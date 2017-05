Directorul Drăgoescu, pus o lună la odihnă! Fosta primăriță de Berlești, la cârma SC Salubris Gilort de la Târgu-Cărbunești

Firma de salubrizare, deținută în proporție de 50% de Consiliul Local Târgu-Cărbunești, este condusă din data de 1 mai de fosta primăriță a comunei Berlești, Maria Dumitrașcu. Social-democrata nu a susținut un concurs pe post, dar a fost promovată, provizoriu, la începutul acestei săptămâni în funcție, urmând ca, în maximum două săptămâni, Consiliul de Administrație al societății să permanentizeze numirea. Interesant este că fostul director al societății, Nicolae Drăgoescu, nu a fost încă destituit din funcție, deși ar exista numeroase motive pentru ca respectivul să fi fost demis. În schimb, Drăgoescu a fost trimis, de către primarul Dănuț Birău, în concediu, timp de o lună de zile.

Maria Dumitrașcu a pierdut, în vara anului trecut, lupta electorală pentru Primăria Berlești la doar câteva voturi de contracandidatul său de la PNL, asta, deși în localitate s-au declarat nule 100 de buletine de vot. Fosta primăriță a rămas o perioadă șomeră ca apoi să fie angajată la cabinetul deputatului PSD, Mihai Weber, pe un post de consilier.

În urmă cu trei luni de zile, Dumitrașcu, de care se auzise că ar viza un post de conducere la o instituție de protecție socială cu sediul în Târgu-Jiu, a fost angajată la SC Salubris Gilort SRL, firma Consiliului Local Târgu-Cărbunești. Primarul Dănuț Birău a explicat, joi, faptul că Maria Dumitrașcu a reușit performanța, în trei luni de zile, de a pune ordine în actele societății, cunoscută drept una cu probleme la nivelul județului, primarii din localitățile aflate sub contract cu firma de salubrizare criticând, mai tot timpul, societatea.

Gunoi în localități, mizerie în acte

Edilii aveau dreptate în ce privește managementul acestei societăți, care lăsa mult de dorit, cetățenii aflați sub contract cu Salubris, din aceste comune, fiind obligați să rămână, săptămâni la rând, cu gunoiul neridicat de la porți. Asta, mai ales după sărbători importante.

Primarul de Cărbunești nu ascunde faptul că societatea CL nu este una fără probleme. Dănuț Birău a declarat, ieri, chiar că, consumurile de combustibil erau uriașe la Salubris, asta în timp ce salariul directorului se apropia de 3500 de lei lunar. “Am decis că ar fi necesar să facem o schimbare. Evident Consiliul de Administrație al societății are ultimul cuvânt, asta când se va întruni, adică peste două săptămâni. De la începutul acestei luni, munca de director o va face Maria Dumitrașcu, care a preluat atribuțiile lui Nicolae Drăgoescu, care a fost sfătuit să intre în concediu de odihnă. Dânsul va sta acasă o lună de zile. Când va reveni vom vedea ce post va ocupa”, a explicat primarul de Cărbunești, Dănuț Birău.

A rupt pisica..

De altfel, primarul localității a făcut public, încă din luna noiembrie, că intenționează să schimbe conducerea societății de salubrizare, acesta spunând că era nemulțumit de managementul societății care avea încă de atunci mulți bani de recuperat de la beneficiarii din localitățile arondate.

“De la anul, situația se va schimba. Va veni la Salubris un om care să știe să o pună pe linia de plutire. Este singura societate din țară care gestionează gunoiul și nu este pe profit. Salubris are o problemă de conducere. Nu am găsit însă persoana potrivită pentru a conduce această societate, care are probleme aproape de la înființare”, spunea Dănuț Birău, în ultima lună a anului trecut.

A mai trecut însă o jumătate de an până să rupă pisica-n două, asta cu atât mai mult cu cât administratorul Drăgoescu i-a cerut încă de atunci edilului să-l demită.

Salubris Gilort avea de achitat 120 de mii de lei către Polaris Târgu-Jiu, operatorul de la groapa de gunoi, cu câteva luni în urmă, dar și de încasat peste 300.000 de lei de la persoane fizice, agenți economici și primării. Societatea nu este însă în insolvență, așa cum s-a vehiculat.

Anamaria Stoica