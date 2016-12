Grigoraş prevesteşte “Apocalipsa”: “Dacă rămân 12 echipe e perfect pentru unii”

Problemele din sportul românesc par fără sfârşit, iar haosul din fotbalul autohton a afectat serios Pandurii Tg-Jiu. Ierarhia Ligii I ar putea avea din nou de suferit, deoarece sunt mari şanse ca ASA Tg-Mureş să nu mai înceapă anul 2017 în primul eşalon. Dacă fosta vicecampioană a României se va retrage din campionat, evident clasamentul va suferi modificări. Ceea ce este de-a dreptul înfricoşător pentru suporterii gorjeni ar fi ca şi Pandurii să aibă aceeaşi soartă. Antrenorul Petre Grigoraş a admis că acest scenariu nu este unul SF, deoarece situaţia din “sportul rege” este dezastruoasă. Predicţiile tehnicianului nu sunt îmbucurătoare. “Dacă vor dispărea, vor rămâne 12, ar fi perfect pentru unii. Dar uitaţi-vă ce se întâmplă prin Liga a II-a. Deja au dispărut 2 echipe, şi o să mai dispară. Dacă vrei să faci deplasări Satu Mare-Călăraşi sau Brăila-Oradea, în condiţiile în care avem 3 aeroporturi, pe care poate să le folosească doar o echipă cu bani… Joci din 3 în 3 zile, 2 zile jumătate le faci pe drum, şi când ajungi acolo mai vrei să joci fotbal? Să se mai spună de ce Liga a II-a este foarte slabă. O să rămânem o ţară cu populaţie de 20 de milioane, cu 10-12 echipe în Liga I şi 10 prin Liga a 2-a, care o să joace ca la Daciadă, pe salariu minim pe economie. Mai mult nu o să dea nimeni. Campionatul cu 18 echipe era cel mai frumos şi cel mai important. Echipele româneşti au avut rezultate în cupele europene şi naţionala a avut rezultate foarte bune. Era o arie mai mare, dar cred că se implicau mai mulţi factori în susţinerea unor echipe”, a comentat Grigoraş.

Nici spectatorii nu se mai înghesuie pe stadioane, un exemplu elocvent fiind ultimele două meciuri ale trupei gorjene. Dacă în meciul cu Voluntari de la Severin nu se aştepta cine ştie ce “asistenţă”, tribunele au fost “dezolante” şi pe Arena Naţională, în partida cu liderul la zi al campionatului, Steaua.

“Am jucat în etapa trecută cu 30 de oameni, la un stadion de 20 de mii, dacă raportăm la numărul de scaune şi numărul de spectatori să ştiţi că a fost o afluenţă mare. E anormal să joci pe un stadion atât de frumos în faţa a 400-500 de spectatori”, a mai spus Grigoraş, referindu-se la ultimele două runde.

Antrenorul aşteaptă să vadă cum se prezintă situaţia Pandurilor la început de an. Fără îndoială, Grigoraş este ataşat de oraşul Tg-Jiu, dar asta nu garantează că va rămâne până la finalul sezonului. “Mi-am dat seama că sunt puternic rău de tot. Am răbdare multă, chiar am fost extrem de curajos. Rezist două săptămâni, aştept să văd ce se întâmplă cu echipa. Personal vreau să-mi duc contractul până la capăt, să stau în Tg-Jiu, în locul în care m-am simţit bine, şi un loc în care am avut şi rezultate. Echipa juca foarte bine, dar în condiţiile actuale nu cred că se va putea continua pentru că o să plece toţi jucătorii. Nu pot să rămân în orice condiţii, mai ales dacă echipa nu va fi în continuare susţinută”.

Cătălin Pasăre