După incidentul Bamboo/Clubul Paradis din Brănești, închis 60 de zile pentru un surplus de clienți de doar 10%

Clubul Paradis din Brănești, inaugurat cu doi ani în urmă, a fost închis de ISU, în noaptea de sâmbătă spre duminică, controlul pompierilor și al polițiștilor fiind determinat de evenimentul, care a avut loc în Capitală la Clubul Bamboo. Unitatea de la Brănești avea autorizații pentru incendii, ușă de evacuare și extinctoare, dar verificatorii nu s-au dat plecați cu una cu două din club. După ce au împărțit clienții în două, femei și bărbați, și au cerut actele clubului, verificatorii au decis să închidă unitatea pentru următoarele 60 de zile. Motivul, considerat ilar de către patronul albanez, a fost că în club erau prea mulți clienți, și asta cu doar 10% peste normativul stabilit în actele de funcționare. Deținătorul Clubului Paradis a anunțat că va contesta sancțiunea, în club nefiind, în opinia sa mai mult de 140 de persoane, și asta deoarece intrarea sâmbătă noaptea a fost liberă.

Pentru a se evita un eveniment de tipul Colectiv, peste 160 de cluburi din ţară au fost verificate la sânge, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de echipe mixte alcătuite din pompieri şi reprezentanţi ai structurilor MAI. Asta, mai ales, în urma evenimentului din București de la Clubul Bamboo care a luat foc, în timp ce era plin de petrecăreți și a ars aproape din temelii, fără a se înregistra însă victime. S-au aplicat, în urma acestor verificări, 118 amenzi în valoare de peste 200.000 de lei, operațiunea fiind dispusă de ministrul de Interne, Carmen Daniela Dan. “Pentru asigurarea continuităţii acţiunilor preventive, din dispoziţia ministrului Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, în cursul acestei nopţi, pompierii, alături de reprezentanţi ai structurilor MAI, constituiţi în echipe mixte, au derulat controale şi verificări la imobilele în care se desfăşoară activităţi cu public numeros”, precizează IGSU, prin intermediul unui comunicat de presă.

Principalele aspecte urmărite în teren de către inspectorii de prevenire au vizat: exploatarea instalaţiilor electrice, funcţionarea iluminatului pentru marcarea căilor de evacuare, funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucţionarea căilor de evacuare, instructajul angajaţilor, obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu şi existenţa planurilor de evacuare în caz de incendiu.

Clubul Paradis din Gorj, dat exemplu

În comunicatul IGSU apare exemplificat însă doar un club din Gorj, găsit în neregulă și asta nu pentru că unitatea nu ar fi fost găsită fără uși de evacuare, extinctoare ori autorizație de incediu, ci pentru că s-ar fi găsit în interior mai multe persoane decât prevedea autorizația. Mai exact în loc de 140-150 de persoane (inclus personalul), aici s-ar fi găsit 180. “Cu prilejul controalelor executate a fost depistat un caz de încălcare gravă a cerinţei de securitate la incendiu, situaţie care a generat aplicarea măsurii complementare de oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor la un operator economic din comuna Brăneşti, judeţul Gorj. Inspectorii din teren au constatat faptul că a fost depăşit numărul maxim de utilizatori cu mai mult de 10% din valoarea de referinţă, fapt ce a impus, conform prevederilor legale în vigoare, oprirea funcţionării acestuia”, mai menţionează IGSU.

Patronul face contestație: clienții au fost estimați, nu numărați

Clubul a fost închis pe loc, se plânge patronul clubului, un cetățean albanez, pentru următoarele 60 de zile, asta după ce pompierii și polițiștii au descins, sâmbătă noaptea, după orele 24.00 în locația de la Brănești. În club intrarea era liberă, iar în interior erau clienți, dar nu mai mult decât ar fi impus legea. “Au intrat, ne-au cerut actele, au oprit muzica, au împărțit în două persoanele aflate în club, femei și bărbați, și i-au scos afară. Au motivat că ne închid că sunt peste 180 de persoane în interior și ar fi trebuit să fie mai puțini. Ne-au lăsat un proces verbal care nu a fost semnat de patron și au plecat spunându-ne că ne închid pentru următoarele 60 de zile. O să contestăm sancțiunea pentru că nu ni se pare corectă”, a precizat pentru Gorjeanul, patronul Clubului Paradis.

Acesta susține că în ce doi ani de când funcționează clubul nu a avut probleme cu legea, unitatea având luate toate autorizațiile și avizele necesare.

“Am firmă de pază, camere de luat vederi, ușă de evacuare pentru incendiu, avize, autorizații, extinctoare, personal instruit, chiar nu știu ce vor. Oricum nu au fost 150 de persoane în club la ora controlului”, a mai precizat acesta, susținând că i-ar fi imposibil să țină clubul două luni închis, deoarece are salariați de plătit.

“Ne dau pe noi exemplu pentru ce au făcut niște mafioți din București. Noi nu am făcut nimic ilegal. Plus că nici nu au numărat clienții, i-au estimat. Noi nu am eliberat bilete așa că și dânșii ar trebui să ne demonstreze cum au numărat ei 180 de persoane în club”, a mai spus patronul revoltat pentru cele întâmplate. Acesta susține că, din fericire, în noaptea respectivă nu a avut invitați artiști în club pe care ar fi fost nevoit să îi plătească pentru deplasare și prestație chiar dacă respectivii nu ar mai fi putut cânta.

Anamaria Stoica

Controalele preventive continuă!

Din ordinul ministrului Afacerilor Interne, în perioada următoare, activităţile preventive vor fi intensificate, astfel încât siguranţa celor care frecventează astfel de locuri să fie asigurată, iar obligaţiile legale ale beneficiarilor să fie respectate. Ultima acţiune preventivă de amploare, derulată la nivel naţional, care a vizat imobilele în care funcţionează cluburi şi discoteci, a avut loc pe 11 şi 12 noiembrie anul trecut. În cele două zile au fost controlaţi 448 de operatori economici, fiind aplicate 405 amenzi, în cuantum de peste 788.000 de lei, iar două localuri din municipiul Braşov au fost închise, din cauza depăşirii numărului maxim de utilizatori, potrivit IGSU. Totodată, IGSU reaminteşte obligaţiile pe care administratorii de localuri trebuie să le respecte: respectarea numărului maxim de utilizatori prevăzut de legislaţia în vigoare, pentru aceste categorii de construcţii; solicitarea sprijinului pentru acordarea asistenţei tehnice de specialitate în vederea întocmirii documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de securitate la incendiu şi preocupare sporită pentru solicitarea acestui act administrativ care să asigure securitatea beneficiarilor.