Elevele de 10 la BAC și-au primit banii

Premiile în valoare a câte 3.000 de lei, acordate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice absolvenţilor care au obţinut media 10 la examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, au ajuns, ieri, și la cele cinci eleve din județul Gorj, care au reușit această performanță.

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj a organizat, ieri, festivitatea de premiere a celor cinci absolvente de liceu din județul nostru care au promovat examenul național de Bacalaureat, în vara acestui an, cu media maximă. ”Astăzi, este o zi deosebită (…) pentru Inspectoratul Școlar Județean Gorj. Prin HG 615/2016, au fost aprobate premiile pentru elevii care au obținut nota 10 la examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016. Spre bucuria noastră, din județul Gorj avem cinci elevi, cinci candidați care au obținut media 10. Eu profit de această ocazie să-i felicit încă o dată și să le urez în continuare să fie, la fel, copii de nota 10. Județul Gorj se mândrește cu astfel de copii, ne bucurăm că suntem în top la nivelul școlilor din România”, a declarat inspectorul școlar general Ion Ișfan, pentru care festivitatea de ieri a reprezentat un dublu motiv de bucurie, fiica sa, Ioana Patricia Ișfan, absolventă a Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, fiind una dintre cele cinci eleve premiate. Celelalte patru absolvente de liceu din Gorj care au luat BAC-ul cu media 10 sunt: Adina Gabriela Mergea și Oana Mihaela Florescu, ambele de la Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Delia Ionete, de la Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru, și Ariadna Ecaterina Guță, de la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu.

Planuri de viitor

La festivitatea de premiere au fost prezente doar trei dintre cele cinci absolvente de liceu. Delia Ionete a plecat deja în Anglia, unde își va continua studiile, iar Ariadna Guță a început cursurile la Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, astfel că niciuna dintre ele nu a putut participa la eveniment. Celelalte trei au vorbit însă despre Bacalaureat, despre facultățile ale căror cursuri le vor urma, dar și despre planurilor lor de viitor. Ioana Ișfan, de exemplu, va studia, în paralel, la două facultăți. ”În viitor voi studia Medicina la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București și, în paralel, voi urma cursurile Facultății de Chimie de la Universitatea Politehnica din București. Am ales Medicina pentru că în ultimii șase ani am participat la toate olimpiadele de Chimie, Fizică, Științe, care m-au atras, și era oarecum decursul firesc al lucrurilor după un astfel de parcurs în gimnaziu și liceu. Având în vedere faptul că va dura șase ani până termin Medicina, nu pot să dau un răspuns foarte clar în ceea ce privește o eventuală plecare din țară. E o variantă pe care o iau în calcul; am luat-o în calcul și atunci când mi-am ales facultatea, o să o iau în calcul și atunci când trebuie să-mi aleg un loc de muncă. Puteam să plec în Anglia, fusesem acceptată la trei universități de top, dar am ales să rămân aici pentru că aici e acasă”, a declarat aceasta. Și Adina Gabriela Mergea a știut întotdeauna că vrea să rămână în România.

”Anii de liceu au fost niște ani foarte frumoși, care m-au format, asta datorită atât cadrelor didactice, cât și părinților mei, dar și datorită muncii depuse de mine pe parcursul acestor patru ani. (…) Sunt anii pe care nu-i voi uita niciodată. Voi urma cursurile Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității București, secția de Traducere și Interpretare, iar mai apoi mi-ar plăcea să devin traducător. (…) Din start am știut că vreau să studiez în România”, a spus ea. Tot la București va studia și Oana Mihaela Florescu, care a optat pentru o viitoare carieră în IT. ”Eu o să urmez Facultatea de Informatică din cadrul Universității București și am speranța că totul va fi bine. Momentan, intenționez să rămân în țară, dar dacă se va ivi posibilitatea, mă gândesc că aș putea pleca, dacă nu de tot, poate pentru câteva luni”, a spus Oana. Legat de nota obținută la BAC, aceasta a spus: ”Pot să spun că am depus mai mult efort în clasa a XII-a și poate nu cât ar fi trebuit până atunci. Nu a fost un efort foarte mare și sfătuiesc orice elev să încerce pentru că nu este imposibil”. Celelalte două eleve aflate pe lista premianților au fost reprezentate de părinții lor. ”Nu putem să fim decât mândri de rezultatele obținute și meritul este în primul rând al ei. A depus un efort constant în decursul celor patru ani de liceu și un efort puțin mai mare în perioada de final. A fost mai mult de muncă, dar a meritat. Ea urmează cursurile Academiei Forțelor Terestre din Sibiu; a avut un frate mai mare care a urmat cariera militară și și-a dorit din tot sufletul să meargă pe același drum. (…) Este un pic cam greu, dar merită”, a declarat mama Ariadnei Guță. ”Este un pic mai greu că este plecată din țară, dar să sperăm că se va descurca și va avea rezultate la fel de bune ca și până acum în România. (…) Sincer să fiu, aș fi vrut să rămână în țară. Eu am fost târziu de acord să plece, cam pe la sfârșitul clasei a X-a, dar până la urmă am fost de acord cu ea pentru a-și urma visul și tot ceea ce și-a propus. Sunt câțiva ani până la finalizarea studiilor și nu știu dacă se va întoarce în țară. Orice va hotărî, vom fi alături de ea”, a declarat și tatăl Deliei Ionete.

Roxana Lupu