Încă o elevă de 10 la Bacalaureat, în Gorj

În urma contestațiilor, rata de promovare înregistrată în prima sesiune a examenului de bacalaureat 2017 a crescut, în Gorj, de la 58,85 la 60,06%. Încă o elevă din județ a obținut media 10 pe linie, după recorectarea lucrării sale la istorie. Absolventa Liceului Tehnologic Turceni primise inițial 9,75. Denisa Berele este apreciată și pe rețelele de socializare pentru talentul actoricesc, după ce a postat mai multe scurtmetraje amuzante.

“Știam că am făcut lucrarea bună, însă inițial nu am vrut să fac contestație. Mă simt mândră, este copleșitor”, a declarat Denisa Berele, absolventa Liceului Tehnologic Turceni.

Aceasta își dorește să urmeze Facultatea de Litere, fie în Capitală, fie mai aproape de casă, la Craiova și promite că va rămâne să lucreze în România. Denisa vrea să devină profesoară. “Rămân în România pentru că sunt foarte atașată de loc și nu aș fi fericită în străinătate”, a mai spus absolventa Liceului Tehnologic Turceni.

În Gorj au fost înregistrate două medii de 10. Inițial, doar Raluca Dogaru, absolventă a Colegiului Național “Tudor Vladimirescu”, din Târgu-Jiu, Profilul Mate-Info, a obținut nota maximă la toate probele. “Sincer, nu mă așteptam. Mă gândeam că voi lua o notă mare, știam că făcusem, dar e greu totuși să iei 10 la toate. Chiar nu mă așteptam. A fost o muncă susținută, nu am lucrat niciodată extrem de mult. Am lucrat constant și mereu am încercat să învăț la toate, la materiile importante. Din clasa a IX-a, de când am intrat la liceu, am învățat mereu, pentru că nu cred că poți să ai rezultate extraordinare, dacă te apuci, doar la sfârșit, în clasa a XII-a. Eu am vrut medie bună. Nu aveam pretenții neapărat să iau media aceasta”, a declarat Raluca Dogaru. Mama sa lucrează la spital ca asistentă, iar tatăl este inginer la Complexul Energetic Oltenia. Tânăra din Bumbești-Pițic a locuit la Târgu-Jiu, în perioada liceului și spune că părinții au susținut-o permanent. Tânăra de 18 ani vrea să rămână să înveţe și apoi să lucreze în România. Dacă alți absolvenți de liceu au anunțat că vor pleca la studii peste hotare, Raluca spune că familia și prietenii o fac să se simtă legată de România. “În străinătate doar câștigi bani mai mulți, împlinirea sufletească nu cred că o ai dacă pleci din România”, a mai spus Raluca Dogaru. După ce a urmat Profilul Matematică-Informatică, aceasta vrea să se înscrie la Facultatea de Automatică și Calculatoare, din Capitală. 3210 candidați din Gorj au susținut prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2017, care s-a desfășurat în zece centre din județul Gorj: Colegiul Național “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Colegiul Național “Tudor Vladimirescu”, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul Tehnic Nr.2 Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic “Ion Mincu”, Colegiul Tehnic Motru, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din Târgu-Jiu, Colegiul Tehnic “Henri Coandă”, Colegiul Național “Spiru Haret” și Liceul Tehnologic Turceni.

Modificare la singurul liceu cu promovabilitate zero

În urma contestațiilor, un absolvent al Liceului Tehnologic Turburea a promovat prima sesiune a examenului de bacalaureat 2017. Maria Nicoleta a reușit să-și mărească nota la limba română, de la 5.1 la 5.5, obținând media 6.01. Ceilalți 15 candidați au fost respinși. Primarul din localitate susține că singura vină aparține profesorilor.

“Este nota profesorilor care își desfășoară aici activitatea, la liceul din Turburea, nu este nota copiilor. Eu trag un semnal de alarmă de trei ani, în continuu strig să facă meditații”, a declarat Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

Lucia Călinoiu, directorul Liceului Tehnologic Turburea, susține însă contrariul. “Rezultatele sunt ale elevilor. Profesorii, de fiecare dată, au fost dornici să facă pregătire cu ei, surprinzător, ei nu veneau la pregătire”, a precizat Lucia Călinoiu, directorul Liceului Tehnologic Turburea. Cei care nu au promovat examenul în prima sesiune mai au o şansă luna viitoare. Între 11-14 iulie urmează să aibă loc înscrierea candidaţilor la a doua sesiune a Bacului, potrivit calendarului Ministerului Educaţiei Naţionale.

Sesiunea august-septembrie 2017

11 – 14 iulie 2017- Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

27 iulie 2017- Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe

21 august 2017- Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă

22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă

23 august 2017- Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă

24 august 2017- Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă

25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

28 august 2017- Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

29-30 august 2017- Evaluarea competenţelor digitale – proba D

30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16.00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16.00 – 20.00)

2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor

6 septembrie 2017- Afişarea rezultatelor finale