Institutul lui Morega a prognozat corect rezultatul parlamentarelor din Gorj

Institutul de Analize și Investigații Publice și Politice(IAIPP), condus de prof. Dan Morega, a prognozat, cu două săptămâni în urmă, corect rezultatul alegerilor parlamentare din Gorj. Morega a anunțat încă de atunci că PSD va câștiga scrutinul parlamentar și la nivel județean și național, dar și faptul că PNL va avea maxim 20 de procente. Rezultatele ALDE, PMP și PRU au fost aproximate, de asemenea, de către fostul deputat, care a analizat programele de guvernare propuse de partidele intrate în cursă pe 11 decembrie.

“Am spus că PSD va lua peste 42% și că este posibil să câștige trei parlamentari. PNL am spus că va lua maxim 20% și are 17%, iar PMP și ALDE, am spus că vor avea, încă de atunci, între 6 și 7%, lucru care s-a și întâmplat. Asta cu excepția lui Scarlat Iriza care are aproape 8% și șanse mari să devină senator. În același timp, am spus că de fapt PRU este între 4-5%, iar USR-ul nu va trece pragul având sub 4%”, a spus, ieri, Morega, menționând că și-a bazat analiza, cel puțin pentru PSD, pe programul de guvernare propus de Liviu Dragnea.

“Sigur că procentele atât de mari pe care le-a obținut PSD este urmare a doi factori, stategia a fost bine concepută de Dragnea și echipa sa, iar PSD-ul, prin programul de guvernare, s-a mutat puțin către dreapta. Mă refer la reducerea taxelor și impozitelor, cele 102, la dezvoltarea clasei mijlocii, și la multe alte măsuri care ar fi trebuit să se găsească în programul PNL-ului. Au contribuit foarte mult și sloganurile folosite de către PSD, de genul «votăm ca să ne luăm țara înapoi», știut fiind faptul că tehnocrații care nu au avut nimic cu tehnocrația s-au dovedit ineficienți ducând doar la un guvern falimentar. Toate aceste lucruri, plus organizațiile puternice pe care le au în teritoriu, au condus la alegeri foarte bune pentru PSD atât în județ, cât și foarte bune rezultate la nivel național”, a completat fostul parlamentar liberal.

Morega i-a cerut de duminică demisia lui Gorghiu

PNL-ul a înregistrat un rezultat atât de slab din lipsă de strategie rugându-se de Cioloș să candideze, mai crede Morega care susține că acest partid nu a fost manageriat corespunzător. “Eu, personal, i-am cerut demisia, duminică noaptea, pe Facebook Alinei Gorghiu care a distrus PNL-ul la fel ca și lupta dintre PDL și PNL. Să nu uităm că la Gorj s-a luat un procent mic pentru că nu mai există vechiul PNL, ci candidați PDL și PP-DD”, a precizat Morega.

Acesta s-a arătat de părere că ALDE și PMP au avut votanți pentru “locomotivele” lor, Tăriceanu și Băsescu. “Iată că de fapt, PSD a câștigat un senator și trei deputați, PNL-ul deocamdată cu un deputat, prin redistribuire, iar ALDE, sper, Senatul, cu Iriza. Încă un post de deputat se joacă la redistribuire între ALDE și PMP”, a menționat universitarul, care îi sfătuiește pe gorjeni să deschidă ochii și să nu se lase amăgiți de politica USR, în spatele căreia se află miliardarul Soroș.

Ciocea, cu mult peste Călinoiu

“În ce privește independenții, Ciocea la Senat și Călinoiu la Camera Deputaților, am spus, din capul locului, că ambii nu vor reuși să câștige mandatele dorite. Ceea ce este însă extrem de rușinos este că Ciocea a luat de 3 ori mai multe voturi decât Călinoiu, iar cel din urmă, care a crezut că este iubit de gorjeni, s-a înșelat amarnic. Călinoiu iese astfel din politică umilit, cu 3000 de voturi și merge direct la lada de gunoi a politicii gorjene. Sper ca președintele CJ Gorj să se delimiteze categoric de Călinoiu și să-i rezilieze contractul de consilier al său.

În ce îl privește pe Ciocea, acesta a pierdut, în opinia mea, mandatul de primar, dar sunt convins că în caz de alegeri anticipate tot el ia Primăria Bustuchin. Asta deoarece el, spre deosebire de Călinoiu, are o reputație foarte bună astfel că el poate recâștiga mandatul de primar și independent fiind”, a conchis Morega, care a transmis succes celor aleși.

Așteptăm și noi ca promisiunile noilor parlamentari să devină fapte, știut fiind că altfel deputații și senatorii de Gorj se vor compromite categoric în fața electoratului.

A.Stoica