudă, cred. Eu am confundat și am zis că a împins-o pe fată intenționat, dar e posibil să fi fost din joacă. Cât despre celălalt băiat, nu cred că e vorba despre lovit. L-am luat de urechiuțe, lucru pe care unii îl pot considera tot o agresiune. Eu nu sunt însă adeptul violenței. Poate că am exagerat, eu știu…”, spune profesorul care mai are câteva luni până când se poate pensiona, el fiind acum la sfârșit de carieră.

Finalul respectiv poate însă să nu fie unul așa cum s-a așteptat pentru că Inspectoratul Școlar a cerut conducerii școlii să verifice cele două incidente și să dispună măsuri. În plus, și polițiștii au deschis un dosar penal în care fac cercetări pentru lovire sau alte violențe, ancheta putând fi oprită în cazul în care plângerea depusă împotriva dascălului este retrasă.

Gelu Ionescu