Gravidele din Gorj preferă să nască la Spitalul Bumbești-Jiu

Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu (Spital Sadu) este din ce în ce mai solicitat de viitoarele mămici. Potrivit managerului Aurel Stolojanu, acest spital se clasează pe locul trei în topul spitalelor gorjene, la numărul de nașteri, după Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu și Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești.

Dr. Damian Dițescu și dr. Ana Maria Drăgnei atrag ca un magnet viitoarele mămici.

Tot mai multe gravide aleg să-și aducă pe lume copiii la Spitalul Orășenesc Bumebești-Jiu. „Avem, de la începutul anului, 119 nașteri La ora actuală avem opt nou născuți. Vineri am avut 2 cezariene și o naștere naturală; luni am avut 3 nașteri și miercuri au fost tot 3. De obicei, în lunile septembrie- octombrie sunt cele mai multe nașteri”, a explicat dr. Ana Maria Drăgnei.

Proaspetele mămici se declară mai mult decât mulțumite de condițiile de spitalizare, precum și de modul în care sunt tratate la Spitalul Orășenesc Bumebești-Jiu. “Avem doar cuvinte de laudă pentru medici și asistente și pentru tot ce este aici. Sunt condiții bune în spital și suntem tratate foarte bine”, a spus una dintre mămicile internate la Spitalul Orășenesc Bumbești-Jiu.

Nevoie de neonatolog

Secția Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu are dotări corespunzătoare, având inclusiv 2 incubatoare pentru bebeluși. Cu toate acestea, ar mai fi nevoie de personal medical. „Ar mai trebui un neonatolog, să nu avem emoții la nașteri. Nu am avut probleme până acum, pentru că am încercat să le prevenim. Dar neonatologul este chiar o urgență”, a confirmat dr. Ana Maria Drăgnei. Managerul Aurel Stolojanu spune că femeile optează pentru a naște la acest spital, în primul rând pentru medicii de aici, dar și pentru condițiile hoteliere oferite pacientelor. “În septembrie am avut 18 nașteri și în august 16. Suntem pe locul trei la nașteri, după Spitalul Județean și Spitalul Târgu-Cărbunești. Medicii noștri, dr. Damian Dițescu și dr. Ana Maria Drăgnei sunt solicitați de femei din tot județul”, confirmă Aurel Stolojanu, managerul Spitalului Orășenesc Bumbești-Jiu. La Spitalul Sadu se naște atât natural, cât și prin cezariană.

Minodora Sucea