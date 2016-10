Insolvenţa goneşte fotbaliştii de la Pandurii! Cine îşi asumă situaţia?

Scenariul pe care lumea conectată la fenomenul fotbalistic din Gorj îl anticipia, şi anume insolvenţa, a fost pus pe tapet la întâlnirea acţionarilor echipei Pandurii. Întrevederile membrilor fondatori sunt tot mai numeroase, dar degeaba… Banii necesari nu se găsesc, şi devine tot mai clar că nu a existat niciodată un plan de rezervă. Dacă acest scenariu se adevereşte, Pandurii joacă în zadar în Liga I, sau mai exact doar pentru a se menţine pe prima scenă. Ar fi o aberaţie să mai spere cineva la titlu… Firesc, preşedintele Narcis Răducan nu este un fan al propunerii şi rămâne de văzut dacă va continua la clubul din Gorj. Astăzi, Răducan se întâlneşte cu jucătorii, iar în funcţie de “nivelul de sacrificiu” de care vor da dovadă fotbalişti, probabil va decide dacă va continua la Tg-Jiu. Depunctările, plecările masive de la echipă şi lupta pentru evitarea retrogradării pot fi luate în calcul! Vineri, are loc o nouă “AGA”, dar speranţele sunt minime.

“Decizia finală legată de viitorul clubului se va lua vineri. Este adevărat că acţionarii iau în calcul intrarea în insolvenţă, dar personal nu cred că este o opţiune bună pentru Pandurii în acest moment. Nu vreau să mă asociez cu această formă de organizare. Am demonstrat că se poate face fotbal şi cu bani puţini. Joi, când vin la pregătire, trebuie să avem o concluzie clară vizavi de o colaborare viitoare. Există termene limită la anumiţi jucători, de anul trecut, există termene de plată şi la alte datorii şi această presiune a devenit greu de suportat. Am admis cu echipa, înaintea partidei cu Chiajna, că e ultimul meci în care mai continuăm în aceste condiţii. Vreau măsuri, vreau să plătim un salariu către angajaţi, nu numai către jucători. Sunt de acord să ne sacrificăm cu toţii, sunt conştient că nu poate veni şeicul de mâine, dar trebuie găsit ceva, o soluţie. Dacă nu, nu văd rostul pentru a continua.Datoriile nu sunt atât de mari pentru a intra în insolvenţă. De 1 milion şi ceva de euro avem nevoie. Ar fi cea mai mică sumă pentru ca un club să intre în insolvenţă. Avem de primit bani din drepturile TV, bani de la UEFA, bani pentru participarea lui Săpunaru la Euro şi aşa am fi aproape de 0, dar suntem în criză de timp”, a spus Răducan.

Grigoraş n-ar pleca, Răducan se mai gândeşte

Antrenorul Pandurilor, Petre Grigoraş, a spus iniţial că ar continua la Tg-Jiu chiar dacă insolvenţa bate la uşă, rămâne de văzut dacă mai are pe cine antrena. Până la meciul cu FC Botoşani echipa ar putea arăta foarte diferit.

“Dacă erau datorii de 10-20 de milioane, poate că era o soluție de redresare, dar nu ar fi o soluție nici pentru cei din club, nici pentru jucători, sperăm că nu se va ajunge la aceasta. Nu m-am gândit să plec, nu e asta o soluție. Cei care răspund de situația clubului trebuie să găsească o alternativă. Dacă plec eu, vine altul, credeți că dacă plec eu o să apară un investitor cu nu știu câte milioane, să plătească datoriile? Dacă ar fi așa, ar fi foarte simplu”, a adăugat Grigoraș.

Răducan a fost mai pragmatic, conştientizând probabil că situaţia e dramatică: “Bineînţeles că iau în calcul despărţirea de Pandurii. Eu am convins să vină oameni care nu ar fi venit niciodată la Târgu-Jiu. Dacă nu avem ceva concret, nu pot să îi conving zi de zi, împreună cu Petre Grigoraş, să joace fotbal”.

Condescu dă târcoale

Fostul preşedinte al clubului, Marin Condescu, a fost prezent la întâlnirile AGA din această săptămână, dar a pozat în “creditor”. Condescu spune că are de luat bani de la club, deşi foarte probabil acesta a vrut să ştie concret care este situaţia echipei. Se speculează intens că fostul şef din minerit va reveni la conducerea Pandurilor, ba chiar unii spun că va fi susţinut de actualii acţionari.

“Domnul președinte al Consiliului Județean a adus la ședință un specialist în insolvență cu care am discutat cele mai bune variante posibile pentru echipă. Concluzia tuturor a fost ca în câteva zile să inițiem procedurile pentru a declara insolvența și să sperăm că echipa nu va fi depunctată în clasament din această cauză. Am discutat împreună cu Narcis Răducan și cu jucătorii și i-am convins să mai aibă răbdare câteva zile până când vom putea să le oferim o parte din banii ce nu le-au fost plătiți. Fără înțelegerea lor echipa riscă de joi să fie depunctată și să piardă puncte în clasament”, a spus Condescu.

“A venit domnul Marin Condescu, fostul conducător al clubului, a avut anumite idei. Acum nu ştiu dacă ele pot fi puse în practică. Apariţia dânsului m-a surprins”, a declarat Narcis Răducan.

Cătălin Pasăre