În retrocedările de păduri / Drăguțeștiul ajunge la coada vacii și în pixul inginerului zootehnist

În ultimele luni, Primăria Drăguțești a ajuns să abunde în “profesioniști”, aleși nu pe baza solicitărilor posturilor, ci doar pe placul consilierului cu atribuții de primar, Ion Dumitru Popescu. Cel puțin asta reclamă cetățeni ai comunei, nemulțumiți că, în martie, în primărie a fost angajat, pe un post de consilier superior la Serviciul Agricol, nu un inginer agronom, de care era nevoie, ci un inginer zootehnist. Noul salariat, cu experiență în creșterea animalelor și a puilor la fosta Avicola Târgu-Jiu, are atribuții acum de a face retrocedările de terenuri forestiere din localitate, chiar dacă respectivul, urmare a studiilor absolvite, nu face parte nici măcar din Comisia de Fond Funciar a instituției publice. Șeful administrației locale susține, în schimb, că proaspătul angajat este o persoană capabilă, care ar fi obținut postul în mod corect.

Pe data de 23 martie 2017, în incinta Primăriei Drăguțești, s-a susținut concursul pentru funcția de consilier superior de la Serviciul Agricol, devenit vacant cu un an în urmă, deoarece fosta ocupantă a postului s-a pensionat. Funcția impunea angajarea unui inginer agricol ori a unui cadastrist, în schimb, conducerea primăriei decide să extindă cerințele pentru post și permite la concurs și un inginer zootehnist. De altfel, doar două dosare se depun pentru susținerea concursului pe acest post, ca, în final, doar câștigătorul să participe la acesta. Postul îi este pus pe tavă lui Nițu Cezar, fost șef de fermă la Avicola Târgu-Jiu, asta în perioada 1992-2006, ca apoi acesta să fie inginer la Comrom SRL până în 2013, an în care decide să se ocupe exclusiv de propria firmă, Edilcon SRL, înființată în 2007, unde ocupă funcția de director general.

Firma inginerului zootehnist se ocupă, potrivit codului CAEN, de intermedieri cu material lemnos și material de construcții, dar nu este una profitabilă, cel puțin în perioada 2013-2015, în ultimul an, proaspătul salariat al Primăriei Drăguțești având chiar zero cifră de afaceri. De altfel, firma respectivă nu a avut decât maxim un salariat. CV-ul inginerului zootehnist se finalizează de altfel în 2014, în ultimii trei ani respectivul stând, potrivit documentului, “pe bară”.

Comisie de concurs fără șeful direct!

Angajarea în cauză a lui Cezar Nițu, pe lângă faptul că a depășit cerințele postului, a stârnit suspiciuni și urmare a comisiei de concurs din care a făcut parte contabilul-șef al instituției și inginerul cu urbanismul, și deloc persoana căreia i se subordonează Serviciul Agricol, adică secretarul primăriei, oprit în mod intenționat de la participare, se vehiculează în primărie.

Cei care l-au analizat astfel pe unicul candidat Nițu au fost Eugenia Neamțu-contabilul șef al primăriei, Stan Loredana-inginerul de la urbanism și Matei Laurențiu, reprezentantul Prefecturii Gorj. Cum era de așteptat, zootehnistul a promovat concursul, cerințele pentru post fiind adaptate pe calificările profesionale ale respectivului.

De la finalul lui martie, retrocedările de terenuri forestiere din Drăguțești se fac cu inginerul zootehnist, care este acuzat că ar “freca menta” la serviciu, respectivul neputând face parte nici măcar din Comisia de Fond Funciar a instituției publice. Noul prefect de Gorj, Ciprian Florescu, trebuie să decidă, în următoarea perioadă, dacă Nițu este calificat sau nu să facă parte din comisia în cauză, asta deși HG892/2005 spune clar că respectivul salariat nu este pretabil pentru acest for intern.

Primarul ia apărarea zootehnistului

Edilul de Drăguțești susține, în schimbă, că și cele reclamate de cetățeni nu ar fi decât “răutăți” și invidie, noul salariat de la Serviciul Agricol fiind o persoană capabilă să desfășoare activitatea conform fișei postului. “Omul este un specialist, nu știu nota cu care a promovat, știu că a fost însă unic participant la concurs. Acesta a intrat în pâine de două săptămâni și chiar face treabă, știe să facă măsurători cu GPS-ul, să le descarce în calculator și pe deasupra este o persoană cumsecade. Restul în ceea ce îl privește sunt doar răutăți..”, a declarat Ion Dumitru Popescu.

Noul asistent comunitar, vecina primarului!

Aceasta nu este singura angajare suspicioasă de la Drăguțești, ce ne-a fost reclamată la redacție. O angajare sub semnul întrebării este cea care o privește pe Simona Gridan, vecina lui Popescu, colegă la ALDE cu cel care conduce Primăria Drăguțești. Respectiva localnică a reușit să promoveze concursul pentru postul de asistent comunitar, în decembrie, deși pentru această funcție se înscriseseră nouă persoane. Simona Popescu, candidată a ALDE pe lista de consilieri locali, și-a întrecut contracandidații, după ce lucrarea sa a fost scrisă în două culori, susțin reclamanții.

Edilul de Drăguțești susține și în acest caz că acel concurs pe post a fost unul corect, ocupanta funcției obținând o notă apropiată de 6.

“Concursul a fost unul desfășurat conform legii, doamna este soția unui consilier local PNL, iar în comisie a fost un reprezentant de la spitalul județean”, a explicat Popescu.

20 de dosare pe două posturi

În Primăria Drăguțești până la alegerile parțiale se vor mai face niște angajări similare, pe 11 mai urmând să promoveze în primărie și consiliera personală a primarului Popescu, dar și sora unui consilier local, se mai vehiculează în instituție, știut fiind că atunci se va organiza concurs pentru încă un post de asistent medical comunitar și unul pentru consilier la achiziții.

“Nu mă uimesc aceste supoziții, dar vă spun clar că eu nici nu știu cine sunt candidații care și-au depus dosarele pentru cele două posturi. Știu doar că sunt 20 de dosare. Oricine are șansa sa”, a conchis Popescu.

Comuna Drăguțești are un nou șef al administrației locale din 26 iunie, după ce fostul ocupant al postului a fost destituit din funcție. Ion Dumitru Popescu a fost instalat atunci consilier cu atribuții de primar, acesta având alături un consilier de la PSD, exclus însă din partid luna trecută.

Anamaria Stoica