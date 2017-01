După investiții de sute de milioane de euro în instalații de mediu: CEO vrea respect pentru cărbune și nu discriminare

Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia solicită autorităţilor să acorde atenţie şi producătorilor clasici de energie, în vederea elaborării unor prevederi legislative care să asigure buna funcţionare, deopotrivă, a tuturor producătorilor de energie. Compania transmite, printr-un comunicat de presă, că a investit sute de milioane de euro în instalații, care reduc impactul asupra mediului în limitele impuse de legislație.

Reprezentanții Complexului Energetic Oltenia nu mai ascund că se simt discriminaţi de numeroasele facilităţi acordate producătorilor de energie regenerabilă. Printr-un comunicat de presă, postat, joi, pe site-ul companiei, se atrage atenţia asupra faptului că lipsa cărbunelui ar putea duce la prăbuşirea Sistemului Energetic Naţional (SEN), având în vedere că producătorii de cărbune trebuie să menţină echilibrul din piaţă şi în lipsa vântului sau a zilelor însorite.

“Referitor la afirmaţiile apărute în spaţiul public cu privire la solicitarea transmisă Guvernului României, de către producătorii de energie eoliană, pentru adoptarea unor măsuri urgente în vederea deblocării investiţiilor în proiecte de energie eoliană, facem precizarea că totalul de energie verde ar fi trebuit să ajungă, în anul 2020, la un procent de 38% din consum. Cu toate acestea, începând din anul 2014, cota energiei regenerabile a depăşit, în România, 40% din consumul înregistrat în Sistemul Energetic Naţional”, a informat CE Oltenia.

Surprinşi de “faptul că tocmai producătorii de energie regenerabilă, permanent favorizaţi, solicită deblocarea investiţiilor în noi proiecte de producere a energiei din surse regenerabile în România”, reprezentanţii CE Oltenia amintesc că, deşi nu au primit şi nu primesc stimulente, s-au investit sute de milioane de euro în instalaţii care încadrează impactul asupra mediului în limitele impuse de legislaţia actuală, precum şi pentru redări în circuitul silvic şi agricol a suprafeţelor afectate de exploatările miniere.

Energia regenerabilă, subvenţionată cu 10 euro pe MWh

Potrivit CE Oltenia, în România, energia regenerabilă este subvenţionată cu aproximativ 10 euro/MWh de către consumatorul captiv, prin creşterea cotei de certificate verzi, ceea ce determină majorarea continuă a facturilor de energie electrică, chiar dacă preţurile de vânzare a energiei electrice pe bursă au scăzut de la an la an.

În plus, compania se plânge că a înregistrat variații de sarcină de până la 1.000 MW în zilele cu rafale de vânt, ceea ce i-a provocat pierderi importante. Producătorul de energie are, în prezent, aproximativ 14.000 de angajați.

A.Stoica