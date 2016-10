Gata cu minciunile! Pandurii nu mai intră pe teren până nu îşi văd banii

Ziua de ieri a fost una tensionată în judeţul Gorj, iar sportul nu avea cum să facă excepţie. Mai marii din politică se pregătesc de încă o rundă de promisiuni, iar fotbaliştii nu mai pot să o ducă doar cu vorbe. Zbuciumul nu a fost doar pe scena politică, căci Petre Grigoraş a mai primit o palmă de la sportul pe care îl iubeşte atât de mult. Antrenorul Pandurilor nu a avut cum să-şi scoată echipa la antrenamente, pentru că a epuizat rugăminţile şi încurajările. Şi el e neplătit, iar dezamăgirea vine mai mult din cauza neputinţei. În fond, la cum merge fotbalul românesc, antrenorii vor trebui în curând să vină cu bani de acasă pentru a-i determina pe jucători să păşească pe gazon. “Am discutat cu ei mult timp în vestiar, nu am ce să le spun şi cum să îi mai motivez să joace. Spun că au fost minţiţi de prea multe ori şi au refuzat să se antreneze. Nici la meci nu vor să se prezinte. Mi-e imposibil să îi conving să renunţe la protestul lor”, a spus, dezolat, Grigoraş. Conferinţa Pandurilor ce preceda meciul etapei nu a mai avut loc, iar preşedintele clubului, Narcis Răducan, a preferat să furnizeze informaţiile în presa centrală. Concluzia este una singură: Pandurii moare şi vom avea în scurt timp confirmarea. “S-a ajuns la capătul puterilor. Există restanţe salariale către toată lumea din club. Îi înţeleg pe jucători, nu ştiu ce să le spun, pentru că nici nu mai am ce. Avem aproape 10 luni de când sperăm să se îndrepte situația. Ultima promisiune a fost făcută public de membrii asociaţi şi luni trebuia să fie plătit salariul. Membrii ConsiliuluIui Director le-au tot promis că li se va achita măcar un salariu”, a spus Răducan. Drama este că jucătorii nu mai au încredere, pe bună dreptate, în acţionari. Banii au fost promişi de mai multe ori în ultimele zile, dar fără rezultat. “Fotbaliştii au fost de bună-credinţă şi înţelegători. Au mers la Dinamo, în campionat. Li s-a promis că vor primi banii înaintea partidei din Cupa României, cu ASU Timişoara. N-a fost aşa, dar au mers totuşi la meci, au câştigat, s-au calificat mai departe. Dar nu mai pot nici ei. Eu sunt alături de jucători, îi înţeleg şi îmi dau seama în ce situaţie sunt”, a adăugat preşedintele clubului. Răducan a recunoscut că puţini se mai gândesc la lupta pentru podium în acest an, în contextul în care jucătorii nu mai sunt dispuşi să se prezinte la meciuri “pe burta goală”: “Noi suntem acum la egalitate de puncte cu Dinamo, în luptă pentru play-off, dar nu văd cum putem continua în situaţia asta. Există riscul să mergem cu juniorii la Craiova”, a adăugat Răducan.

“Nimeni nu a venit să ne spună adevărul în faţă”

Revolta din vestiar a pornit mai ales din cauza faptului că jucătorii sunt luaţi de fraieri. Chiar dacă Narcis Răducan are şi contestatari, toţi au recunoscut că la Pandurii au ajuns fotbalişti cu nume şi personalitate, ori în acest caz nu poţi să-ţi baţi joc de anumiţi sportivi sau să dai mereu dovadă de neseriozitate. Unul dintre cei mai promiţători componenţi ai lotului, tânărul Andrei Piţian, a declarat că trebuie să se supună voinţei colective. “Marea majoritatea a jucătorilor a decis să luăm atitudine, să nu ne antrenăm şi, din câte am văzut, urmează să se meargă cu echipa a doua sau cu jucătorii mai tineri la meci. Mi se pare normal să luăm atitudine pentru că doare această ignoranţă. Nici măcar nu vine cineva în vestiar să ne spună care este adevărul. Ne promit de pe o zi pe alta că se rezolvă problema banilor, şi o să ne dea un salariu, dar nu se rezolvă nimic. Mai bine ar veni în față să ne spună <Bă` băieţi, săptămâna asta, două săptămâni, nu avem de unde să vă dăm. Nu se poate, şi după o rezolvăm>. Dar, aşa, să fim minţiţi de pe o zi pe alta, e nasol, pentru că nu a venit nimeni să ne spună adevărul în faţă”, a spus Piţian.

Gorjeanul a declarat că amânările devin din ce în ce mai enervante, iar starea de iritare creşte deoarece nimeni nu avansează un termen realist în ceea ce priveşte plăţile: “A fost iniţial promisiunea pentru vineri, înaintea meciului, ne-au spus că este o problemă cu transferul între bănci şi durează o zi, două, până se va face şi că vom avea banii cel târziu marţi. Nici marţi nu i-am avut, şi nu mai avem niciun termen dat pentru primirea banilor. Aşteptăm cu toţii să vedem ce se întâmplă. Încă nu ni s-a dat alt termen, dar preferăm să ni se dea un termen realist, fie el şi de două săptămâni, decât să ne spună că ne dau mâine banii şi de fapt asta să nu se întâmple”.

Suporterii Pandurilor sunt alături de jucători. Liderul Galeriei “Durii”, Valeriu Peptenatu, a declarat că nimeni nu are ce să le reproşeze pandurilor dacă nu se vor prezenta la Craiova. Peptenatu a mai spus că sportul moare, iar factorii responsabili sunt “paralizaţi”: “Nu-i putem acuza sau condamna pe fotbalişti pentru că oamenii au plecat de acasă să câştige un ban. Durerea mare este că unii au fost duşi cu vorba până în ziua meciului cu Dinamo pentru a participa la joc şi s-a văzut dezastrul care a ieşit. Dacă le promiţi, dă-le drepturile care li se cuvin. Dacă nu, nu mai bate câmpii. Până la urmă şi răbdarea asta are o limită! Primarul Cârciumaru a promis din aprilie că rezolvă problemele sportului gorjean. Nimeni nu le poate imputa jucătorilor sau lui Petre Grigoraş ceva dacă nu se prezintă la meci. Trebuie să tragă şi ei un semnal de alarmă că în Tg-Jiu şi judeţul Gorj tot sportul moare. De ce am adus oamenii în Parlament, ca să doarmă?”

Cătălin Pasăre