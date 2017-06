Gheorghe Nichifor, în conducerea CJ Gorj

În cadrul ședinței de Consiliu Județean din data de 30 mai 2017 a fost ales noul vicepreședinte. Este vorba despre social-democratul Gheorghe Nichifor. Acesta a fost propus de către președintele Cosmin Popescu, iar consilierii PNL l-au propus pe Gheorghe Orzan. În urma votului, Nichifor a obținut 20 de voturi, liberalul Orzan primind doar 12.

Social-democratul Gheorghe Nichifor este profesor și istoric, ocupând până în prezent și funcția de director al Colegiului Național “Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu. El este noul vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj, funcție deținută anterior de actualul prefect, Ciprian Florescu. „Mulțumesc, în primul rând, colegilor de la Partidul Social-Democrat, care au avut această inițiativă! Vă asigur pe toți de toată colaborarea mea, vă asigur de echilibru și responsabilitate; vă asigur de bună înțelegere, pornind de la un lucru extrem de simplu, la care eu țin mult de tot, anume acela că administrația locală, în contextul integrării europene are nevoie de asemenea calități. Am o experiență în domeniul Educației, cu o experiență din domeniul Culturii întrucât am scris mult și cred că o să mai scriu, cu o experiență în domeniul managementului, am condus destinele unei unități școlare timp de 15 ani, am fost inspector general adjunct și inspector de specialitate. Vă pot asigura de întreaga mea disponibilitate, nu numai afectivă, cât și practică”, a mărturisit Nichifor.

Pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj au fost două candidaturi: Gheorghe Nichifor de la PSD și Gheorghe Orzan de la PNL. Noul vicepreședinte al CJ Gorj este Nichifor, care a obținut 20 de voturi, liberalul Orzan fiind votat de doar 12 consilieri județeni.

Minodora Sucea