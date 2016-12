Greva foamei la CEO pentru rectificare întârziată de buget

În timp ce Sorinel Boza, viitorul director general al CEO, se afla la Ministerul Energiei pentru a face diligențe pe marginea rectificării bugetare, mai mulți salariați ai companiei au intrat, de dimineață, în greva foamei. 14 sindicaliști s-au postat în faţa sediului companiei în semn de protest faţă de decizia Guvernului de a nu aproba, până în prezent, rectificarea bugetară a unităţii energetice. Printre greviști s-a aflat și liderul Sindicatului Mine Energie Oltenia (SMEO), Gabriel Căldăruşe.

“Suntem 14 persoane. Nemulțumirea principală este lipsa aprobării rectificării fondului de salarii pentru CEO. Nu vom accepta sub nicio formă ca salariații, fiind vorba de 14.200 de persoane, să nu beneficieze de drepturile în urma prestării activității. Nu este posibil, ținând cont de condițiile în care muncesc acești oameni, de faptul că asigură siguranța sistemului energetic național, ca și cineva să se joace cu soarta acestora. Am avut promisiuni chiar de la ministrul Energiei că va fi rezolvată această problemă. Am ajuns în data de 19 și încă nu a fost rezolvată problema rectificării fondului de salarii care afectează veniturile salariaților, inclusiv pe anul 2016, cât și pe 2017. Vom intra cu un deficit consistent în ceea ce privește fondul de salarii pe anul 2017, în condițiile în care oamenii au așteptări în ceea ce privește creșterea veniturilor anul viitor. Deocamdată salariile s-au luat, dar există un deficit la ora actuală de 120 de miliarde, pe fondul de salarii. Necesarul pentru rectificare este de 160 de miliarde”, a declarat Gabriel Căldărușe, președintele SMEO.

Este nevoie de o hotărâre

El a mai menţionat că aprobarea rectificării bugetare este responsabilitatea actualului Guvern. “Până se formează noul Guvern trebuie să îşi facă treaba actualul Guvern pentru că există posibilitatea unei şedinţe, nu e vorba de a se da vreo ordonanţă, e vorba de o hotărâre. Este responsabilitatea Guvernului actual, este promisiunea ministrului Energiei pe care ne-a făcut-o când am avut o întâlnire la sediul ministerului”, a mai precizat liderul SMEO.

Protestatarii au afirmat că nu vor să renunţe la protest până nu va fi aprobată rectificarea bugetară.

A.S.