În urma discuțiilor de a doua zi de la Timișoara / Werner Braun, mare întreprinzător din Brașov, s-a arătat interesat să creeze locuri de muncă în Gorj

Masa rotundă organizată, săptămâna trecută, la Timișoara, având ca scop găsirea unor soluții la criza de locuri de muncă din județul Timiș, prin relocarea acolo a disponibilizaților din CE Oltenia și CE Hunedoara, la care au participat și reprezentanții autorităților județene și a CEO, a fost continuată a doua zi la Arhiepiscopie. La a doua parte a discuției au fost prezenți însă doar doi lideri de sindicat din Gorj, mitropolitul Ioan Selejan și doi mari investitori, care au afaceri în județul Timiș. Unul dintre cei interesați de potențialul economic al județului Gorj a fost și Werner Braun, mare investitor din Brașov, coiniţiator al “Şcolii profesionale germane Kronstadt”, cunoscută la nivelul întregii ţări.

Liderul sindical Constantin Crețan și Iulian Lulu Păuna, ambii aflați în conducerea Sindicatului Lignitul Oltenia și a Ligii Muncitorilor din România, au continuat discuțiile avansate la masa rotundă, a doua zi la Mitropolia Banatului. De data aceasta, la discuții au participat doar cei doi sindicaliști și câțiva reprezentanți ai multinaționalelor, care funcționează în județul Timiș cu mii de salariați. Crețan a expus aici problemele Gorjului, accentuând lipsa locurilor de muncă din județ și lipsa de perspective pentru disponibilizații Complexului Energetic Oltenia, iar discuția lansată a avut un răspuns pozitiv din partea investitorilor prezenți. Un mare investitor italian din zona Timișoarei și un neamț, care are afaceri importante la Brașov, au fost direct interesați de perspectivele pe care le oferă Gorj în privința forței de muncă și reconversiei profesionale. Potrivit lui Păuna, Werner Braun s-a arătat dispus să vină în Gorj pentru a discuta aceste aspecte cu autoritățile județene, acesta fiind dispus să investească în zonă.

Crețan vrea selecție directă a forței de muncă

“Având în vedere situația complicată de pe piața muncii gorjene, lipsa acută a locurilor de muncă, dar mai ales faptul că județul nostru dispune de forță de muncă înregistrată în toate meseriile (ingineri, maiștri, excavatoriști, lăcătuși-mecanici, electricieni, șoferi, muncitori constructori șamd), cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, foarte mulți fiind și absolvenți ai școlilor postliceale din orașele miniere și energetice: Târgu-Jiu, Motru, Rovinari, Turceni, Mătăsari, Filiași Craiova, Berbești, Petroșani, Petrila, Uricani, Vulcan, Lupeni, Drobeta-Turnu Severin (Husnicioara), vă propunem ca, împreună cu dumneavoastră, să organizăm o selecție a forței de muncă, de câte ori aveți nevoie, în zonele respective, informându-ne reciproc asupra nevoilor și posibilităților, noi acordându-vă întregul sprijin de care dispunem”, a transmis Constantin Crețan, investitorilor prezenți la Mitropolie.

Liderul sindical a subliniat apoi că este greu să se transmită forma de muncă existentă în Gorj spre Timiș.

“Este imposibil ca să dislocăm întreaga forță de muncă disponibilă către județul Timiș, astfel încât există posibilitatea de a investi flexibil, acolo unde această forță de muncă există deja, beneficiind atât de facilitățile oferite de către administrația locală, cât și de clădirile și de infrastructura existentă în urma închiderii unor perimetre miniere”, a mai transmis Crețan.

Comandament permanent!

De altfel, în urma discuțiilor din cele două zile, s-a stabilit să se realizeze în Gorj un comandament permanent, sub patronajul Înaltpreasfințitului Ioan Selejan, cu un dublu rol: pe de-o parte, de selecție a forței calificate de muncă, iar pe de altă parte, de atragere și în județul Gorj a unei părți din acești investitori, comandament care îi va include pe prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, pe președintele C. J. Gorj, Cosmin Popescu, pe Viorel David, președintele C. C. I. Gorj, pe Sorin Boza, directorul general al C.E.O., și pe Constantin Crețan, președintele Ligii Muncitorilor din România, ca reprezentant al forței de muncă, urmând ca și investitorii străini și firmele interesate să se organizeze pentru selecția forței de muncă și analiza oportunităților de investiții în domenii productive, turism, exploatare resurse minerale etc.

Anamaria Stoica