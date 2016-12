Din nou, căsătorii la Poarta Sărutului în noaptea de Revelion

17 cupluri din Gorj şi din alte judeţe ale Olteniei au transmis solicitări telefonice către Primăria Târgu-Jiu cerând informaţii despre documentele necesare în vederea oficierii căsătoriilor chiar sub Poarta Sărutului, la cumpăna dintre ani.

Poarta Sărutului din Parcul Central din Târgu-Jiu este simbolul iubirii pentru cuplurile de îndrăgostiţi care vor să-şi unească destinele sub aceasta în noaptea dintre ani. Şi în acest an, ca o tradiţie din anul 2002 încoace, mai multe cupluri vor spune “Da!” în noaptea de Revelion chiar sub opera lui Constantin Brâncuşi. Taxele pentru căsătoriile oficiate la cumpăna dintre ani sub Poarta Sărutului au rămas aceleaşi. Astfel, doritorii trebuie să achite la casieria Primăriei o taxă de 400 de lei, iar depunerea actelor să se facă în perioada 21-23 decembrie.

“Acest eveniment se desfăşoară la Târgu-Jiu din anul 2002. Dacă la început, în 2002 s-au oficiat şapte căsătorii, am ajuns ca în anii 2012-2013 să oficiem 26 de căsătorii. Din 2002 încoace, la Poarta Sărutului, la cumpăna dintre ani, peste 230 de cupluri şi-au unit destinele. Am primit până acum 17 solicitări telefonice, majoritatea de la cupluri din judeţ, dar şi câteva din alte judeţe ale Olteniei, cum ar fi Dolj şi Vâlcea. Îi aşteptăm să se şi prezinte aici cu documentele în perioada de depunere, mai precis în intervalul 21-23 decembrie. Documentele necesare pentru oficierea acestor căsătorii sunt actele de identitate ale ambilor parteneri, original şi copie, certificatele de naştere în copie şi original, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces în cazul persoanelor care nu sunt la prima căsătorie, timbrul fiscal de 2 lei, precum şi dovada achitării taxei de 400 de lei, dar şi certificatele medicale. După oficierea propriu-zisă, mirii vor primi flori, şampanie şi un tort”, a declarat Dan Laurenţiu, directorul Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (DPCLEP) Târgu-Jiu. Acesta a precizat că anul trecut, la trecerea dintre ani, 15 cupluri şi-au legat destinele sub Poarta Sărutului.

Izabella Molnar