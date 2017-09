DSP Gorj: “Fără vaccinare, în medie, trei copii din o sută vor deceda din cauza rujeolei”

Specialiștii Direcției de Sănătate Publică (DSP) Gorj vin cu noi precizări privind importanța vaccinării. Aceștia susțin că vaccinarea protejează copiii împotriva mai multor boli grave; un copil care nu a fost vaccinat prezintă o probabilitate mai mare de a ajunge malnutrit, de a face forme severe ale bolilor, complicaţiile acestora sau de a deceda. Toate aceste precizări au fost făcute în cadrul Comisiei Județene de Dailog Social din data de 29 august.

Potrivit reprezentanților DSP Gorj, fiecare familie şi fiecare comunitate au dreptul să ştie cât mai multe informaţii despre vaccinare. “Fără vaccinare, în medie, trei copii din o sută vor deceda din cauza rujeolei. Un al patrulea poate deceda din cauza tetanosului, iar al cincilea de tuse convulsivă. Din două sute de copii, unul va suferi un deficit motor la nivelul membrelor din cauza poliomielitei.Vaccinarea îi poate proteja pe copii împotriva unor boli grave, cum ar fi: rujeola, rubeola, oreionul, poliomielita, difterie, tetanos, tuse convulsivă, etc. Dar pentru a realiza o protecţie completă, vaccinările trebuie repetate. Chiar şi în localităţile în care există servicii pentru vaccinare, mulţi copii mici nu sunt aduşi să li se facă întrega serie de vaccinuri. Prin urmare este esenţial ca părinţii să ştie de ce, când, unde şi de câte ori trebuie vaccinaţi copiii”, spune directorul DSP Gorj, Marius Boeriu.

Vaccinarea protejează copiii împotriva unora dintre cele mai periculoase boli ale copilăriei. Copilul este imunizat prin vaccinuri care sunt injectate sau administrate pe cale orală. Vaccinurile acţionează prin consolidarea sistemelor de apărare ale copilului. Dacă boala se manifestă înainte de vaccinarea copilului, atunci vaccinarea devine inutilă.

Este foarte probabil ca un copil care nu a fost vaccinat să se îmbolnăvească de rujeolă sau tuse convulsivă. Aceste boli sunt foarte grave şi pot provoca moartea copilului. Chiar dacă copiii supravieţuiesc acestor afecţiuni, imunitatea lor este afectată. Creşterea lor poate fi întârziată, apare malnutriţia, pot dezvolta alte boli sau chiar deceda.

În rujeolă pot să intervină diferite complicaţii: pneumonie, encefalită, otita medie, diaree, laringo-traheo-bronşită şi infecţii bacteriene secundare. Copiii foarte mici şi persoanele imunocompromise au risc de complicaţii, forma severă şi chiar deces. “Este aproape sigur că un copil nevaccinat va fi infectat cu virusul poliomielitei. Şi din două sute de copii infectaţi, unul va rămâne cu paralizie la nivelul membrelor tot restul vieţii. Bacilii tetanici se pot dezvolta în plăgi murdare şi cauzează moartea majorităţii oamenilor infectaţi, dacă aceştia nu sunt vaccinaţi. Alăptarea constiutie un fel de imunizare naturală împotriva mai multor boli. O parte din rezistenţa mamei la boli este transmisă copilului prin laptele supt de acesta şi, în special prin colostru, care este secretat în primele zile după naştere”, precizează Boeriu.

Vaccinarea nu trebuie amânată

Specialiștii DSP Gorj spun să toate vaccinările trebuie să fie făcute complet în primul an de viaţă al copilului. Este vital ca vaccinarea copiilor să fie făcută devreme. Jumătate din decesele produse de tusea convulsivă, o treime din cele produse de poliomielită şi un sfert din cele cauzate de rujeolă se produc înainte de împlinirea vârstei de un an.

Este extrem de important să se administreze toată seria de vaccinări, altfel ele pot să nu producă efectul dorit. Unele vaccinări se fac o singură dată în viaţă. Altele se fac de trei ori, cu o pauză de cel puţin patru săptămâni între doze.

Este important ca părinţii să ştie că în primul an de viaţă al copilului, acesta este vaccinat în maternitate şi apoi trebuie dus la medicul de familie pentru următoarele vaccinuri, după cum urmează: la naştere, sau imediat după naştere, nou-născuţii sunt vaccinaţi împotriva tuberculozei şi a hepatitei B; la vârsta de 2, 4 şi respectiv 11 luni, se administrează Vaccin hexavalent diftero-tetano-pertussis acelular-poliomielitic-Haemophilus B hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep B); la vârsta de 12 luni şi 5 ani se administrează Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR).

Rujeola este una din cele mai periculoase boli ale copilăriei. În primele câteva luni de viaţă, copilul are o protecţie naturală împotriva rujeolei. Această protecţie naturală este moştenită de la mama sa. Dar după nouă luni această protecţie naturală dispare, existând riscul ca sugarul să se îmbolnăvească de rujeolă. Prin urmare, el poate fi şi trebuie vaccinat.

Este esenţial ca vaccinarea împotriva rujeolei să se facă conform Programului Naţional de Imunizare la vârsta de 12 luni şi la 5 ani. Dacă dintr-un motiv oarecare, un copil nu a fost vaccinat în primul an de viaţă, această vaccinare trebuie făcută de urgenţă.

Minodora Sucea