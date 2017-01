Impozite mai mici pentru locuinţele contribuabililor târgujieni

Anul 2017 vine cu impozite mai mici la Târgu-Jiu pentru proprietarii de locuinţe. Conform unei hotărâri de Consiliu Local aprobate în urmă cu două luni, impozitul pe clădiri este unul diminuat pentru anul curent.

Noile modificări au fost explicate de şefa Direcţiei Publice de Venituri Târgu-Jiu în cadrul unei conferinţe de presă susţinute, ieri, la sediul administraţiei locale. “Am propus Consiliului Local şi s-a aprobat ca impozitul pe clădiri la persoane fizice pe 2017 pentru clădirile rezidenţiale, deci cu destinaţie de locuinţă, să se diminueze la minimul prevăzut de Codul Fiscal adică, pentru acest an, am stabilit cota de 0,08% la valoarea impozabilă determinată conform prevederilor Codului Fiscal, faţă de anul 2016 când cota a fost de 0,09% şi anul 2015 când a fost de 0,1%. De la un an la altul, am scăzut această cotă pentru a veni în sprijinul contribuabililor noştri mai ales pentru faptul că în anul 2016 prin indexarea impozitelor şi taxelor care obligatoriu trebuia să aibă loc, impozitele crescuseră cu 13%. Deci, în acest an, vom fi aproape la nivelul anului 2015. La categoria contribuabililor persoane fizice cu clădiri în proprietate nerezidenţiale sau mixte, cota rămâne aceeaşi stabilită şi pentru anul 2016 adică 0,5% la valoarea impozabilă a clădirilor determinată conform prevederilor Codului Fiscal adică valoarea din rapoartele de evaluare acolo unde contribuabilii noştri aleg să întocmească rapoarte sau valoarea din contractele de vânzare-cumpărare dacă au fost dobândite în ultimii 5 ani sau din procesele verbale de recepţie dacă vorbim de o clădire construită conform Legii 50. Pe această linie, la calculul impozitelor pe clădirile nerezidenţiale nu sunt modificări faţă de anul 2016”, a declarat Mariana Budulan, directorul DPV Târgu-Jiu.

Bonificaţii până la 31 martie

La categoria contribuabili persoane juridice, la impozitul pe clădiri, s-a adoptat pentru acest an o cotă de 1,1% faţă de 1,5% cât a fost în anul 2016. În condiţiile în care aceştia vor achita impozitele până la primul termen, respectiv 31 martie 2017, vor beneficia de o bonificaţie de 10 procente. “Acest lucru s-a produs ca urmare a modificărilor legislative ce au avut loc în 2016 care au fost pe linia stabilirii valorii impozabile a clădirilor în urma cărora reevaluarea acestor imobile a crescut, astfel şi impozitul pe 2016. Contribuabilii noştri, care vor ajunge să plătească până la 31 martie, vor beneficia şi de bonificaţia de 10%, în aşa fel încât vor plăti un impozit de 1% la valoarea impozabilă stabilită conform prevederilor Codului Fiscal, fiind aceea din rapoartele de evaluare sau din actele de vânzare-cumpărare de au fost dobândite în ultimii 3 ani sau din procesele verbale întocmite la finalizarea construcţiilor dacă vorbim de clădiri realizate conform Legii 50. De asemenea, pentru persoanele fizice care vor achita impozitul pe clădiri până la 31 martie, termenul de plată pentru a beneficia de bonificaţie este scadenţa termenului unu, deci 31 martie, nu cum a fost în 2016 când am beneficiat de o prorogare a termenului până pe 30 iunie”, a precizat şefa DPV Târgu-Jiu.

Scutiri şi în 2017

Şi în acest an, la Târgu-Jiu, se vor acorda scutiri la plata impozitelor pentru persoanele prevăzute în Codul Fiscal, aici fiind incluşi veteranii şi văduvele de război, deţinuţii politici, persoanele încadrate într-un grad de handicap grav sau accentuat. “Menţionez faptul că începând din septembrie 2016 s-a revenit la acordarea scutirilor la aceste categorii. Astfel nu se mai acordă doar pentru persoanele în cauză, ci şi pentru soţul sau soţia supravieţuitoare, deci pentru bunurile proprii şi comune soţilor aşa cum se întâmplase până în 2016. Practic, în acest an vom acorda scutiri şi pentru partea de bun aferent soţului sau soţiei. (…) Anul trecut am rămas cu un plus faţă de 2015 de 5 milioane de lei şi principala sursă la care a avut loc această creştere a fost la impozitul pe clădiri, datorat de persoane juridice adică 3 milioane, şi la impozitul pe teren, în principal cel datorat de persoane fizice. Din 2016, din debitul de 27.800.000 de lei am încasat 23.880.000, deci ne-au rămas de încasat aproape 4 milioane de lei, din care 2 milioane la persoane fizice şi tot atâtea la cele juridice. Restanţe la finele lui 2015, mai sunt în continuare 6 milioane de lei, din care 4 milioane la persoane fizice şi 2 la cele juridice”, a mai spus Mariana Budulan.

Izabella Molnar