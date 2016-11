Declarații în exclusivitate! Soțul Niculinei Stoican, eliberat

Vasile Stănescu, soţul interpretei Niculina Stoican, a fost eliberat din Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin, Secţia exterioară Vânjuleţ. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Drobeta-Turnu Severin, pe 6 octombrie și nu a fost contestată. ”Într-adevăr! A fost eliberat”, au confirmat reprezentanții penitenciarului. ”Admite cererea de liberare condiţionată privind pe condamnatul Stănescu Vasile, deţinut în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin. Admite propunerea de liberare condiţionată. Dispune liberarea condiţionată. Cu drept de contestaţie”, a stabilit instanța.

Niculina Stoican: ”Doar cei egoiști trăiesc singuri”

Vasile Stănescu a ajuns în arest în luna ianuarie a anului 2014, când Înalta Curte de Casație și Justiție a României a respins ca nefondate recursurile formulate de inculpaţi. Niculina Stoican a fost încă de la început alături de soțul său. Artista a acceptat, ieri, să facă declarații, pentru Gorjeanul. ”Dacă are o familie iubitoare, care îl ajută și îl sprijină, nu are cum să se schimbe nimic. Și cred că asta se vedea și din pozele de pe pagina mea. Nu s-a schimbat cu nimic, suntem la fel, ca întotdeauna. A fost o încercare pe care am trecut-o onorabil și cu demnitate și la fel de uniți”, a declarat Niculina Stoican. Îndrăgita interpretă a postat deja, pe Facebook, fotografii cu soțul său, alături de mesajul ”Toate la timpul lor!!! Asta-i viața,asta-i lumea”, reușind să primească sute de aprecieri. ”Întotdeauna contează susținerea celor apropiați, indiferent în ce situație ești, întotdeauna este esențial. De altfel, Dumnezeu așa ne-a lăsat, să nu trăim singuri. Doar cei egoiști trăiesc singuri”, a mai spus cunoscuta interpretă de muzică populară, completând că au fost însă și oameni care au dezamăgit –o în această perioadă. ”Așa e viața făcută. Trebuie să mai ai și dezamăgiri. Altfel cum ai purta restul împlinirilor?!”, a încheiat Niculina Stoican. Vasile Stănescu a fost trimis în judecată, alături de Genică Boerică şi alte 10 persoane, pentru obţinerea ilegală de rambursări de TVA de 13,6 milioane de lei. Acesta a primit şase ani de închisoare. Potrivit informaţiilor din rechizitoriu, în perioada iunie 2001 – iunie 2003, în diverse forme de participaţie penală şi prin folosirea de mijloace frauduloase, inculpaţii ar fi solicitat şi obţinut de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Dolj suma de 13,6 milioane de lei.

Loredana Fîciu

foto: sursa facebook