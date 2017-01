Drumarii au făcut noapte albă

În noaptea de miercuri spre joi, drumarii au intervenit cu 12 utilaje şi şase tone de material antiderapant în mai multe zone din judeţul Gorj. Este vorba despre zone unde exista pericolul formării de polei, adică la Rânca, pe Defileul Jiului și în zona Godeanu.

Șeful Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Târgu-Jiu, Ion Tudor, a precizat că s-a acţionat îndeosebi în Defileul Jiului, în zona Rânca şi pe Godeanu, dar și că drumarii au fost pregătiţi cu 42 de utilaje cu lamă şi dispozitiv de împrăştiat material antiderapant şi patru freze pentru a interveni pe arterele din judeţ. Asta urmare a atenţionării de Cod galben care este valabilă şi azi în Gorj. “După informarea făcută de Institutul Naţional de Meteorologie, am pornit la turaţie maximă motoarele şi stăm în aşteptare. Prognoza este clară, va ninge şi la Gorj, va fi şi vânt, va ninge mai mult la munte şi vânt mult mai puternic, ceea ce înseamnă că vom avea de lucru. În noaptea trecută, conform programului pe care îl avem pe timpul iernii, am făcut revizia, am acţionat în anumite puncte unde exista riscul să se producă îngheţ, în zona Defileul Jiului, în câteva curbe în zona Rânca şi în zona Godeanu. 42 de utilaje cu lamă şi dispozitiv de împrăştiat material antiderapant sunt pregătite, plus 13 încărcătoare şi cele două freze mari ruseşti şi două autofreze, plus trei unimoguri proprii. Suntem cu bazele pregătite, cu material antiderapant, cu oamenii în aşteptare. (…) Am luat legătura cu ISU, iar autoşenilata, dacă va fi nevoie, vom participa cu ea la misiuni de salvare împreună cu ISU. Azi-noapte am avut 12 utilaje care au făcut revizia şi şase tone de material antiderapant”, a precizat, ieri, Ion Tudor.

De altfel, în perioada 5 ianuarie 2017, ora 22,00 – 6 ianuarie 2017, ora 20,00, judeţul Gorj se află sub atenţionare meteorologică Cod galben, fenomenele vizate fiind ninsori, intensificări ale vântului şi temperaturi scăzute.

