Fiul lui Guță, în stare gravă după ce a fost implicat într-un accident spectaculos la Drăguțești

Nicolae Guță, fiul celui considerat ”regele manelelor”, a ajuns, marți seara, la Secția ”Anestezie Terapie Intensivă” a Unității de Primiri Urgențe din Târgu-Jiu, după ce a fost implicat într-un accident rutier, pe raza comunei Drăguțești. Acesta a suferit o fractură de femur, fiindu-i afectate ambele picioare. Ieri, medicul specialist în ortopedie, care l-a tratat pe Guță jr., a decis să-l transfere la o clinică privată din țară, cu elicopterul SMURD. Ion Dascălu susține că tânărul de 23 de ani i-ar fi povestit că el s-ar fi aflat la volanul mașinii care s-a oprit într-un cap de pod, deși Poliția are o altă variantă, precizând că un hunedorean fără permis ar fi condus autoturismul. ”Mie mi-a spus că el a fost la volan. Erau cam confuzi.

Cu celălalt nu am stat de vorbă, pentru că era destul de grav, cu fractură de coloană cervicală, dar eu de la el așa am înțeles. Că el ar fi fost șofer. Eu nu am facut o anchetă. Am întrebat ca fapt divers, cine a fost la volan, el sau tânărul celălalt? Și a zis că el. A fost transportat cu elicopterul SMURD la clinica Monza, din București. Eu am decis că trebuie transferat, dar locul ei și l-au ales. Trebuia să vorbească, să avem aprobarea de acolo. Au vorbit la Timișoara și nu l-au primit, că sunt supraaglomerați și au găsit loc la București. A avut nevoie de avizul de transfer. Are fractură de femur bilaterală, destul de severă, are mai multe, are și fracturi costale. Adică e destul de grav. A venit șocat.

Trei-patru luni de acum încolo o să aibă probleme, adică abia atunci va putea să meargă, dar având în vedere faptul că este tânăr este ok. Mai are și alte probleme de sănătate, mai vechi. Nu se știe cum evoluează. Ambele picioare sunt fracturate, are fractură de femur bilaterală, chiar în câte două locuri. Era dificil de dus cu mașina, pot să apară complicații”, a declarat, pentru Gorjeanul, medicul Ion Dascălu. Cântăreața Nicoleta Guță a venit, ieri, la Târgu-Jiu, pentru a fi alături de fratele său.

”Fratele meu va fi transportat la București pentru că sunt ceva probleme la picioare și trebuie o intervenție chirurgicală. Îi mulțumim medicului Dascălu că a avut grijă de el. Starea de sănătate este bună, este stabil, vorbește, dar trebuie să fie operat. Din cauza oboselii, pentru că venea de la București și fusese la o cântare, au pierdut controlul volanului și s-a întâmplat nenorocirea. În agitația asta, toată lumea aberează, dar adevărul îl știm numai noi, doamne ferește de ceea ce s-a vorbit, de droguri, nu este adevărat. Dumnezeu a fost bun cu noi și este bine”, a spus Nicoleta Guță. Aceasta a venit însoțită de alte rude și de soția fratelui său, care a fost însă rezervată în declarații.

Foițe pentru ambalarea tutunului, găsite în autoturism

O declarație a unui localnic a dus la extinderea cercetărilor în acest caz. Bărbatul a spus că ar fi auzit cuvântul ”droguri” din gura uneia dintre victime, însă anchetatorii au găsit în mașină doar foițe pentru ambalarea tutunului. Anchetatorii spun că la volan nu s-ar fi aflat Guță jr., ci un alt tânăr, în vârstă de 22 de ani. ”Din primele cercetări efectuate de poliţişti la faţa locului a reieşit faptul că un tânăr de 22 de ani, , din oraşul Petroşani, judeţul Hunedoara, în timp ce conducea un autoturism, pe DE 79 – Drăguţeşti din direcţia Rovinari, spre Târgu -Jiu, a pierdut controlul volanului şi a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă a conducătorului auto şi a unui alt tânăr, de 24 de ani, din aceeaşi localitate, pasager pe locul din dreapta faţă al autoturismului. Totodată, în urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că tânărul de 22 de ani nu posedă permis de conducere.

Cei doi au fost transportaţi la Spitalul Judeţean „Tudor Vladimirescu” unde le-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu deţine permis de conducere”, a precizat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Cel care ar fi fost pasager, Nicu Guță, a fost trimis recent în judecată, pentru lovire sau alte violențe, după ce o tânără de 19 ani le-a povestit polițiștilor că, în noaptea de Înviere, a fost agresată de acesta, într-un club din Petroșani. Fata i-ar fi refuzat avansurile, iar atitudinea ei l-ar fi scos din minți pe bărbatul care este și el cântăreț de manele. După reclamația făcută de victimă, tânărul a fost depistat în trafic, de polițiștii din Bumbești-Pițic, pe raza județului Gorj. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

