De joi zburăm cu Eugen Davidoiu, noul șef de la Tarom

Gorjeanul Eugen Davidoiu, fost director al SNLO și până în aprilie director al Electrica Serv, a fost propulsat, joi, în funcția de director al Companiei Tarom. Davidoiu a fost numit în noua funcție de către Consiliul de Administrație al companiei aeriene de stat, acesta luându-i locul lui Dan Iulius Plaveți, căruia i-a expirat mandatul. Davidoiu a ajuns astfel iar șef la stat, după ce o perioadă de câteva luni a fost tras pe dreapta, pe motiv de conflict de interese, acesta punându-și în subordine la Electrica Serv, anul trecut, și nevasta, dar și un nepot.

Davidoiu a revenit de ieri pe cai mari într-o funcție de conducere la o companie de stat, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, devansată însă cu mult de companii aeriene private în ceea ce privește numărul de pasageri. Este vorba despre compania Tarom care a înregistrat o creștere de doar 1% a numărului de pasageri în 2016, până la 2,41 milioane, în contextul retragerii celor două avioane Airbus A310 în toamna acestui an, și a coborât pe locul trei în topul liniilor aeriene, fiind depășită de Blue Air, care a anunțat un avans de 80% al numărului de pasageri în 2016.

Noul director al Tarom va fi ajutat însă de Ministerul Transporturilor să dezvolte Tarom, ministrul Răzvan Cuc declarând chiar luna aceasta că, din fondul suveran național de 10 miliarde euro, care va fi creat de Guvern în acest an, va fi finanțată achiziția a 30 de avioane noi pentru Tarom, investiții ce vor fi făcute în următorii ani.

Cald sub PSD

Până însă la viitoarele investiții, Eugen Davidoiu a fost numit de CA-ul Tarom în funcția de la cârma companiei de stat, asta deși, fostul director al Electrica Serv nu a mai ocupat vreo poziție vizibilă din aprilie până în prezent. De altfel, Davidoiu, după cum Gorjeanul relata în iunie 2016, a fost dat afară de la Electrica Serv cu ceva tinichele de coadă. Deși fusese până atunci cel mai longeviv director al acestei companii strategice de stat, cu acționariat integral Electrica SA, respectivul a fost dat afară de superiori, pe motiv de conflict de interese. “Fostul «general» și-a promovat recent nevasta în funcție, Maria Davidoiu, angajată la Achiziții, devenind șef Serviciu aici, asta în timp ce nepotul fostului director era șeful aceleiași direcții. Deși Davidoiu a zburat din Electrica Serv, colegii săi limitându-se în a spune că nu mai știu ce învârte fostul șef, conflictul de interese a rămas, rubedeniile respectivului fiind încă salariate ale societății, mătușa fiind chiar subordonata nepotului Alexandru Ivan”, relata Gorjeanul cu o jumătate de an în urmă. Lipsit de sprijin PSD, tehnocrații conducând țara, Davidoiu s-a retras din lumina reflectoarelor apărând însă joi într-o funcție bănoasă la cârma unei companii de stat, deși respectivul nu are nici în clin nici în mânecă cu avioanele.

Nu le are cu aeronavele, dar le are cu managementul

Reprezentanții companiei Tarom transmit însă că noua achiziție merită postul, deoarece are experiență managerială, este inginer și absolvent de master în Științe Administrative. “Eugen Davidoiu are 49 de ani şi o vastă experienţă managerială, după ce a deţinut funcţii de conducere în mai multe companii naţionale, printre care Electrica Serv şi Societatea Naţională a Lignitului Oltenia. Eugen Davidoiu este de formaţie inginer şi a absolvit Masterul de Știinţe Administrative al Universităţii Bucureşti, dar şi Institutul Diplomatic Român, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe”, menţionează comunicatul Tarom.

Cert este, într-adevăr, că Davidoiu a deținut anterior funcții de conducere în mai multe companii de stat, printre care Electrica Serv și Societatea Națională a Lignitului Oltenia (SNLO), dar din fiecare funcție a plecat cu scandal și acuze penale, de care, se pare însă că a scăpat.

Tarom este însă, potrivit presei centrale, o caracatiţă de interese foarte încâlcită, unde unii îşi vor doar joburile confortabile și unde nimeni nu cere socoteală pentru rezultat şi eficienţă. Vom vedea dacă Davidoiu va fi eficient în noua funcție ori va permite creșterea respectivei caracatițe.

A.STOICA