Gerul menține riscul în sectorul energetic

Perioada de risc din sectorul energetic nu s-a terminat, întrucât se așteaptă noi episoade de ger, iar prețul mare de pe bursă din această perioadă se va reflecta în factura consumatorilor, a declarat, joi, ministrul Economiei, Alexandru Petrescu. “Dacă, din perspectiva celor doi operatori de transport, Transgaz și Transelectrica, noi ne-am făcut foarte bine treaba și am asigurat integritatea sistemului pe ambele zone, politica de stocare sau lipsa de coerență în această politică din vară, cu impact în iarnă, poate ne-a adus într-o zonă de risc mai ridicat decât de obicei”, a spus Petrescu, potrivit Agerpres.

El a subliniat că perioada critică nu s-a terminat, întrucât sunt așteptate noi episoade de ger. Prețul energiei pe piața spot a bursei OPCOM a depășit, joi, 600 de lei pe MWh, record absolut, nivelul fiind dublu față de începutul acestui an. Consumul de energie a atins și el în această lună cote-record de peste 9.000 de MW.

A.S.