Foişorul inteligent de pe Insuliţă va fi mutat!

Primul foişor inteligent din ţară a fost montat şi inaugurat în luna martie a acestui an în Parcul de pe Insuliţa Jiului din municipiul Târgu-Jiu. Acesta a fost realizat de un grup de elevi gorjeni, în cadrul proiectului Tabăra Meseriaşilor, derulat de OMV Petrom. Foişorul a fost donat ulterior municipiului Târgu-Jiu. Din păcate, deoarece acesta a fost vandalizat de mai multe ori, autorităţile municipale au luat decizia de a muta foişorul în incinta unei unităţi de învăţământ din Târgu-Jiu, însă numai după ce şi compania OMV Petrom îşi va da acceptul.

“Din trei în trei zile îl reparăm. Nu din alte motive, ci din motivele deja ştiute; este vandalizat, cei care merg în zonă nu înţeleg că trebuie să avem grijă de toate obiectivele pe care le avem în parc şi pe Insuliţă, toate dotările ce le-am făcut acolo. Am făcut deja solicitări la câteva licee pentru a purta discuţii vizavi de mutarea acestui foişor inteligent la unul dintre liceele tehnologice care au ajutat prin elevii săi la construirea lui. Este un lucru pe care îl vom duce la îndeplinire împreună cu OMV pentru că este firma care a finanţat construirea acestui foişor inteligent şi care trebuie să ne dea acceptul pentru a fi transferat la o unitate de învăţământ. Din păcate, se întâmplă astfel de lucruri. Am făcut permanent apel pe toate căile pentru a se renunţa la actele de vandalism, dar se continuă şi acest lucru conduce la decizia de a-l transfera la o unitate de învăţământ”, a declarat primarul interimar al municipiului Târgu-Jiu, Aurel Popescu.

Izabella Molnar