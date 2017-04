“Elvira Godeanu”, instituție cu circuit închis! Negrescu, taxat doar cu cinci sutimi pentru managementul neprofitabil al teatrului din Târgu-Jiu

Marian Negrescu, directorul Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu, a reușit, luni, să obțină nota 9,95 la evaluarea autorităților locale privind managementul său, deloc performant, pe anul 2016. Asta, mai ales că Negrescu a reușit, conform datelor financiar-contabile, doar să păstreze instituția culturală abonată la banul public, să realizeze încasări infime și să țină teatrul departe de participările la festivaluri și concursuri de gen. Tot Negrescu a păstrat instituția cu circuit închis, reușind să angajeze aici doar persoane agreate ori rubedenii de-ale personalului instituției, asta în timp ce actorii aduși cu surle și trâmbițe de la teatrul din Petroșani, cu concurs, au părăsit “Elvira Godeanu”, chiar după prima stagiune.

În timp ce o instanță a Înaltei Curți îi dădea o palmă usturătoare Curții de Apel Craiova, care l-a curățat anul trecut pe Marian Negrescu de pata penală ce i-a fost pusă la Târgu-Jiu de ANI, managerul teatrului din Târgu-Jiu era evaluat de autoritățile municipale pentru 2016 și notat cu un incredibil 9,95. Comisia de evaluare pare-se că nu a ținut cont că veniturile lunare ale teatrului din Târgu-Jiu sunt infime, lucru relevat, de exemplu, chiar de raportul de execuție bugetară din ianuarie 2016, care arată că teatrul din municipiu a încasat 195 de lei, în timp ce cheltuielile au fost de 161.624 de lei, iar subvenția de la bugetul orașului a fost de 161.429 de lei.

În februarie 2016, Negrescu s-a forțat un pic și a crescut încasările la “incredibila” sumă de 1.185 de lei, asta deși subvenția autorităților a crescut și ea la 363.885 de lei, cheltuielile teatrului fiind, în a doua lună a anului trecut, de 365.070 de lei. În luna martie, managerul de nota aproape 10 fără cinci sutimi, reușește să obțină venituri de aproape 20.000 de lei la teatru, dar, un mare dar, crește cheltuielile la 611.783 de lei, din care peste 587.000 de lei vin tot de la darnica municipalitate.

Colaborări costisitoare!

Veniturile teatrului cresc astfel destul de subțire în comparație cu miliardele de lei vechi pompați lunar de către autorități în teatrul lui Negrescu, asta deoarece managerul prinde curaj și începe să vâre sub nasul șefilor orașului colaborări tot mai costisitoare cu persoane din afara instituției. De altfel, 120.000 de lei ajung să fie plătiți în aprilie 2016 drept indemnizații unor persoane din afara instituției, în timp ce în august aceste colaborări ajung să coste municipalitatea peste 255.000 de lei, asta în condițiile în care cheltuielile teatrului ajung să depășească 16 miliarde de lei vechi lunar, bani veniți tot de la buget.

Angajări de amorul artei

Acesta nu este singurul aspect pentru care a fost punctat atât de bine Marian Negrescu, asta deoarece cu siguranță nota mare i s-a datorat și angajărilor de anul trecut. Încadrarea noului consilier juridic al teatrului, instituție ce are un jurist care șomează din lipsă de procese, i-a adus un plus la evaluarea managerului de 9,95, asta deoarece postul l-a ocupat nu candidatul care a luat cea mai mare notă la scris, persoana fiind picată la interviu de o comisie de evaluare cu membri fără cunoștințe juridice, ci cel care a avut o notă mai slabă, dar o faimă mai mare.

Mai exact, din noiembrie anul trecut, jurist al teatrului este un anume Anițescu, patronul unei firme de pompe funebre cu locație peste podul Jiului. Juristul debutant vine mai rar pe la serviciu, asta deoarece pe acolo nu prea are ce face, salariații teatrului spunând că programul de lucru al noului jurist este de cel mult două ore pe zi, consilierul plictisindu-se, din lipsă de activitate, la locul de muncă.

Patru “Ionescu”, angajați la teatru

Nu este singurul angajat pentru care a fost crescută nota lui Negrescu, asta deoarece managerul a reușit performanța de a face și alte angajări, în ultimul timp, la fel de reușite. În instituția cu circuit închis a mai fost angajată o magazineră, aceeași care nu reușise prima dată să ia concursul, a doua oară fiind cu noroc, pardon cu brio, motiv pentru care Simona Mutu a ocupat funcția. Tot cu brio a luat concursul și cea de-a treia odraslă a salariatului Florin Ionescu. Respectivul angajat al teatrului, evident din anturajul lui Negrescu, reușește astfel să-și aducă al treilea fiu în teatru, pe post de paznic, după ce alți doi băieți de-ai angajatului “model” au reușit performanța de a deveni salariați ai instituției abonate la bugetul local. De altfel, ceilalți doi fii ai merceologului Ionescu lucrează în echipa tehnică a teatrului, iar ultimul în departamentul administrativ.

De altfel, într-o încercare de spălare a imaginii instituției, Marian Negrescu, scăpat de condamnarea penală, dar, se pare, nu și de cea administrativă, a angajat aici și un PR al instituției, făcându-se astfel un efort de transparentizare a teatrului și o mai bună legătură a instituției cu mass-media.

Încasări de 1% din cheltuielile de producție

Și astfel, deși teatrul nu are încasări nici de 1% din cheltuielile de producție, managerul teatrului a fost evaluat și notat cu un maxim de puncte nemeritate în atare condiții.

Suntem curioși cum s-a evaluat de altfel faptul că cei doi actori de la Petroșani, Radu și Amelia Toaxen, au părăsit teatrul după prima stagiune, ambii nesuportând, se pare, atmosfera încărcată din teatrul târgujian.

Autoritățile municipale ar trebui să ia în calcul modificarea actualului regulament care privește evaluarea managerului teatrului aflat în subordinea Consiliului Local, act care pare depășit în atare condiții, dar și să ofere mai multă putere Consiliului de Administrație al teatrului care acum are doar rol facultativ, deși ar trebui să avizeze bugetul oricărei piese puse în scenă la instituția culturală.

Anamaria Stoica