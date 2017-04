Furturile l-au băgat din nou după gratii

Un tânăr din Rovinari a fost condamnat la închisoare cu executare, după ce a comis mai multe furturi, inclusiv din magazine, instanța de judecată găsindu-l vinovat de acuzațiile ce îi sunt aduse. Adrian Vania Antonof nu era oricum ușă de biserică, în urmă cu aproape un deceniu el fiind săltat de mascați tocmai la Pitești, unde se ocupa cu plasarea unor droguri, rețeaua din care făcea parte fiind condamnată ulterior la închisoare cu executare. Acum, pentru furturile comise, gorjeanul s-a ales cu trei condamnări de câte un an fiecare, toate fiind contopite într-una singură, de 1 an și 8 luni, magistrații stabilind însă că și pedeapsa respectivă trebuie contopită cu restul neexecutat din condamnarea pe care Antonof o avea din dosarul cu drogurile.

„Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Antonof Vania Adrian în pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă un spor de 8 luni închisoare, în total 1 an şi 8 luni închisoare. În temeiul art. 104 CP rap. la art. 43 alin. 1 CP revocă beneficiul liberării condiţionate privind restul rămas neexecutat de 390 zile închisoare în pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr.596/2008 a Tribunalului Gorj, rest ce se adaugă la pedeapsa de 1 an şi 8 luni închisoare aplicată în prezenta cauză, inculpatul urmând a executa în total 1 an, 8 luni şi 390 zile închisoare. Deduce din durata pedepsei perioada executată de la 22.05.2015 la 29.09.2015 ( în baza mandatului iniţial emis de Judecătoria Tg-Jiu) şi arestul preventiv de la 29.09.2015 la zi”, au decis magistrații Judecătoriei Târgu-Jiu. Instanța a decis acum și cuantumul despăgubirilor pe care Antonof trebuie să le suporte față de victimele sale. „Admite acţiunea civilă exercitată de partea civilă PF Puţoi Viorica şi obligă inculpatul la plata către această partea civilă a sumei de 800 lei, cu titlu de despăgubiri. Ia act că partea civilă Dănău Constantin a renunţat la pretenţii. Constată reparat integral prejudiciul persoanei vătamate S.C. VITSEM COM S.R.L.-societate radiată. În temeiul art.274 alin. 1 C.p.p. obligă pe inculpat la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare statului”, se arată în decizia instanței. Condamnarea de acum vine după o perioadă în care Antonof a fost plecat în străinătate, el sperând să i se prescrie restul de 390 de zile pe care le mai avea de executat, la un moment dat el adresându-se, pe internet, unui site specializat în consultații juridice pentru a afla în cât timp ar putea reveni acasă fără să mai aibă probleme cu legea.

„Bună numele meu este Antonof Vania Adrian…am probleme cu legea si sunt plecat din tara de o gramada de timp…îmi puteli da si mie un ras la ceea ce va voi lăsa scris?? am copiat de la Ministerul de Justitie…singurul lucru care ma interesează este după cât timp voi scăpa de chinul asta”, a scris Antonof către site-ul avocați.ro în urmă cu trei ani, răspunsul primit încurajându-l să revină în țară.

Gelu Ionescu