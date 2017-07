Emil Grigore: „Cel mai greu este să schimbi mentalităţile oamenilor!”

Economistul Emil Grigore a promovat cu brio concursul pentru postul de manager al Spitalului Orăşenesc Novaci. Este cel de-al doilea mandat al său la conducerea acestei unităţi medicale, iar principalul său obiectiv, cuprins, de altfel, în proiectul de management, este înfiinţarea unui compartiment de Neurologie. Despre acest subiect, dar şi despre realizările din ultimii trei ani şi planurile de viitor, ne-a vorbit chiar managerul Emil Grigore, într-un interviu acordat în exclusivitate cotidianului Gorjeanul.

Reporter: Cum aţi găsit spitalul, în urmă cu 3 ani, când aţi venit la conducerea lui?

Emil Grigore: Îmi aduc aminte că nu exista un sistem informatic integrat, adică aveau o firmă care deservea farmacia, o parte care deservea contabilitatea și RUNOS, iar altă firmă prestatoare pentru partea medicală, aceasta fiind cea mai importantă. Astfel sistemele informatice deținute de mai multe firme au fost motiv pentru care la acreditare a trebuit să calculăm indicatorii cu pixul. Ulterior am achiziţionat sistemul informatic, după care a urmat acreditarea, realizarea planului de management cu înfiinţarea compartimentului de Ortopedie şi dezvoltarea spitalului, cum se vede la ora actuală.

Reporter: Care sunt cele mai importante realizări din ultimii ani?

Emil Grigore: În anul 2014, în decembrie, a avut loc prima acreditare. În 2015 am completat cu aparatură, prin încheierea de acord cadru pe patru ani respectiv 2015-2019, în urma unei licitații publice deschise, după care am început să aducem medici. S-a înființat compartimentul ORL şi, pentru a diversifica serviciile medicale, am completat cu înființarea cabinetelor de: Cardiologie, Neurologie, Psihiatrie şi Oftalmologie. De asemenea, am dotat şi ORL-ul cu aparatură, fiind astfel posibilă avizarea unității noastre pentru încheierea fișelor auto categoria B, cât și port armă. O mare realizare este sala de kinetoterapie, realizată și dotată cu fonduri proprii, fiind singurul spital din județ care deține sistemul de elongaţii; sistemul a fost achizitionat prin bunăvoința unui om cu suflet mare, care avea nevoie de astfel de servicii. Cu mâna pe inimă vă spun că este un real succes și pacienții noștri sunt foarte mulțumiți.

Reporter: Ce urmează, în materie de dotări?

Emil Grigore: Deja lucrăm la noul proiect; este vorba despre acel scintigraf, care va fi pus în funcţiune într-o lună.

Reporter: Recent aţi susţinut concursul pentru un nou mandat de manager. Vorbiţi-ne puţin despre proiectul de management!

Emil Grigore: Doresc să înfiinţez un compartiment de Neurologie. 90% din acest puzzle este complet prin acest scintigraf şi medic neurolog, urmând ca restul să se realizeze în câteva luni.

Reporter: Aveţi medic neurolog?

Emil Grigore: Da! Avem medic specialist neurolog care lucrează pentru cabinetul de neurologie. Avem o doctoriţă tânără, dornică de afirmare, care este în ultimul an de rezidenţiat fără post; a venit aici, a văzut despre ce este vorba, a participat la zilele spitalului şi a fost foarte încântată. Este de loc din Peştişani şi din 1 ianuarie 2018 va fi medicul nostru neurolog.

Reporter: Intenţionaţi să mai angajaţi şi alţi medici?

Emil Grigore: Sigur că da! Vom angaja medici pe Urgenţe, un balneofizioterapeut, un specialist pe Medicală.

Reporter: Ce alte planuri aveţi pentru următorii 3 ani?

Emil Grigore: Unul dintre ele este cel privind Neurologia. Urmează reabilitarea spitalului şi, dacă vom obţine fonduri pentru reabilitare, 15% vom utiliza pentru organizarea unui nou compartiment de Neurologie prin mansardarea spitalului; şase saloane se pot face, la prima vedere.

Reporter: Liftul se mai face?

Emil Grigore: Liftul va fi realizat oricum, este prioritar pentru anul 2017; am inițiat în sistemul electronic de achiziție partea de documentație DALI, am depus fundamentare în luna martie la MS pentru obținerea de finanțare, iar în cazul în care nu vom primi fonduri de la Ministerul Sănătăţii, îl vom realiza cu fonduri proprii. Cel târziu anul viitor va fi funcţional.

Reporter: Spuneaţi că doriţi să faceţi şi o salină artificială. Va mai fi realizată?

Emil Grigore: Voi face şi salina, mi-am propus demult acest lucru, nu pare foarte costisitoare, dar totuși sunt sume însemnate și prioritar rămâne instalarea noului aparat, ni s-au dat puţin peste cap planurile. Dar când va fi modernizat spitalul sper să avem şi spaţiul necesar pentru salină, care este absolut utilă pentru toată lumea şi este unul dintre visele mele neîmplinite.

Reporter: Care au fost cele mai mari dificultăţi cu care v-aţi confruntat în ultimii 3 ani?

Emil Grigore: Sunt multe. Pe unele nici nu mi le mai aduc aminte acum. Este foarte greu să schimbi mentalităţile oamenilor; este greu să îi convingi că trebuie să îşi facă treaba cu plăcere, ca şi cum ar face pentru ei. Între timp, s-a mai rezolvat această situaţie. Una peste alta, pot spune că acum totul este bine.

Reporter: Din punct de vedere financiar cum stă Spitalul Novaci?

Emil Grigore: Stăm bine! Vă pot spune că la sfârșitul anului 2016, unitatea noastră a încheiat anul cu un disponibil de 1.082.000 lei din care am constituit fondul de dezvoltare al spitalului în suma de 461.000 de lei bani, ce vor fi utilizați strict pentru aparatură medicală. Am avut în fiecare lună bani suficienți pentru medicamente și materiale sanitare, nu au fost cazuri ca pacienții internați să meargă să-și achiziționeze din farmaciile private cele necesar; am încercat tot timpul ca pacientul să se simtă ca acasă, adică un climat hotelier plăcut, cu o hrană adecvată, cu condiții igienico-sanitare bune și o tratație umană din partea personalului medico-sanitar.

A consemnat Minodora Sucea