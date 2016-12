Gorjeni condamnați pentru fraude electorale de acum patru ani

Instanțele de judecată au confirmat după ani de anchete și procese că la o secție de votare din Gorj au fost falsificate zeci de voturi în vara lui 2012, când a avut loc referendumul pentru suspendarea fostului președinte Traian Băsescu. Frauda electorală s-a înregistrat la o secție de pe raza comunei Dragotești, inculpatul principal, Roberto Păducel, fiind un apropiat al primarului Vili Pasăre. El a primit, de altfel, și pedeapsa cea mai mare din dosar, ancheta scoțând la iveală că, deși era un simplu membru al biroului electoral din secția de votare el se comporta mai ceva ca președintele acelui birou electoral. În primăvară Judecătoria Motru a pronunțat o sentință de condamnare a lui Păducel și a altor câtorva femei care fuseseră cu el în secția de votare, decizia fiind contestată fără prea mult succes la Curtea de Apel Craiova. Magistrații din Bănie au scutit-o de emoții pe o singură femeie inculpată în dosar, în rest sentința fiind menținută așa cum a fost pronunțată de instanța de fond. “Respinge apelurile formulate de apelanţii inculpaţi Păducel Roberto, Lupuleţ Elena şi Morariu Ioana Mihaela împotriva sentinţei penale nr. 80/16.05.2016 a Judecătoriei Motru, ca nefondate. În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C.p.p., admite apelul declarat de apelanta inculpată Chisega Cornelia împotriva aceleiaşi sentinţe. Desfiinţează sentinţa penală apelată în ceea ce priveşte pe inculpata Chisega Cornelia, şi rejudecând: În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., achită pe inculpata Chisega Cornelia sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev. de art. 48 rap. la art. 391 alin. 1 C.p., art. 5 C.p. Înlătură dispoziţia de obligare a inculpatei la plata cheltuielilor judiciare. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii”, a decis Curtea de Apel Craiova. Verdictul din primăvară i-a adus lui Păducel o condamnare de 1 an și 6 luni pentru falsificarea evidențelor și documentelor electorale, executarea pedepsei fiind suspendată și înlocuită cu un termen de încercare de 4 ani. Inculpatul a fost obligat de judecători și să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității la Primăria Drăgotești sau la școala din localitate. Tot aici vor trebui să presteze câte 90 de zile de muncă în folosul comunității și două inculpate pentru care magistrații au decis, de asemenea, pedepse cu suspendare. Elena Lupuleț și Ioana Mihaela Morariu au primit câte 8 luni de închisoare cu suspendare, termenul de încercare fiind de 3 ani. Elena Valentina Nebunu a fost și ea condamnată la 8 luni de pușcărie, cu un termen de încercare de 3 ani și obligația de a presta 90 de zile de muncă în folosul comunității, dar la Primăria Târgu-Jiu sau în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Târgu-Jiu.

Singura care a avut câștig de cauză la Curtea de Apel Craiova a fost Cornelia Chisega. Ei i-a fost anulată condamnarea după ce, pe fond, primise o pedeapsă de 1 an de pușcărie cu suspendare, termenul de încercare fiind de 3 ani, timp în care avea de prestat și 100 de zile de muncă în folosul comunității. Acum femeia a fost achitată și absolvită de orice vină. Prin sentința dată de instanța de judecată au fost anulate și zecile de voturi pe care procurorii le-au dovedit ca fiind falsificate, multe dintre ele fiind ștampilate de cei condamnați acum în contextul în care știau care localnici sunt plecați la muncă în străinătate sau chiar decedați.

Gelu Ionescu