Hoți prinși în casa lui Mischie: Reacție dură la adresa anchetatorilor

Cei trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, din comuna Godinești, care au sustras băuturi alcoolice și țigări dintr-un magazin din localitate, au fost prinși, miercuri, în aceeași noapte, în timp ce furau bunuri din casa fostului președinte al Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie. Hoții au fost imobilizați de vecinii săi, după care au fost preluați de polițiști. ”Au intrat în sufragerie și în așa-zisa cameră de oaspeți, spărgând ușile metalice, culmea, cu ranga, au luat tot felul de băuturi și alte lucruri, printre care și o panoplie frumoasă, cu săbii, cuțite. Norocul meu a fost că am niște vecini foarte serioși, care, la ora 12.30 noaptea, când au văzut că sparg și au văzut lanternele pe acolo, prin cameră, s-au deplasat, i-au prins, i-au imobilizat în încăpere la mine și au chemat Poliția de la Tismana. A venit Poliția, le-a pus cătușele, i-a dus la Postul de Poliție Tismana, i-au adus la Târgu-Jiu și aici, în loc onor parchet să dea curs strădaniilor făcute de polițiști, am aflat că i-a pus în libertate. Este anomalia secolului. Este lipsa de responsabilitate a unui Parchet municipal, un gest de neimaginat. M-au sunat vreo zece familii de la Godinești, care vor să vină in corpore în audiență și la județ, și la președintele Consiliului Județean, dar și la comandantul Poliției să le spună că această stare de lucruri nu poate să fie tolerată. Acești hoți s-au dus să se plimbe, au băut o dușcă de tărie și la întoarcere au amenințat că vor incendia casele celor care i-au prins”, a declarat Nicolae Mischie. După o noapte petrecută în arest, suspecții sunt cercetați în libertate pentru tentativă la infracțiunea de furt calificat. ”Poliţiști din cadrul Poliţiei Oraşului Tismana au fost sesizaţi, prin apelul 112, de un bărbat de 45 de ani, din comuna Godineşti, cu privire la faptul că a surprins trei persoane care au intrat prin efracție într-un imobil. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului a reieșit faptul că trei tineri cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, din comuna Godineşti, au intrat prin efracție în interiorul unui imobil situat pe raza comunei Godineşti, fără a fi sustras bunuri. Cercetările continuă, cu suspecții în stare de libertate, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la infracţiunea de furt calificat”, a precizat Andrei Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

Mischie, supărat pe procurori

Inițial, oamenii legii i-au reținut pe suspecți pentru 24 de ore, însă procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu au considerat că pot fi anchetați în libertate, decizie care l-a nemulțumit pe Nicolae Mischie. ”Iată cum un parchet municipal și o Poliție, la urma urmei, dovedesc iresponsabilitate atunci când acești infractori declară ce plan au de acțiune. Problema se pune în ce țară trăim? Pentru ce mai primesc salariu cei de la Poliție și cei de la Parchet, dacă ei nu sunt în stare sau nu vor? Am mers la prima procuroră de la municipiu să-i relatez treaba aceasta. Am stat vreo două ore la ușă, s-a făcut că este ocupată. Niciodată această femeie nu are timp pentru problemele profesionale, de fapt, ale dumneaei. Își găsește alte ocupații. Este păcat că se întâmplă așa ceva. Polițiștii și-au făcut datoria, le-au făcut dosarele, declarațiile sunt clare, numai că domnii procurori refuză să le pună în aplicare și ca să fie mai comozi, probabil să le priască sărbătorile de Crăciun, mai bine le-au dat drumul la infractori”, a mai declarat Nicolae Mischie. Reprezentanții Parchetului Local nu au putut fi contactați pentru a comenta această situație. Surse susțin că suspecții s-ar fi împăcat cu patronii magazinului din care ar fi cumpărat mai multe bunuri, după ce ar fi achitat prejudiciul.

Loredana Fîciu