Fosta secretară de la Săcelu, achitată de acuzațiile aduse de procurori, susține că i s-a fabricat dosarul: Primarul Jurebie, condamnatul Rentea și doi polițiști, puși la zid

După câțiva ani buni în care a fost nevoită să facă naveta între instanțele de la Novaci și Craiova, fosta secretară a Primăriei Săcelu, Ofelia Maria Vasile a scăpat definitiv de problemele generate de dosarul penal. Asta, deși, pe parcursul procesului, unii judecători au condamnat-o cu suspendare, iar alții i-au interzis să mai fie funcționar public vreme de zece ani. Vineri însă, printr-o sentință definitivă, o instanță a Curții de Apel Craiova, a declarat-o nevinovată pe funcționara care, între timp, se angajase la Primăria Târgu-Jiu. Sentința a obligat-o pe Ofelia Vasile să vorbească, iar cele declarate de aceasta acum sunt grave pentru cei care ar fi stat în spatele dosarului care a transformat-o, o bună perioadă de timp, în mod injust, într-o inculpată.

Ofelia Vasile a ocupat postul de secretar al Primăriei Săcelu în perioada 2009-2012, ca apoi să se transfere, la cerere, la Primăria Târgu-Jiu pe un post inferior. Mai exact, pe unul de consilier superior. Plecarea fostei secretare din Primăria Săcelu a fost generată de relația tensionată cu actualul primar, Florin Jurebie, cel care și decide să sesizeze organele de anchetă în legătură cu o presupusă infracțiune comisă de fosta salariată, pe timpul cât aceasta a prestat în instituția publică. Jurebie acuza în numele Primăriei Săcelu faptul că Ofelia Vasile și-ar fi împroprietărit ilegal tatăl cu o parcelă de teren situată în centrul localității, pentru care respectivul a primit, în mod ilegal, o sumă mare de bani de la ANRP. Acuzele îi aduc fostei secretare un dosar penal, instrumentat de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Sentința de la Novaci, ANULATĂ!

În noiembrie 2014 dosarul ajunge pe rolul Judecătoriei Novaci care și decide că acuzele la adresa inculpatei sunt adevărate, respectiva făcându-se vinovată de conflict de interese. Dosarul ajunge însă, în final, pe rolul Curții de Apel Craiova care decide însă că sentința dată de instanța de la Novaci a fost greșită. Instanța din Bănie stabilește doar ca Ofelia Vasile să plătească o amendă de câteva sute de lei, sentința inițială a Judecătoriei Novaci fiind, totodată, anulată. Sentința are însă o mică eroare de redactare, deoarece se prevede acolo că se anulează nu sentința dată în toamna anului trecut, ci în octombrie 2017.

“Admite apelurile declarate în cauză, desfiinţează în totalitate sentinţa penală numărul 286/27.10.2017 a Judecătoriei Novaci sub aspectul laturii penale şi rejudecând: În baza art.19 din Legea 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii 135/2010 cu referire la art.18 ind.1 VCp şi art.5 NCp achită inculpata pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art.253 ind.1 alin.1 VCp cu aplicarea art.41 alin.2 VCp şi art.5 NCp. În baza art.18 ind.1 alin.3 VCp rap.la art.91 VCp aplică inculpatei amendă administrativă în cuantum de 600 de lei. Menţine dispoziţia primei instanţe referitoare la cheltuielile judiciare avansate de stat. Cheltuielile judiciare din apel rămân în sarcina statului. Definitivă”, a decis Curtea de Apel Craiova.

Acuze, apă de ploaie

Sentința o absolvă pe Ofelia Vasile de toate acuzațiile legate de faptul că în 2010 și-a împroprietărit familia cu două suprafețe de teren care, ulterior, au fost revendicate de cei care se considerau adevărații proprietari. În plus, instanța nu o condamnă pentru că aceasta a semnat actele prin care rudele sale au putut să primească peste 300.000 de acțiuni la Fondul Proprietatea, valoarea acestora fiind de peste 161.000 de lei. Anchetatorii au reținut în sarcina acesteia șase acte materiale, dar toate acuzațiile s-au dovedit, după ani de procese, apă de ploaie.

Acest lucru a determinat-o însă pe fosta inculpată să se apere pentru prima oară, public, de toate acuzele care i-au fost aduse de-a lungul ultimilor ani. Spusele Ofeliei Vasile, oferite în exclusivitate pentru Gorjeanul, sunt grave pentru cei care conduc, în prezent, Primăria Săcelu.

Dosarul fabricat pentru interese financiare! Polițiștii Pătrulescu, implicați

“Cred că ar trebui să se ştie că Rechizitoriul întocmit de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, în baza căruia am fost trimisă în judecată, este rodul minţilor a doi agenţi de poliţie, a fostului primar Rentea Dănuţ, arestat în prezent pentru fapte de corupţie (luare de mită, fals şi uz de fals) şi a lui Jurebie Florin Dorin, care imediat ce a devenit primarul comunei Săcelu a avut ca prioritate să îşi împroprietărească familia (mama şi cei doi fraţi, inclusiv pe el), prin emiterea Dispoziţiilor nr. 67,68,69 şi 70 din 10.10.2012 prin care a obţinut fără drept aproximativ 50.000 mp teren în centrul Staţiunii Săcelu, inclusiv vila nr. 3 cu 24 de camere, vila nr 6 cu 19 camere, teatrul de vară, căminul cultural, cantina restaurant, parcările din Săcelu, lacul «OTEL», terenul de sub sala de sport etc.. Drept acoperire în emiterea acestor Dispoziţii a folosit o hotărâre judecătorească obţinută iniţial de familia Jurebie cu sprijinul primarului corupt Rentea Dănuţ. Hotărârea a fost reanalizată în raport cu actele de proprietate ale altor cetăţeni, instanţa recunoscându-le acestora vocaţia de proprietari, familia Jurebie fiind înlăturată de la pretinsa moştenire. Printre aceşti cetăţeni s-a aflat şi tatăl meu, Diaconescu V. Petre, care s-a judecat în perioada 1991-2007 cu familia Jurebie, perioadă în care eu nu lucram nici măcar în apropiere de Primăria Săcelu, pentru a fi bănuită că mi-aş fi exercitat influenţa în vreun fel”, susține acum Ofelia Vasile.

“În anul 2012, Jurebie ajungând primar, a declarat că acum el face legea în acea zonă. Prin urmare, împreună cu Rentea Dănuţ (pe care, până la arestare, l-a şi angajat în funcţia de consilier al primarului), cu sprijinul celor doi fraţi agenţi de poliţie pe nume Pătrulescu (care folosesc din plin vilele şi terasele restaurant ale familiei Jurebie) şi împreună cu Toader Grigore şi Dănescu Gheorghe (doi cetăţeni din comuna Săcelu, folosiţi frecvent şi în alte cauze pe post de martori mincinoşi, oameni care că nu au absolvit nici măcar 8 clase), m-au reclamat succesiv la diverse instituţii din administraţia publică centrală, respectiv Agenţia Naţională de Integritate, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor şi apoi la DNA Craiova, aceste instituţii emiţând rapoarte scrise prin care au constatat că nu am încălcat regimul juridic al conflictelor de interese şi nici că, ilegal, mi-aş fi împroprietărit membrii familiei”, a completat aceasta.

Magistrați, la plajă la Săcelu!

“DNA Craiova a cercetat şi a constatat că nu există fapte de corupţie în sarcina mea, întrucât terenurile aparţineau tatălui meu prin moştenire de la tatăl său, recunoscute inclusiv prin hotărâri judecătoreşti irevocabile pronunţate inclusiv de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La insistenţa reclamanţilor de mai sus, dosarul a fost disjuns şi trimis către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, pentru efectuarea de cercetări suplimentare cu privire la eventuale suspiciuni de conflict de interese. În timpul cercetării penale nu am avut obligaţia legală de a-mi face vreo apărare, câtă vreme ei nu au putut să-mi dovedească vinovăţia, existând doar declaraţii şi afirmaţii mincinoase şi calomnioase despre care Jurebie afirma că sunt suficiente pentru a mă aresta, declarându-se prieten cu procurorul de caz. În această situaţie, copleşită şi indignată de atâtea sesizări şi afirmaţii calomnioase, i-am spus procurorului de caz că nu mă intimidează dacă mă trimite în judecată, la acea dată având încredere oarbă în justiţie. Însă încrederea mea nu a coincis cu teoria şi cu percepţia mea despre justiţie, întrucât instanţa de fond competentă a fost Judecătoria Novaci, puţinii magistraţi, avocaţi şi poliţişti de acolo frecventând Staţiunea Săcelu, beneficiind de atenţia familiei primarului Jurebie Florin Dorin. Astfel, am avut parte de o judecată nedreaptă atât în faza de judecare, cât şi în rejudecare, magistraţii Judecătoriei Novaci, influenţaţi de familia Jurebie şi neamurile duşmănoase, mi-au aplicat pedepse mai mari decât cele pe care aceeaşi Judecătorie Novaci le-a aplicat pentru furturi, tâlhării, crime, consum de alcool la volan etc., respingând toate apărările mele, bazate pe înscrisurile depuse la dosarul cauzei care dovedeau fără dubii nevinovăţia mea. La primul apel, instanţa de control judiciar, respectiv Curtea de Apel Craiova, deşi a constatat că îmi fuseseră încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale şi a trimis dosarul în rejudecare pentru a avea parte de o judecată dreaptă, Judecătoria Novaci tot nu a ţinut cont de apărările mele, diminuând doar cuantumul pedepsei principale de la 2 ani la 6 luni, interzicându-mi dreptul de a ocupa funcţia publică timp de 10 ani – situaţie unică în istoria condamnărilor vreunui funcţionar public – eliminarea mea din sistem fiind adevăratul scop urmărit”, a subliniat fosta secretară.

Dosare la comandă

“Astfel, la cel de-al doilea apel adresat instanţei de control judiciar, Curtea de Apel Craiova a judecat în raport cu toate probele existente la dosar şi a dispus achitarea mea. Este inadmisibil ce se întâmplă în zona Săcelu-Novaci, în sensul că se fabrică dosare la comandă doar pentru curajul de a fi demn şi corect, refuzând amestecul în mizeriile primarului Jurebie Florin Dorin. Am fost umilită şi jignită în presă pornind de la un drept de proprietate privat, recunoscut tatălui meu inclusiv pe cale judecătorească, asupra unor suprafeţe de teren cu care bunicul meu s-a înscris în C.A.P. Săcelu în anul 1962. Aceste terenuri reprezintă un drept de moştenire garantat de Constituţie, pe care Statul Român a avut obligaţia să îl reconstituie proprietarilor prin procedurile speciale impuse de legile fondului funciar, proceduri care în cazul tatălui meu s-au finalizat în perioada 1991- 2007, prin adoptarea de hotărâri de validare şi hotărâri judecătoreşti adoptate la o dată când eu nu lucram în cadrul Primăriei comunei Săcelu. Pe această cale mulţumesc Bunului Dumnezeu că a creat oameni care nu se lasă influenţaţi de puterea banului, cărora le mulţumesc din tot sufletul şi le doresc sănătate. De asemenea, le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine, au fost alături de mine şi m-au ajutat să merg mai departe”, a conchis fosta salariată a Primăriei Săcelu, anunțând totodată că îi va ajuta pe cei care vor să scoată adevărul la iveală în acea comună.

Ofelia Vasile rămâne fără niciun fel de restricții salariată a Primăriei Târgu-Jiu. Aceasta este sora vitregă a liberalului Puiu Diaconescu, fost vicepreședinte al PSD Gorj înainte de a se înscrie în PNL. Dacă instanța de la Craiova lua o decizie diferită, salariata trebuia să fie destituită din funcție.

Anamaria Stoica

Gelu Ionescu