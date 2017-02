Fără amenzi, deocamdată, pentru comentariile pe Facebook

Oricât și-au dorit cei șapte gorjeni chemați la audieri la Poliția Locală a Municipiului Târgu-Jiu să afle cuantumul sancțiunilor pe care le-au dispus agenții împotriva lor pentru comentarii făcute pe Facebook și considerate jignitoare, acest lucru nu s-a întâmplat ieri. Patru dintre cei care au primit invitații să se prezinte la sediul instituției au mers în cursul dimineții și s-au întâlnit cu agentul care le-a trimis hârtiile acasă, discuțiile cu fiecare în parte durând circa o jumătate de oră. Oamenii au fost convinși că nu există motive să fie sancționați, dar o decizie a autorităților nu au aflat-o pentru că aceasta nu a fost luată și, probabil, nici nu va fi luată prea curând.

“Ne-au citat pe șapte dintre noi, deși sunt mult mai mulți cei care au comentat filmulețul postat pe contul meu. Problema este că unul dintre noi este în Italia, de acolo a făcut comentariile. Nu știam că Poliția Locală de la Târgu-Jiu are competențe teritoriale până acolo pentru că trebuie să îmi avertizez și un prieten din Anglia, din Marea Britanie, care tot așa a comentat la filmulețul respectiv. Am întrebat înăuntru la audieri când ne vor da un răspuns și au spus că după ce vor discuta cu toți cei șapte pentru că vor lua aceeași decizie pentru fiecare dintre noi. Eu le-am spus, serios vorbind, că trebuie să trimită și 3-400 de euro pentru prietenul meu din Italia pentru transport pentru că altfel el nu o să vină până la Târgu-Jiu doar pentru atât”, a spus Gabriel Pârvulescu, cel care luna trecută a postat pe contul său de socializare un filmuleț în care o mașină a Poliției Locale era în misiune, cu girofarurile pornite, pentru a ajunge la o solicitare. Cei care au vizionat imaginile au comentat ironic intervenția agenților sau chiar le-au adresat cuvinte mai grele polițiștilor, ceea ce a dus la declanșarea unui scandal fără precedent, Poliția Locală anunțând că, în baza unei hotărâri judecătorești, Facebook este spațiu public.

Scandalul respectiv ar putea lua însă și o altă turnură întrucât cei chemați la sediul Poliției Locale au aflat cu această ocazie că le-au fost folosite datele personale de identificare în condițiile în care niciunul dintre ei nu face obiectul vreunei anchete penale. “Eu o să cer niște explicații oficiale despre cum mi s-au accesat datele personale. Cum au ajuns să mă identifice că eu aș fi acela cu contul? Eu mai am un prenume pe care nu îl am pe Facebook, dar care îmi apare pe citație, cu adresa corectă, cu tot ceea ce mă privește. Nu mi s-a părut normal pentru că eu nu am un dosar penal ca să mi se acceseze datele fără să mi se aducă la cunoștință. Ei nici măcar nu au vrut să îmi aducă la cunoștință că s-au folosit de datele mele”, a mai spus Gabriel Pârvulescu.

Gelu Ionescu