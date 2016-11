Deputata Niculina Mocioi a renunțat la PNL pentru ALDE

Dian Popescu, copreședintele ALDE Gorj, a anunțat, ieri, jurnaliștilor, noua achiziție politică făcută de organizație. Este vorba despre deputatul PNL, Niculina Mocioi, care a semnat adeziunea la ALDE chiar în fața reprezentanților mass-media. Mocioi nu va ocupa nicio funcție de conducere în ALDE Gorj, dar va susține echipele formațiunii la alegerile parlamentare.

Deputatul PNL Niculina Mocioi a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, că a semnat adeziunea la organizaţia judeţeană a ALDE, urmând să activeze în cadrul acestei formaţiuni politice. Aceasta a menţionat că, după aproape un an în care nu a mai făcut declaraţii publice, fiind nemulţumită de modul în care a fost desemnat candidatul PNL la Primăria Târgu-Jiu, dar şi de politica internă dusă în partid, a ales să devină membru al ALDE Gorj.

“De aproape un an am încercat să nu mai ies public cu niciun fel de declaraţii. Am ales să îmi fac treaba strict ca şi parlamentar şi să nu dau curs la niciun fel de provocare pentru că am primit destule. Am fost şi rămân un om de bună credinţă, am nevoie să cred într-un proiect în momentul în care am constatat că nu mai pot fi eu şi că îmi pierd identitatea ca şi om, nu am mai putut să rămân alături de o echipă. Astăzi am un nou proiect, sunt alături de echipa ALDE”, a declarat Niculina Mocioi.

Prezent în aceeaşi conferinţă de presă, liderul ALDE Gorj, senatorul Dian Popescu, a afirmat că Niculina Mocioi nu a pus nicio condiţie pentru înscrierea în partid, nesolicitând vreo funcţie în cadrul formaţiunii.

A.STOICA