După un deceniu de așteptare / Sinistrații din Câmpul Mare cer în instanță să fie împroprietăriți

Peste 20 de sinistrați din județul Gorj sunt așteptați pe 15 noiembrie la Curtea de Apel Craiova, la Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, în calitate de intervenienți în procesul deschis de Primăria Albeni împotriva Agenției Domeniilor Statului(ADS). Litigiul are la bază cerere de preluare a terenului, în suprafață 37,5 hectare, pe care au fost construite, cu zece ani în urmă, aproape 300 de locuințe pentru sinistrații din Seciuri.

Un deceniu, atât au așteptat sinistrații din Seciuri ca autoritățile locale din Albeni să le pună pe numele lor terenurile unde au fost mutați, odată cu alunecarea terenului de sub vechile lor locuințe din comuna Roșia de Amaradia. În tot acest timp, casele cu o cameră, o bucătărie și o baie, ultima neracordată la canalizarea care nu există nici în prezent, au fost modernizate, extinse și chiar supraetajate. Asta, tot fără ca sinistrații să dețină vreun act pe terenul de sub aceste locuințe, oamenii sperând însă de la an la an că, Primăria Albeni le va oferi, în cele din urmă, actul de proprietate așteptat.

Nu vor să plătească pe teren

Anul acesta, sinistrații și-au pierdut însă răbdarea și s-au alăturat procesului deschis de Primăria Albeni, Agenției Domeniului Statului. Primăria cere, în instanță, ADS să îi treacă în proprietate terenul, pe care se află noua vatră de sat din Câmpul Mare, ca apoi instituția publică din Gorj să îl ofere sinistraților. Un nou termen în proces va avea loc chiar luna aceasta, pe 15 noiembrie, când în fața instanței vor depune mărturii și 22 de sinistrați din Câmpul Mare, comuna Albeni.

“Am desemnat câteva persoane care ne vor reprezenta pe noi, cei aproape 300 care avem locuințe ridicate în noua vatră de sat din Câmpul Mare, la procesul de la Curtea de Apel Craiova. Am ajuns să credem că doar printr-un proces mai putem obține acte pentru terenul primit cu zece ani în urmă, deoarece până acum, de un deceniu, nu auzim decât promisiuni. Fosta administrație locală chiar ne-a zis că dă acte pe teren în schimbul a 1000 euro de familie, lucru ilegal la care s-a renunțat între timp. Cert este că noi, acum, nu avem acte pentru terenurile pe care ne-am ridicat casele. Nu mai putem deschide partide de curent și nici nu putem să ne vindem proprietățile. Avem încredere în noul primar că ne va ajuta”, a declarat unul dintre sinistrații din Albeni.

Primarul Stan încearcă să înduplece ADS

În paralel cu litigiul aflat pe rol, primarul comunei Albeni, Ionuț Stan, încearcă însă să obțină pe cale amiabilă acordul ADS în privința trecerii terenului din Cămpul Mare în proprietatea administrației locale din Albeni. “Mă aflu în drum spre București, merg chiar acum la ADS. Încerc să îi conving, pe cale amiabilă, să ne dea totuși terenul de 37,5 hectare, deoarece oamenii asta așteaptă. Dacă nu vor noi oricum o să câștigăm procesul, dar mai durează, iar asta ne ține în loc cu investițiile pe care vrem să le demarăm în localitate”, a declarat, săptămâna trecută, primarul Stan.

Sinistrații nu sunt însă la fel de optimiști în legătură cu finalul pozitiv al procesului cu ADS-ul, asta deoarece procesul pe fond a fost pierdut de Primăria Albeni, la începutul acestui an.