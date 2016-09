Dr. Adrian Tetileanu: “Ar trebui lucrat mult la îmbunătăţirea încrederii pacientelor în secţie şi în spital”

Dr. Adrian Tetileanu, medic primar obstetrică – ginecologie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, este unul dintre cei mai apreciaţi medici din judeţul Gorj. Deşi se dedică trup şi suflet meseriei, ginecologul Tetileanu îşi face timp şi pentru familie, dar şi pentru hobby-urile sale. Şcolit la Timişoara şi format profesional, iniţial, la Cluj-Napoca, ulterior la SJU Târgu-Jiu, dr. Adrian Tetileanu are expertiza necesară pentru a conduce secţia în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, însă el nu exclude posibilitatea de a profesa într-o ţară străină, cum ar fi Germania. Despre toate aceste aspecte, dar şi despre problemele de sănătate ale femeilor, precum şi despre lacunele sistemului sanitar autohton, ne-a vorbit însuşi medicul Adrian Tetileanu.

Reporter: Sunteţi unul dintre cei mai căutaţi şi apreciaţi medici ginecologi din Gorj. Cum arată o zi obişnuită din viaţa dumneavoastră?

Dr. Adrian Tetileanu: Marea majoritate a zilelor mele se desfăşoară după acelaşi tipar. Dimineaţa sunt la spital, cu excepţia situaţiilor când sunt de gardă; în anumite zile am ore de cabinet după-amiază, iar timpul ce-mi rămâne după aceea, încerc să-l împart între familie şi hobby-urile mele: citit şi sport. Pare un program plictisitor, la prima vedere, dar meseria de medic ginecolog face ca nicio zi la spital să nu-ţi dea senzaţia că te plictiseşti; apar urgenţe şi cazuri care te pot „ţine în priză” câteva zile la rând. Singurul meu regret este că nu reuşesc să dedic mai mult timp familiei, pentru că sunt momente în viaţa copiilor care nu te aşteaptă pe tine să-ţi termini problemele de la spital şi nici nu se repetă.

Rep.: Care este cea mai mare satisfacţie a dumneavoastră?

Dr. Adrian Tetileanu: Aş putea nominaliza mai multe momente în care am avut o senzaţie de satisfacţie mare, dar cred că cele mai importante momente au fost ziua când am fost admis la Medicină şi zilele în care mi s-au născut fetiţele. Am simţit în acele momente un sentiment de împlinire.

Rep.: Şi cel mai mare regret care este?

Dr. Adrian Tetileanu: Unul dintre regretele mele care m-au urmărit tot timpul a fost faptul că nu am avut capacitatea şi curajul, când eram mic, de a-mi convinge părinţii că pot fi competitiv la şcoală şi dacă aş performa într-un sport. De aceea am şi încercat să-mi îndrum copiii să facă sport şi să creadă tot timpul că se poate performa şi la şcoală şi în sport, în acelaşi timp. Cred că este singura noastră şansă, ca naţiune, să fim sănătoşi şi performanţi!

Peste un deceniu de activitate în slujba gorjencelor

Rep.: Ştiu că aveţi foarte multe paciente. Conştientizează gorjencele importanţa vizitelor regulate la ginecolog?

Dr. Adrian Tetileanu: Am peste un deceniu de când sunt ginecolog în Gorj şi am observat, de-a lungul anilor, o îmbunătăţire a adresabilităţii la consultaţiile de rutină. Deşi noi, medicii, ne dorim mai mult din partea pacienţilor, trebuie să fim conştienţi că sunt mai mulţi factori care conduc la această adresabilitate la controalele de rutină, factori care nu ţin numai de voinţa pacientelor sau de educaţie (cum ne place de multe ori să punctăm). Este important şi factorul economic, contează şi relaţionarea “medic-pacient”, poate chiar şi fidelizarea pacientelor faţă de o instituţie cum este spitalul. Ca simplu observator care lucrează în sistem, în aceşti ani am observat că pacientele au încredere în medic ca persoană şi mai puţină încredere în instituţia unde lucrează medicul respectiv, iar eu cred că balanţa ar trebui echilibrată, ba chiar inversată: mi-ar plăcea ca o pacientă să aibă încredere în spitalul – secţia unde lucrează medicul, nu neapărat într-o persoană anume.

Rep.: Cât de des ar trebui să meargă o femeie la ginecolog?

Dr. Adrian Tetileanu: Depinde de mai multe elemente această regularitate a consultaţiilor la ginecolog. Am putea simplifica, în cazul ginecopatelor recomandând un consult la un an – poate şi prin prisma faptului că recomandăm şi un examen citologic la un an – dar şi de câte ori este nevoie. Contează mult vârsta şi patologia care apare la un moment dat. În cazul gravidelor, ritmul consultaţiilor prenatale a fost stabilit de Colegiul American al Obstetricienilor şi Ginecologilor şi preluat de marea majoritate a sistemelor naţionale de sănătate: prima consultaţie, în primele trei luni de sarcină; o consultaţie lunară în primele şase luni; două consultaţii pe lună în următoarele două luni; o consultaţie săptămânală în luna a noua.

Rep.: Care sunt cele mai frecvente probleme de sănătate depistate la pacientele dumneavoastră?

Dr. Adrian Tetileanu: Depinde şi de vârsta pacientelor. La pacientele tinere, boala inflamatorie pelvină este pe primul loc. La vârsta de mijloc, un procent semnificativ de paciente ni se adresează din cauza tulburărilor menstruale, patologiei benigne (fibrom uterin, chist ovarian), iar la vârste mai înaintate este patologia menopauzei, tulburările de statică uterină, cu sau fără incontinenţă urinară.

Rep.: Activitatea dumneavoastră se desfăşoară la Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, dar aveţi şi la cabinetul privat. Care sunt serviciile pe care le oferiţi pacientelor?

Dr. Adrian Tetileanu: La cabinetul privat se poate diagnostica şi trata patologia specifică unui ambulatoriu de specialitate, dar spitalul oferă posibilitatea rezolvării cazurilor care necesită intervenţii chirurgicale, oferă posibilitatea monitorizării unor patologii ce necesită o gamă mai extinsă de investigaţii şi consultaţii interdisciplinare. De fapt, cred că spitalul ar trebui să se ocupe să îi vindece pe cei “bolnavi”. Problema în România este cine se ocupă să îi ţină sănătoşi pe ceilalţi. Eu cred că nimeni.

Educaţia sexuală este foarte importantă!

Rep.: Cât de importantă este educaţia sexuală pentru sănătatea unei femei? Au parte gorjencele de o astfel de educaţie?

Dr. Adrian Tetileanu: Educaţia sexuală este foarte importantă, pentru că este cheia prevenţiei bolilor cu transmitere sexuală, mai ales la adolescenţi. Este cheia prevenţiei cancerului de col şi sarcinilor la adolescente. Am punctat aici trei fenomene importante: boli cu transmitere sexuală, cancer de col şi sarcini la adolescente. Am putea face mai multe pentru ca aceste trei fenomene să aibă o curbă descendentă, nu una ascendentă cum este în prezent. Mediul este, într-adevăr, principalul pion care poate schimba această balanţă, dar nu numai. Şcoala, mass-media şi alţi factori pot influenţa pozitiv aceste lucruri.

Rep.: Avem din ce în ce mai multe mame minore. La ce riscuri se supun tinerele care rămân însărcinate la vârste fragede?

Dr. Adrian Tetileanu: Adevărul este că s-a constatat o creştere procentuală a mamelor minore. Riscurile sunt multiple. Vorbim, practic, de un fenomen „copii cu copii”. La această categorie feminină lipseşte frecvent un suport familial şi social, o educaţie minimă, un anumit stil de viaţă, toate asociate şi cu o stare psiho-afectivă modificată. Adolescentele sunt expuse la contactarea unor boli cu transmitere sexuală care pot evolua şi în timpul sarcinii, fără să poată beneficia de o terapie corespunzătoare. Pacientele minore au nevoie de consiliere permanentă şi de un suport psiho-social acordat de familie şi de prieteni. De asemenea, abandonul şcolar este crescut în cadrul acestui segment de paciente, ceea ce duce din start la îngustarea posibilităţilor de exprimare în viitor.

Rep.: Şi avorturile în rândul tinerelor sunt tot mai frecvente. Care sunt urmările întreruperilor de sarcină, mai ales dacă este vorba despre prima sarcină?

Dr. Adrian Tetileanu: Avorturile în rândul tinerelor sunt tot mai frecvente, dar cred că îmbucurător este faptul că avorturile la cerere au mai scăzut. Prima sarcină finalizată prin avort la cerere poate reprezenta o cauză a infertilităţii ulterioare – lipsa obţinerii şi menţinerii unei sarcini ulterioare. Toate avorturile pot ajunge la complicaţii, care pot periclita sănătatea şi chiar viaţa femeii: infecţiile, complicaţii hemoragice, complicaţiile tardive: neuropsihice, sterilitate şi sechele mentale.

Soluţii salvatoare pentru cuplurile cu probleme de sterilitate

Rep.: Infertilitatea este şi ea o problemă cu care se confruntă multe gorjence. Care sunt cauzele care produc astfel de probleme?

Dr. Adrian Tetileanu: Sterilitatea prin factori tubari şi peritoneali cred că este pe primul loc, aici boala inflamatorie pelvină şi endometrioza pot conduce la această problemă. Sterilitatea de cauză ovariană, adică disfuncţia ovariană, este şi ea o cauză frecventă, urmând patologia uterină benignă, respectiv: fibromul, malformaţiile uterine, pot fi o cauză demnă de luat în considerare.

Rep.: Aţi avut paciente care nu reuşeau să rămână însărcinate şi au devenit mame după ce au fost tratate de dumneavoastră?

Dr. Adrian Tetileanu: Da! În acest deceniu de când funcţionez ca medic specialist în Târgu-Jiu, pot spune că sunt cupluri care au obţinut o sarcină şi cu ajutorul implicării mele. Spun implicare, pentru că multe cupluri au obţinut această sarcină datorită faptului că eu am lărgit paleta de investigaţii pentru a stabili cu exactitate cauza care duce la lipsa obţinerii unei sarcini şi, implicit, şi la tratamentul corespunzător. Dar au fost şi mai multe cazuri pe care, după o completare a investigaţiilor, le-am direcţionat corect către un centru de sterilitate performant şi, automat, rezultatele nu s-au lăsat aşteptate.

Naşterea naturală versus cezariană

Rep.: Naşterea prin cezariană a devenit o modă. Dumneavoastră ce le recomandaţi pacientelor: naşterea normală sau cezariana?

Dr. Adrian Tetileanu: Formarea mea profesională ca specialist a fost în cadrul unui centru universitar (Cluj-Napoca) unde naşterea pe cale naturală domina procentual şi, automat, m-am format ca medic specialist care încearcă să practice şi o obstetrică clasică. Dar recunosc că în ultimii ani atitudinea faţă de calea de naştere a suferit modificări şi la mine, la acest lucru contribuind mai mulţi factori: teama de malpraxis, practica concurenţială între spitale, factori care, vrei nu vrei, îţi pot influenţa atitudinea faţă de calea de naştere.

Rep.: Care sunt beneficiile naşterii naturale? Dar ale naşterii prin cezariană?

Dr. Adrian Tetileanu: Sunt avantaje şi dezavantaje în ambele situaţii. Opţiunea mamei este foarte importantă, dar recomandarea medicului poate face diferenţa. Naşterea pe cale naturală este fiziologică şi reprezintă o împlinire a mamei. Relaţia afectivă este mai bună, alăptarea este mai precoce. Mobilizarea este mai bună. Trecerea bebeluşului prin vagin ajută la expulzia lichidelor din plămâni. Nu avem tăieturi în peretele uterin.

În cazul cezarianei, la naştere copilul nu riscă să aibă probleme neurologice. Nu presupune manevre şi situaţii jenante, traumatizante psihic pentru femeile mai sensibile. Un avantaj deloc de neglijat este reluarea activităţii sexuale mai devreme.

“A fi şeful unei maternităţi presupune multă experienţă şi responsabilitate”

Rep.: Se va organiza un concurs pentru şefia Secţiei Ginecologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu. Veţi participa la concurs?

Dr. Adrian Tetileanu: Nu sunt hotărât încă. Sunt mai mulţi factori care îmi pot influenţa decizia, până la momentul respectiv. A fi şef de secţie al unei maternităţi de spital judeţean presupune multă experienţă şi multă responsabilitate. Am avantajul că am crescut profesional în cadrul acestei secţii şi, automat, cunosc patologia care se adresează acestei secţii şi conduita corectă de rezolvare.

Rep.: Ce ar mai fi necesar pentru ca această secţie să fie una model?

Dr. Adrian Tetileanu: Sunt mai multe de îmbunătăţit, dar pe primul plan aş pune îmbunătăţirea condiţiilor hoteliere din cadrul secţiei, care nu a fost renovată de foarte mulţi ani. Apoi ar trebui lucrat mult la îmbunătăţirea încrederii pacientelor în secţie şi spital, nu neapărat într-un anumit medic. Alt lucru ce ar trebui încurajat ar fi direcţionarea specialiştilor (colegii) către segmente ale specialităţii noastre, care să performeze foarte bine (obstetrică patologică, sterilitate, chirurgie oncologică genitală, screening cancer de col). Şeful de secţie poate face acest lucru şi poate reprezenta apoi şi un factor de coagulare a acestor specialişti (colegi) care să lucreze ca o echipă; acest lucru duce, cu siguranţă, la performanţe mai mari şi automat la o eficientizare a activităţii secţiei. Dar trebuie lucrat destul de mult la partea umană, la orgoliu, pentru că acolo avem o problemă: suntem performanţi individual, dar suferim ca echipă și lucrul acesta duce la o încredere scăzută a pacientelor faţă de secţie.

“Mi-am fixat ca ţintă Germania”

Rep.: Tot mai mulţi medici tineri aleg să profeseze în străinătate. Dumneavoastră v-aţi gândit la o astfel de opţiune?

Dr. Adrian Tetileanu: Am avut momente când m-am gândit; am avut şi perioade, de genul “ani”, când am exclus această variantă. Visul meu, când am intrat la Medicină în Timişoara, a fost să ajung medic la Târgu-Jiu. Atunci nu mi-am dorit mai mult şi am avut noroc că acest vis s-a realizat foarte repede. De aproximativ un an, însă, am o frământare interioară, care îmi cauzează un disconfort psihic: să rămân, sau să fac pasul către o ţară mai vestică?! Mă simt pregătit să fac faţă rigorilor din acel sistem, dar, în acelaşi timp, ceva nu mă lasă să iau decizia.

Rep.: În ce ţară v-aţi vedea profesând şi de ce?

Dr. Adrian Tetileanu: Mi-am fixat Germania ca ţintă. Nu ştiu dacă sistemul de acolo mă avantajează pe mine ca tip de medic, dar îmi place rigoarea sistemului medical nemţesc.

Metehnele sistemului sanitar românesc

Rep.: Ce vă nemulţumeşte la sistemul sanitar românesc?

Dr. Adrian Tetileanu: Sunt multe lucruri de spus aici, dar nu o să dezvolt prea mult subiectul. Faptul că nu se pune accent pe prevenţie, că se alocă foarte puţine fonduri pentru reducere factorilor de risc pentru sănătatea oamenilor. Este un paradox: dacă nu dai bani pentru promovare şi prevenţie, oamenii sănătoşi se vor îmbolnăvi. Dacă nu dai bani pentru spitale, oamenii bolnavi vor muri. Ce este mai important, să le salvezi vieţile celor 1% bolnavi, sau să îi ţinem sănătoşi pe cei 99%? Răspunsul: ambele!

O altă nemulţumire a mea este faptul că medicul nu este considerat pionul principal în sistem; practic, spitalele fără cadre medicale înalt calificate şi apreciate corespunzător, nu vor fi performante.

De asemenea, mă nemulţumete profund faptul că toate lucrurile în sistemul sanitar merg cu pas de melc, ceea ce îmi creează sentimentul că timpul joacă în defavoarea mea.

Rep.: Ce aţi schimba la sistemul de sănătate autohton, astfel încât acesta să fie unul performant?

Dr. Adrian Tetileanu: Aş reduce numărul spitalelor mici, care rezolvă o patologie restrânsă şi aş direcţiona medicii performanţi către spitale mai mari, unde se rezolvă toată patologia grea a judeţelor şi, astfel, s-ar rezolva şi problema personalului, a gărzilor şi a eficientizării activităţii medicale.

Automat, aş susţine sistemul de urgenţă şi sistemul de ambulanţă, care ar putea direcţiona în timp util patologia către spitalele mai mari. Aş efectua un control mai riguros al cazurilor care necesită sau nu internare.

Rep.: Ce mesaj aveţi pentru tinerii absolvenţi de Medicină?

Dr. Adrian Tetileanu: Mă bucur că din ce în ce mai mulţi tineri aleg Medicina. Este o meserie grea, dar aduce şi satisfacţii mari. Simţi că eşti util! Dar mai trebuie rezolvată problema sistemului sanitar autohton, astfel încât să le creeze senzaţia că îi doreşte şi că dacă vor practica Medicina în România vor putea avea satisfacţii care să îi determine să recomande această meserie şi generaţiilor următoare.

A consemnat Minodora Sucea