Dian Popescu: “ALDE vrea și are toate șansele să joace pentru locul doi la Gorj”

Copreședintele ALDE Gorj, Dian Popesu, a declarat, joi, că organizația pe care o conduce se va bate la alegerile parlamentare pentru locul al doilea pe podiumul câștigătorilor scrutinului din 11 decembrie.

“Ne batem pentru primele două locuri în județ. Am spus că ne vom bate pentru primele două locuri și la locale și am ieșit pe trei. Vrem să fim însă a doua forță politică în județul Gorj, întrucât, cred că populația nu mai poate fi mințită și dusă de nas. S-a întâmplat o dată, dar a doua oară nu se mai întâmplă”, a declarat Dian Popescu. Acesta a menționat că și el a văzut lista de candidați a celorlalte partide, dar mulți din liste au de dat, în opinia lui, explicații, gorjenilor. “Erau pe listă cu oameni care au mai fost parlamentari, care trebuie să răspundă în fața cetățenilor ce au făcut în ultimii patru ani. Voi face și eu o listă cu ce am făcut în ultimii 4 ani”, a completat Dian.

Tăriceanu, în Gorj!

Liderul ALDE Gorj a anunțat cu această ocazie, că la jumătatea acestei luni staff-ul partidului va veni la Gorj, în campanie electorală. “Tăriceanu va fi și în Gorj în jurul datei de 17-19 noiembrie. Sper să vină cu dânsul și domnul Daniel Constantin, pentru că în Gorj este și agricultură nu doar minerit și energie”, a subliniat senatorul ALDE.

Acesta și-a schimbat discursul vizavi de cele întâmplate cu Ion Călinoiu. “Domnul Călinoiu, îmi pare rău ce i s-a întâmplat, dânsul era un adversar politic, nu un dușman. I-am spus că va părăsi scena politică, dar nu m-a crezut. Va fi foarte dezamăgit după 11 decembrie”, a conchis Dian.

A.Stoica