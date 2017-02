Distribuție Oltenia anunță investiții smart pentru clienți!(I) Electricienii lui 2018 vor trata defecțiunile cu tableta

Distribuție Oltenia, CEZ Distribuție până de curând, va investi, și în acest an, în îmbunătățirea tehnică a rețelelor prin care energia electrică ajunge prompt la consumator. Compania face public că va utiliza 178,32 milioane de lei la acest capitol, clienții societății din: Gorj, Dolj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Argeș și Teleorman fiind principalii beneficiari ai acestor investiții smart. Dotarea cu echipament modern a echipelor din teren sunt și ele prioritare, la finalul acestui an electricienii din Olt urmând chiar să se deplaseze la intervenții, dotați cu tablete. Distribuție Oltenia investește, de asemenea, în resursa umană, pregătind două clase cu viitori electricieni, la două licee din Craiova și Pitești, ca, în toamnă, proiectul pilot să fie pus în aplicare și la o școală de meserii din Gorj.

Distribuție Oltenia, furnizorul de energie electrică din șapte județe printre care și Gorj, și-a anunțat, săptămâna trecută, la sediul din Pitești, proiectele companiei pe anul în curs, prioritățile acesteia și raportul cu comunitatea. Tot aici s-a anunțat și cea mai recentă investiție, finalizată anul acesta, adică stația electrică din Mioveni, a cărei valoare se ridică la 7,2 milioane de lei cu TVA. La finalul discuțiilor, jurnaliștii au avut ocazia să vadă, direct, la Mioveni, stația nouă.

Un nou brand

În fața jurnaliștilor din Oltenia și Muntenia, Miron Albă, director Direcţia strategie și dezvoltare active Distribuţie Oltenia, a explicat cum a preluat Grupul CEZ, în 2005, pachetul majoritar al Electrica Oltenia, și prin ce modalități și proiecte s-a ajuns la rezultatele de acum. Directorul Albă a specificat, de asemenea, de ce s-a separat distribuția de energie electrică de vânzare, dar și nevoia de rebranding(n.r. schimbare a denumirii) a primei companii și transformarea acesteia în Distribuție Oltenia.

Anul și proiectul

De altfel, nu este niciun secret că din 2005, de când a venit în România, Grupul CEZ a făcut investiții notabile la nivelul celor șapte județe din Oltenia și Muntenia, unde și-a extins aria de activitate. Odată cu achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni a Electrica Oltenia, care nu numai că distribuia, ci și furniza energie electrică, Grupul CEZ a fost obligat să separe cele două activități. Astfel apare CEZ Distribuție și CEZ Vânzare, două societăți distincte, prima rămânând cu distribuția energiei electrice, iar a doua cu furnizarea energiei electrice, proces care a avut loc în perioada 2006-2007, acesta desfășurându-se cu succes. Din 2008 până în 2011, structura inițială are parte de o schimbare radicală, anumite activități sunt externalizate și se reglează și optimizează fluxul între noile structuri create. În 2011, compania se concentrează, prima dată, pe reducerea pierderilor care sunt tehnice și netehnice, în 2012 pe optimizarea distribuției, iar în 2013 pe pierderi exclusiv, acestea devenind prioritatea zero a companiei. Rezultatele eforturilor de reducere ale pierderilor în distribuție încep să se vadă, potrivit directorului Miron Albă, din 2014, acestea crescând anual spre pierderi extrem de mici. “Dacă am reușit să îmbunătățim suficient eficiența operațională pe structura creată, în 2015 a venit momentul să devenim o companie SMART, ca să facem față noilor tendințe de digitizare de pe piață. În 2016 eforturile noastre sunt tot pe SMART Tranformation. (…)Din punct de vedere al numelui nostru, această nouă identitate a apărut ca o necesitate venită din legislația din România, principală și secundară, dar și din tendințele la nivel european. De asemenea, pentru că CEZ Distribuție și CEZ Vânzare foloseau același cub se crea confuzie între clienții din România, care au ajuns să creadă că există o singură entitate, deși noi funcționam separat unii de ceilalți. În aceste condiții, reglemantatorul și autoritățile au decis că cel mai bine este ca operatorul de distribuție să-și schimbe numele. Așa s-a luat decizia, în grupuri fiind mai multe companii, să fie schimbat numele furnizorului și astfel să se rezolve problema. Astfel a apărut noul brand, verde și frumos, Distribuție Oltenia. Nu s-a schimbat în rest nimic, suntem aceeași oameni, avem aceleași responsabilități, aceleași proiecte, și am rămas inima distribuției de energie din Oltenia”, a menționat directorul Albă, specificând că, anul acesta, se va investi mult în îmbunătățirea stării tehnice a rețelei de distribuție și în modernizarea stațiilor electrice, ce vor fi introduse în sistemul SCADA.

Contorizare inteligentă

Oficialii Distribuție Oltenia au mai anunțat, în acest context, că se va continua implementarea programului de contorizare inteligentă. S-a prezentat apoi sediul și investițiile de la Pitești, dar și stația de la Mioveni, pusă în funcțiune în 1977, care alimentează acum 16.700 de clienți, printre care Automobile Dacia. De altfel, realizarea lucrărilor extinse de modernizare și introducere în sistemul SCADA ia în calcul chiar necesitățile de consum pe termen mediu și lung ale consumatorilor din regiune. La stația de la Mioveni s-au înlocuit echipamentele uzate fizic și moral cu unele moderne și fiabile, s-au făcut lucrări de modernizare ale stației, s-a executat aici o instalație de securizare și alarmare în caz de incendiu, dar și lucrări de modernizare a transformatoarelor 110 Kv pe medie tensiune. De asemenea, s-a integrat stația în sistemul SCADA.

Tabletele reduc timpul de remediere a defecțiunilor

Reprezentanții Distribuție Oltenia au mai anunțat că la finalul acestui an, electricienii din echipele de intervenție din Olt vor fi dotați cu tablete pentru a interveni rapid la defecțiunile sesizate de consumatori. Dotate vor fi 25 de echipe din județul Olt, grupurile fiind formate din câte două persoane. De anul viitor, tabletele vor ajunge și la personalul companiei din celelalte județe. “Electricianul va merge cu tableta la clienți și va transmite la call-center, aplicația va depista defecțiunea reclamată, care va fi rezolvată eficient, într-un timp cât mai scurt. Ţintim o îmbunătăţire a eficienţei noastre cu 15-20%. Vom pune în aplicare un proiect pilot astfel încât până în 2018, electricienii să se prezinte cu tabletele la consumatori”, a mai spus directorul Albă.

(Va urma)

Anamaria Stoica