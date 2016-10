Încep probele de evaluare pentru aspiranții la posturile de director

Candidații, care au trecut cu bine de prima probă din cadrul concursului pentru posturile de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, se pregătesc acum pentru celelalte două probe: evaluarea CV-ului și interviul. Potrivit planificării realizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj, la nivelul județului nostru, aceste probe vor debuta, marți, și se vor încheia pe 4 noiembrie.

Pe lângă proba scrisă, concursul pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar mai presupune încă două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezența candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor și punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv un interviu în fața comisiei de concurs, cu o durată de maximum 30 de minute, în care se apreciază, conform criteriilor și punctajelor din metodologie, scrisoarea de intenție, calitatea și susținerea ofertei manageriale dublate de un plan operațional pentru un an. În Gorj, aceste probe se vor desfășura la sediul Inspectoratului Școlar Județean, începând cu data de 18 octombrie, când vor susține probele candidații de la: Școala Gimnazială ”Antonie Mogoș” Ceauru, Școala Gimnazială Cărpiniș, Crasna, Școala Gimnazială Slivilești, Școala Gimnazială Tînțăreni, Liceul Tehnologic Stoina, Școala Gimnazială ”Cornelius Radu” Dănciulești, Școala Gimnazială ”Mazilu Vipie Gheorghe”, Școala Gimnazială Nr. 1 Negomir, Liceul Tehnologic Turburea, Școala Gimnazială Hurezani, Școala Gimnazială Padeș, Școala Gimnazială Drăguțești și Liceul Tehnologic Baia de Fier. Pe 19 octombrie sunt programați candidații de la Liceul cu Program Sportiv, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Școala Gimnazială Godinești, Școala Gimnazială Prigoria, Colegiul ”Mihai Viteazul” Bumbești Jiu, Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Școala Gimnazială Ionești, Școala Gimnazială Turcinești, Școala Gimnazială Stejari și Școala Gimnazială Dragotești, iar pe 20 octombrie cei de la Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Grădinița cu Program prelungit Rovinari, Grădinița cu Program Prelungit ”Vis de copil” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Săcelu, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Motru, Liceul Tehnologic Turceni și Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani. Pe 21 octombrie va veni rândul candidaților de la Școala Gimnazială Nr. 1 Motru, Liceul Tehnologic Țicleni, Școala Gimnazială Capu-Dealului Brănești, Școala Gimnazială Ciuperceni, Școala Gimnazială Jupînești, Școala Gimnazială Căpreni, Colegiul Național ”George Coșbuc” Motru, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu și Școala Gimnazială Aninoasa, iar pe 24 octombrie celor de la Liceul Tehnologic Bîrsești, Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială ”Ion Grigoroiu” Lelești, Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Glogova, Școala Gimnazială Nr. 1 Andreești, Vladimir, Școala Gimnazială Novaci și Grădinița cu Program Prelungit ”Lumea Copiilor” Târgu-Jiu. Pe 25 octombrie sunt programați candidații de la Liceul Tehnologic Tismana, Colegiul Tehnic Motru, Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Colegiul Auto ”Traian Vuia” Târgu-Jiu și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Târgu-Jiu, pe 26 octombrie cei de la Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Nr. 1 Dănești, Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari, Școala Gimnazială Telești, Școala Gimnazială Polovragi, Școala Gimnazială ”G. Uscătescu” Târgu-Cărbunești și Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, iar pe 27 octombrie cei de la Colegiul Economic ”Virgil Madgearu” Târgu-Jiu, Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu și Colegiul Tehnic Nr. 2 Târgu-Jiu. Probele vor continua pe 31 octombrie, cu candidații de la Grădinița cu Program Prelungit ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Bustuchin, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Târgu-Jiu, Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia, Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, Școala Gimnazială Borăscu și Liceul Tehnologic Bîlta, Runcu, și pe 1 noiembrie, cu candidații de la Liceul Tehnologic Bîlteni, Școala Gimnazială Nr. Rovinari, Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari, Școala Gimnazială ”Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu și Școala Gimnazială Stănești. Pe 2 noiembrie sunt programați candidații de la Colegiul Tehnic Mătăsari, Școala Gimnazială ”Constantin Săvoiu”, Școala Gimnazială Bumbești Jiu și Școala Gimnazială Nr. 2 Motru, iar pe 3 noiembrie cei de la Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Școala Gimnazială Crușeț, Școala Gimnazială Lihulești, Colegiul Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu, Palatul Copiilor Târgu-Jiu și Liceul de Arte ”Constantin Brăiloiu” Târgu-Jiu. În ultima zi, pe 4 noiembrie, vor susține probele candidații de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” Târgu-Jiu, Liceul Teoretic Novaci, Școala Gimnazială ”Voievod Litovoi” Târgu-Jiu și Liceul Energetic Târgu-Jiu.

Minim 35 de puncte la fiecare probă

Ca și în cazul probei scrise, punctajul minim de promovare a probelor de evaluare a CV-ului și interviu este de 35 de puncte. Proba scrisă s-a desfășurat în data de 12 octombrie și a vizat evaluarea aptitudinilor cognitive şi a competențelor manageriale ale candidaților. Candidații au avut la dispoziție 120 de minute pentru rezolvarea unui test-grilă cu 60 de itemi elaborați de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, test ce a urmărit evaluarea acelor competențe cognitive dezirabile pentru exercitarea rolului de director sau director adjunct într-o școală modernă: capacitatea de a face distincție între esențial și detaliu, capacitatea de a face conexiuni logice între fenomene și evenimente, atenția la detalii, spiritul de observație, capacitatea de gândire strategică etc. Itemii asociați evaluării abilităților manageriale au fost formulați astfel încât să reflecte capacitatea de analiză critică și gândire strategică ale candidaților, evitând formulări care să solicite memorarea mecanică a informațiilor din resursele bibliografice indicate. La finalul concursului, vor fi declarați „admiși” candidații care au realizat un punctaj de cel puțin 35 de puncte pentru fiecare probă și, din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puțin 105 puncte. Va fi declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obținut cel mai mare punctaj total. Potrivit metodologiei de desfășurare a concursului, în cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a CV-ului. Afişarea rezultatelor este programată în data de 18 noiembrie. Contestaţiile pentru proba de interviu pot fi depuse în intervalul 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.

Roxana Lupu