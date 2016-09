Gorjul, împânzit de polițiști

Zeci de târgujieni s-au oprit, ieri, în Piața Prefecturii Gorj, pentru a vedea mașinile de intervenție ale polițiștilor. Oamenii legii le-au oferit și câteva sfaturi pentru a nu deveni victimele infractorilor. Printre cei care s-au apropiat de autospeciale s-a aflat și Jayden, un copil de 1 an și 7 luni, din orașul Bragadiru. Acesta a ajuns și la volanul mașinii de Poliție, cu ajutorul tatălui său. ”Suntem în vizită la Târgu-Jiu. Am fost la o nuntă duminică și am decis să vizităm orașul. Ne-au atras atenția mașinile. E prima dată când copilul meu se urcă într-o mașină de Poliție, dar văd că îi place. Nu mai vrea să coboare. Este o acțiune bună a Poliției, dar ar trebui să se oprească mai mulți oameni să întrebe despre ce este vorba. Alți copii nu s-au apropiat, probabil că s-au speriat de zgomotul produs de sirene”, a declarat Doru Mihai, un bărbat din Ilfov. Evenimentul organizat de reprezentanții IPJ Gorj, între orele 14.00-16.00, a deschis cea de-a unsprezecea ediţie a „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”. Au fost prezentate mijloacele şi metodele de intervenţie, tehnica din dotare, modul de utilizare a mijloacelor criminalistice pentru identificarea autorilor de infracţiuni şi administrarea probatoriului. ”În perioada 26 – 30 septembrie, Poliția Română, prin structurile de prevenire a criminalității, organizează şi desfăşoară, la nivel naţional, cea de-a unsprezecea ediţie a Săptămânii Prevenirii Criminalităţii. Activităţile desfăşurate, selectate în baza priorităţilor Poliţiei Române pentru anul 2016, urmăresc conștientizarea cetățenilor cu privire la necesitatea adoptării unor măsuri de autoprotecţie, precum şi prezentarea consecinţelor ce decurg din comiterea de infracţiuni.Se vor desfăşura activităţi structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi având o altă temă.

În această perioadă, poliţiştii vor participa la dezbateri pe teme de interes şi vor avea întâlniri cu elevi, părinţi, profesori şi directori ai unităţilor de învăţământ, bătrâni, administratori de societăţi comerciale şi de imobile. De asemenea, poliţiştii vor distribui materiale preventive în spaţii publice, vor organiza puncte fixe de informare pentru cetăţeni, expoziţii pe teme de prevenire și vor fi prezentate filme educative şi programe preventive”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al Poliției Gorj.

Luptătorii Serviciului pentru Acţiuni Speciale, la cinci școli din Gorj

Conform programului, astăzi, între orele 10.00-13.30, la Centrul de Zi ”Iasomia” Târgu-Jiu, se va desfășura atelierul de lucru pictură şi desen cu tema „Copilărie fără lacrimi”, care se va încheia cu o expoziţie şi premierea celor mai bune lucrări, dezbateri pe tema victimizării minorilor. În aceeași perioadă, va fi organizată Caravana Prevenirii Criminalității, care va consta în întâlniri cu elevii și profesorii și în prezentarea autospecialelor din dotarea poliţiei. Evenimentul are loc la Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Târgu-Cărbuneşti, la școlile Gimnaziale Licurici, Hurezani și Căpreni şi la Liceul Tehnologic Stoina, participând angajații Serviciului Criminalistic, ai Serviciului Rutier și ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Miercuri dimineața, va avea loc o întâlnire cu persoanele de vârsta a III-a, cu tema „Adoptarea unor măsuri minime de autoprotecţie pentru siguranţa personală”.

Loredana Fîciu