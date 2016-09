Fost șef al OPC Argeș, gunoier în Penitenciarul Târgu-Jiu

Mărturie impresionantă, ieri, a unui fost șef al Oficiului pentru Protecția Consumatorului de la Argeș, aflat în Penitenciarul Târgu-Jiu, unde execută o pedeapsă privativă de libertate. Dan Cristian Libertatu a fost nevoit să își dea drumul la gură și să discute sincer cu judecătorul de caz în dorința de a-l convinge pe magistrat că trebuie să îi aprobe cererea de eliberare înainte de termen, el având o condamnare de trei ani cu executare pentru luare de mită. Fostul director a cerut instanțelor gorjene să fie lăsat să plece mai repede din pușcărie pentru că întrunește condițiile legale, el având deja o sentință favorabilă din partea Judecătoriei Târgu-Jiu. Procurorii DNA au contestat însă decizia și așa s-a ajuns ca Libertatu să fie nevoit să aștepte o hotărâre și din partea Tribunalului Gorj.

El le-a cerut magistraților să respingă contestația pe care au formulat-o procurorii anticorupție, mărturisind că fiecare oră de muncă este una de activitate efectivă, ceea ce îl îndreptățește în a primi recompensa respectivă. “Am ieșit la muncă în fiecare dimineață la ora 5.00. Nu m-a obligat nimeni, am făcut lucrul acesta conștient că voi redeveni liber mai repede. Am golit toate coșurile de gunoi de fiecare dată, mi-am făcut treaba așa cum trebuie gândindu-mă că am acasă o soție și copii la care vreau să mă întorc. Am pregătirea necesară pentru a munci după ce voi fi pus în libertate pentru a-mi întreține familia și de aceea vă rog domnule președinte să respingeți contestația depusă de DNA”, a spus Libertatu.

Decizia instanței de judecată i-a fost una favorabilă, până la urmă magistrații stabilind că nu au motive să admită contestația depusă de DNA. Ca urmare, de acum încolo fostul director argeșean va reveni lângă familia sa, rămânând cu amintirea celor peste 100 de zile de muncă prestate în cadrul Penitenciarului din Târgu Jiu. Fostul șef al OPC Argeș a fost încarcerat în februarie anul trecut, după ce instanțele au dispus condamnarea lui în același dosar în care a fost condamnat și fostul patron de la PIC SA Pitești, Cornel Penescu, dar și mai mulți arbitri și oameni de fotbal. Libertatu a fost acuzat că a primit 4000 euro de la Penescu pentru a-l anunța despre eventuale controale și pentru a nu amenda magazinele PIC, fostul director de la Protecția Consumatorilor negând permanent că ar fi luat vreo șpagă.

Gelu Ionescu