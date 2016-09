Doi înjunghiați în Pandurașul!

A fost scandal, din nou, în cartierul Pandurașul în zona locuită de romii care se încaieră tot mai des în ultima vreme. În noaptea de luni spre marți mai mulți bărbați s-au luat la ceartă, iar doi dintre ei au fost înjunghiați. Agresorii au fugit și sunt căutați de polițiști și procurori pentru a fi trași la răspundere pentru faptele lor.

Cearta între scandalagii a început după ce victimele ieșiseră la o bere în fața porții. Constantin Mărgel și Nichifor Ioncilă nu păreau să aibă un conflict cu frații Daniel și Marius Marin, mai ales că toți se știau din cartier. Lucrurile au mers bine până când frații au venit la cei dintâi pentru a le vinde un cal pe care aceștia nu îl doreau. “Eu am stat aici cu ei la o bere în fața porții și când au venit indivizii ăștia a început scandalul. Au zis că nu știu care dintre ei să le cumpere calul și normal că nu a vrut nimeni. Le-am spus că noi avem cai mai frumoși și că nu ne trebuie ai lor. Atunci au sărit cu cuțitul și l-au tăiat. De patru ori am văzut eu cum a băgat cuțitul în ei. Pe unul l-au luat târâș pe stradă și l-au dus zeci de metri că ziceau că vor să îl omoare. E plin de sânge pe stradă chiar și după ce a plouat”, a spus unul dintre prietenii celor înjunghiați.

După ce i-au atacat cu cuțitul pe cei doi, agresorii au fugit, polițiștii nereușind până ieri să le dea de urmă. Răniții, în schimb, au fost duși la spital de către rude cu mașinile personale, viața unuia dintre ei fiind în pericol. Bărbatul a fost transferat la spital la Târgu Mureș, iar celălalt rănit a rămas internat la Târgu-Jiu. La spital au ajuns ieri și rudele lor, dar și mascații care au avut o dublă misiune. Au trebuit să îi păzească pe medici de eventualele reacții necontrolate ale rudelor furioase, dar și să se asigure că bărbatul aflat la Terapie Intensivă nu ar fi atacat de cei care au vrut să îi ia viața. “Mascații ne păzesc pe noi să nu ne vedem răniții, în loc să meargă să-i caute pe golanii ăștia. Le-am spus noi unde se ascund, la rude, dar nu-i caută nimeni. Ei și așa au spus că vin și mai omoară vreo 2-3 dintre noi că tot pedeapsa aia o s-o ia. Au zis că au bani și îi plătesc pe polițiști și se rezolvă totul. O să le dea arest la domiciliu, o să stea cu muierile lângă ei și o să ne râdă în nas că își fac pedeapsa, asta se va întâmpla pentru că așa a ajuns Justiția la noi”, a spus una dintre rudele celor înjunghiați.

Procurorii cer însă arestarea preventivă în lipsă a agresorilor, dosarul fiind preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj. Cei doi indivizi sunt acuzați de tentativă de omor calificat, după ce viața ambilor răniți a fost pusă în pericol. Ancheta va fi influențată de evoluția stării de sănătate a bărbatului transferat la Târgu Mureș, medicii fiind pesimiști cu privire la posibilitatea ca el să se înzdrăvenească prea curând.

Gelu Ionescu