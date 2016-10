Informatorul “Romeo” de la Secu’, profesor doctor în istorie la Fărcășești

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a făcut public, la trei ani însă, după ce consilierul local de la Fărcășești și-a încheiat mandatul, că Dumitru Cauc, profesor doctor în istorie, a fost informator al fostei Securități. Cazul “Cauc”, cel cunoscut la Secu’ drept “Romeo”, a stârnit însă, în mod inedit, polemici în rândul membrilor Colegiului CNSAS, și asta pe marginea atribuirii ori nu a calității de colaborator/lucrător al fostei Securități, gorjeanului în cauză. Profesorul universitar doctor Corneliu Turianu a solicitat astfel CNSAS, în scris, să treacă în raportul încheiat pentru Dumitru Cauc că respectivul “a furnizat informații fostei Securități”, dar nu sunt îndeplinite și condițiile pentru ca instanța să fie și sesizată pentru faptele profesorului de la Fărcășești.

Profesorul doctor în istorie de la Școala Gimnazială “Victor Popescu” Valea cu Apă, din comuna Fărcășești, fost director al unității școlare și fost consilier local, a fost recrutat, potrivit CNSAS, de fosta Securitate chiar în perioada în care era elev la liceul din Bîlteni. Dumitru Cauc, de loc din Negomir, localitate pentru care acesta a și realizat recent o monografie, și-a continuat activitatea respectivă și în perioada studenției, se arată în adeverința CNSAS, care stabilește că profesorul de azi, ajunsese să ofere informații fostei Securități, de multe ori exagerate, la adresa foștilor colegi și profesori.

“În baza Notei de Constatare nr. DI/l/2558 din data de 17.10.2013, întocmită de către Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, în care se regăsesc următoarele elemente: domnul Cauc Dumitru este titular al dosarului fond reţea nr. R 375815 (cotă C.N.S.A.S.). Domnia sa a fost recrutat în perioada când era elev la liceul de cultură generală din comuna Bâlteni, «pentru supravegherea informativă a colegilor săi cazaţi în internatul liceului, precum şi pentru semnalarea neregulilor survenite în cadrul procesului de învăţământ». Pe perioada studenţiei, a fost reînregistrat şi folosit pentru supravegherea informativă a colegilor de facultate, precum şi a unor cadre universitare; la data de 01.10.1971, a semnat un Angajament, fiindu-i atribuit numele conspirativ «ROMEO»”, se arată în adeverința eliberată de CNSAS, culmea, și la cererea profesorului de la Fărcășești, care în 2011 se adresează acestui for pentru a i se permite accesul la propriul dosar.

Neserios și, între timp, membru de partid

Cauc este însă scos din reţea la data de 17.06.1974 cu menţiunile: “pe tot parcursul de un an de zile s-a dovedit neserios, nu s-a prezentat la întâlniri decât la intervale mari, materiale furnizate/…/ s-a constatat că sunt exagerate”.

În adeverința CNSAS se mai menționează un aspect important acela că respectivul ajunge să mai fie menționat într-un dosar fond reţea nr. R 252671 (cotă CNSAS), ce conţine procese verbale de distrugere a unor fonduri arhivistice din cadrul Biroului de Documentare şi Informatică Gorj. Profesorul figurează potrivit CNSAS, “într-un Tabel nominal cu dosarele personale fond reţea privind sursele devenite membri de partid care au fost distruse prin macerare, la poziţia 3”.

Direcţia de Specialitate a identificat însă următoarele informaţii transmise Securităţii de către Dumitru Cauc: notă informativă, întocmită dactilo, completată olograf de ofiţer HERŢA Gheorghe, în antet şi la sfârşitul notei, ofiţerul a consemnat numele conspirativ “ROMEO”: “Sursa este în relaţii apropiate şi poate purta discuţii cu următoarele persoane: Cadre didactice: prof. B. A. – catedra de istorie şi H. K. – catedra de arheologie. Studenţi: Anul I Istorie: A. T., C. L., C. P., L. D., V. V., B. D„ C. V„ P. V., B. M.A, H. I., A. T„ V. M„ P. I., R. G„ C. M„ T. A. Anul II Filozofie: C. T., B. I., M. V., M. N., T. V. Anul I Psihologie: V., D. M. Anul II Istorie: L. V., P. I., N. M., M. Anul III Psihologie: V. T., B. C. Anul II Filozofie: G. I. Anul III Filozofie: 0. P., H., T. A. Filologie anul II: D. E., M. – română II. I.S.E. an I: G. E., G. D. Matematică anul I: B. I. Sursa va reveni pe parcurs cu completări”.

Discuții în contradictoriu

În baza celor depistate în arhive, CNSAS a tras concluzia că dascălul Cauc nu a fost ofițer de Securitate și nici “nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii, în sensul legii”. Acest aspect nu i-a convenit însă profesorului universitar doctor Corneliu Turianu, membru al Colegiului CNSAS. Acesta “a formulat opinie separată în sensul că domnul Cauc Dumitru a furnizat informaţii Securităţii, dar nu sunt îndeplinite condiţiile impuse cumulativ de art. 2 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, pentru a fi sesizată instanţa în vederea aprecierii asupra calităţii de colaborator al Securităţii”. La această opinie însă, și conf. univ. dr. Ladislau – Antoniu Csendes, membru al Colegiului CNSAS a formulat opinie separată. Acesta i-a luat apărarea profesorului de la Fărcășești, considerând că o altă formulare a concluziei din adeverință nu ar demonstra tratamentul egal la care sunt supuși cei verificați.

Adeverința CNSAS, eliberată pe numele lui Dumitru Cauc, a rămas astfel în picioare, în forma redactată inițial, ea nefiind atacată în instanță, în termenul impus de lege.

Anamaria Stoica