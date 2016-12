Focare de scarlatină în Târgu-Jiu

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj a confirmat existența a două focare de scarlatină în municipiul Târgu-Jiu, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”. Reprezentanții DSP Gorj susțin că s-au recoltat probe de la copiii din clasele unde au fost confirmate cazurile de scarlatină. De asemenea, s-a făcut dezinfecția sălilor de clasă și au fost anunțați părinții în privința acestei situații.

Boală infecțioasă, scarlatina apare în epidemii, școlile și grădinițele fiind terenul preferat al acestei boli deosebit de contagioase. Spre deosebire de varicelă, rubeolă, rujeolă și oreion, scarlatina – și ea o boală a copilăriei – este cauzată de o bacterie și nu de un virus. Responsabil de apariția ei este streptococul beta-hemolitic de grup A.

O receptivitate mare pentru scarlatină au copiii sub 10 ani, grupa de vârstă cel mai frecvent atacată fiind 5-9 ani. S-a constatat că băieții sunt mai des afectați decât fetele și că boala apare cu o frecvență de 4-5 ori mai mare în mediul urban decât în mediul rural.

Două focare, confirmate în Târgu-Jiu

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Gorj a confirmat existența a două focare de scarlatină în municipiul Târgu-Jiu, la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” și la Școala Gimnazială „Constantin Săvoiu”. „În această săptămână am fost înștiințați de noi cazuri de scarlatină. Practic, s-a declanșat un focar la Școala Generală „Constantin Săvoiu”. Noi declarăm focar în momentul în care apar trei cazuri în aceeași colectivitate în interval de 10 zile. Tocmai de aceea, acum putem vorbi despre un focar, fiind trei cazuri în această unitate de învățământ. S-au luat măsurile necesare, au fost înștiințați părinții de existența acestui tip de boală în unitatea de învățământ; s-a făcut dezinfecția în unitate și s-au făcut recoltări de probe. S-a făcut triaj epidemiologic și medicii școlari două unități de învățământ unde avem focare de scarlatină: Școala Generală „Constantin Săvoiu” și Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”. Și la colegiu s-a făcut recoltare de probe și copiii primesc tratamentul adecvat, la recomandarea medicului”, a explicat Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al DSP Gorj. La nivelul unităților de învățământ s-au luat deja măsurile necesare pentru ca boala să nu se răspândească. „La noi sunt trei cazuri înregistrate și am luat toate măsurile pentru a evita răspândirea bolii. Am făcut dezinfecția și vom face analize la toți copiii care sunt în clasele respective, inclusiv profesorii care predau la clasă”, a confirmat Dorin Tașcău, directorul Colegiului Național „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu.

Scarlatina se tratează cu antibiotic

Scarlatina debutează cu febră – care poate atinge valori de 39-40°C, dureri în gât și vărsături; copilul devine agitat, refuză mâncarea și are dureri puternice la înghițit. Erupția pe corp se instalează după 24-48 de ore de la debut; aceasta este difuză, stacojie și e punctată de mici bubițe roșii, aspre la pipăit. După un interval de 7-14 zile, apare descuamarea furfuracee (cu fulgi ca de tărâțe) la nivelul feței și lamelară (în foițe) la nivelul extremităților.

Pentru tratarea scarlatinei se administrează antibiotic, timp de minimum 10 zile. „Este o afecțiune care se tratează cu antibiotic și, după cum se știe, antibioticul se administrează numai la recomandarea medicului. Noi le recomandăm tutoror părinților să fie foarte atenți la mediul în care se află copiii și dacă aceștia sunt bolnavi, ei trebuie ținuți la domiciliu, pentru că includerea lor în colectivitate determină răspândirea bolii”, menționează Elena Pițian, purtătorul de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Gorj.

Copiii care au contactat boala vor fi scoși din colectivitate, puși pe tratament și monitorizați de medicul specialist sau de medicul de familie, iar după tratament este necesar avizul medicului pentru intrarea în colectivitate.

Minodora Sucea