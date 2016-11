Interviu de o sinceritate nealterată cu Domnul DRAGOȘ VIOREL IONICĂ, Director General al S.C. GORJEANUL S.A. Tg. JIU / “Rămânem receptivi la preferințele cititorilor noștri, le apreciem fidelitatea manifestată și dorim din suflet ca să fim pe măsura așteptărilor”

– Rep. Domnule Director General, Dragoș Viorel IONICĂ, aș dori să continuăm firul dialogului nostru, referindu-ne, spre exemplu, la faptul că de multe ori Cotidianul «Gorjeanul» are și unele inițiative de a veni în sprijinul unor oameni săraci sau cu probleme de sănătate!

-Da, pentru că în multe cazuri, cu ajutorul cititorilor noștri, am strâns obiecte de îmbrăcăminte pentru familiile nevoiașe, pentru a păstra vie legătura cu oamenii din jurul nostru, inclusiv cu aceia care au nevoie de sprijinul comunității! Din păcate, mi se pare că unii cetățeni parcă nu mai citesc, parcă neglijează această latură a formării omului!

“Fiecare cetățean se poate adresa ziarului pe diferite probleme de ordin personal sau de larg interes privind viața comunității”

– Rep. La care eu aș adăuga faptul că sunt și oameni mai în vârstă, din mediul rural, care se abonează la «Gorjeanul» și păstrează o legătură de fidelitate cu ziarul «de suflet», mai ales când e vorba despre unii intelectuali ai satelor noastre!

-Mă bucur să-mi spuneți acest lucru, deoarece noi căutăm să rămânem receptivi la preferințele cititorilor noștri, le apreciem fidelitatea manifestată și dorim din suflet ca să fim pe măsura așteptărilor! Totodată, facem eforturi să rămânem competitivi, dar e greu să găsești oameni de calitate ca să-i aduci să lucreze «la foc continuu», în spațiul acesta spiritual! Iar, ca un fapt pozitiv, pot spune că avem și colaboratori de valoare care întregesc de multe ori conținutul rubricilor noastre, ca să nu mai spun că fiecare cetățean se poate adresa ziarului pe diferite probleme de ordin personal sau de larg interes privind viața comunității.

– Rep. Cât sunt de mari eforturile care se depun pentru a se respecta în mod constant calitatea ziarului de a fi un «cotidian independent»?

-Până la urmă, ziarul trebuie să explice realitatea județului, pentru a spune lucrurilor pe nume și a relata problemele care ies în evidență, iar noi suntem receptivi la toate preocupările și orientările care se manifestă pe scena politică gorjeană.

– Rep. Unele publicații concurente vă reproșează o anumită apropiere politică social-democrată!

-E problema lor și propria lor nedumerire pe care o știm! Chiar dacă ni se reproșează o anumită culoare politică, noi acceptăm în paginile ziarului și respectăm și alte puncte de vedere, fără patimă și fără a fi adresate jigniri vreunei persoane sau vreunui partid politic! Dacă oamenii au de transmis anumite lucruri, anumite opinii către Ziarul «Gorjeanul», pot face acest lucru fără nici o problemă, respectând rigorile și exigențele «Gorjeanului», pentru că Ziarul «Gorjeanul» are o anumită «etichetă», un anumit limbaj care ne dorim să fie unul decent, civilizat, avem o anumită zonă de subiecte, o anumită zonă de teme care au ținut și consider că țin seama în continuare de ceea ce constituie preferințele cititorilor noștri!

– Rep. Poate nu sunteți pe gustul unor împătimiți ai scenei politice!

-Acum, vedeți dumneavoastră, nu se poate ca uneori să vii deodată să sfidezi toată lumea și să spui ceeea ce vrei tu, cu orice preț! Trebuie respectată o anumită deontologie în baza unor norme pe care ne străduim să le respectăm și să le promovăm prin ziarul nostru! Nu putem să venim cu anumite reproșuri nefondate, cu anumite lucruri spuse de dragul de a le spune, un fel de can-can publicistic, etalat doar pentru a stârni curiozitate și a promova imagini de senzație, chiar la nivel politic!

– Rep. Se observă că limbajul necultivat și lipsit de «minima moralia» al unor așa-ziși jurnaliști parcă lasă de dorit!

-Și de această dată spun că e problema lor și a moralității de care dau dovadă! Sigur, uneori se întâmplă să spui orice împotriva adversarului, că nu mai contează ce se întâmplă după aceea! Trebuie să vii întotdeauna, însă, cu fapte care trebuie probate, iar noi acceptăm să-l ascultăm pe fiecare cu interes și chiar cu drag!

“A avea credință este condiția de bază a definirii omului”

– Rep. Aș dori să vă spun că la Universitatea «Constantin Brâncuși» din Tg. Jiu, ca și în cazul meu, personal, avem o implicare într-un studiu privitor la mediul rural din Gorj, mai precis, la depopularea mediului rural gorjean, un fenomen mai amplu, am putea spune, care depășește limitele județului nostru, de aceea, nu credeți că s-ar impune să avem un spațiu tipărit și o rubrică specială dedicată acestui segment definitoriu al realităților Gorjului?

-Din păcate, problema depopulării e una foarte serioasă și îngrijorătoare. Probabil că nu după multă vreme, unele dintre satele noastre vor deveni «amintiri», pentru că oamenii migrează în căutarea locurilor de muncă în străinătate, pentru a trăi mai bine! Până la urmă, acesta este motivul pentru care oamenii pleacă de la casele lor, iar «Gorjeanul» este deschis către această problemă a mediului rural, pentru că avem și mulți abonați în mediul rural. De aceea, rămânem receptivi în fața unei asemenea posibilități, chiar avem o rubrică dedicată sfaturilor pentru micii agricultori din rural, pe care o sprijină domnul inginer Velici, iar cititorii noștri cunosc acest lucru.

– Rep. Domnule Director General, ce loc ocupă credința dreptmăritoare în viața unui tânăr ca dumneavoastră, plin de har, înzestrat și cu anumite rezultate notabile în activitate, care poate și trebuie să privească optimist în viitor, în ciuda vremilor tulburi pe care le resimțim cu o anumită rezervă stânjenitoare în societatea noastră?

-Domnule profesor, până la urmă, credința este fundamentală pentru orice persoană, pentru că de multe ori apelăm la credință, din păcate, abia atunci când alte soluții nu se mai ivesc, pentru că simți nevoia credinței, abia atunci când ești greu încercat, iar singurul sprijin al sufletului nostru rămâne credința! Personal, niciodată nu m-am îndepărtat de credință, ba, dimpotrivă, am considerat și consider că a avea credință este condiția de bază a definirii omului!

– Rep. Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu se bucură când constată că Ziarul «Gorjeanul» promovează idei valoroase în paginile sale și informează despre oficierea unor slujbe, despre activitatea pastoral-misionară în arealul Gorjului nostru! Merită să fie reflectată, în continuare, Viața Spirituală în paginile ziarului?

– Sigur că merită, pentru că prezența activă a Mitropoliei Olteniei în zona noastră este un vector important al activității sociale din județ, iar intenția noastră este să consolidăm, pe cât putem, această colaborare, mai ales că mulți oameni citesc, aș putea spune, cu interes deosebit aceste informații la prezentarea cărora și dumneavoastră contribuiți din plin.

“Totul pleacă de la EDUCAȚIE, un cuvânt care trebuie mereu redat cu majuscule”

– Rep. Dacă îmi îngăduiți acum, o întrebare mai personală și mai delicată, prin care aș dori să știu, ce ați moștenit în mod deosebit, de la distinsul dumneavoastră tată, domnul ministru secretar de stat, Bebe Viorel Ionică?

-E o întrebare mai dificilă, pentru că nu m-am gândit să pot oferi un răspuns tranșant în acest sens!

– Rep. Vorba domnului ministru Andrei Marga, răspunsurile sunt dificile, nu întrebările!

-Foarte bine spus! Iar, în legătură cu întrebarea adresată, cred că pe lângă anumite însușiri psiho-afective și altele care țin de codul genetic, aș putea spune că «moștenirea» mea cuprinde și un set de valori morale concretizate în atitudinea față de problemele care se cer a fi rezolvate, o anumită seriozitate și, probabil, dăruire în muncă!

– Rep. Pentru că sunt mereu tentat să vă întreb deodată mai multe lucruri, fără să vă deranjez și fără să devin agasant, aș dori să ne spuneți, ce credeți că reprezintă Constantin Brâncuși pentru noi, gorjenii, ca și pentru întreaga suflare omenească mereu fascinată de nedeslușita profunzime a ideilor marelui sculptor și chiar cugetător profund, dacă mă gândesc la aforismele sale?

-Brâncuși este unul dintre titanii omenirii, în plan artistic, iar ca un gânditor profund al timpului său, cred că a depășit veacul! Pentru Județul Gorj și pentru România, el înseamnă foarte mult, pentru că este un «brand» mondial, un nume mare, un semn inconfundabil sau chiar un simbol emblematic de referință cu care mereu ne putem mândri, în sensul strict normal al mândriei firești!

– Rep. Totuși, putem vorbi de o marcare corespunzătoare, în județul Gorj, a personalității marelui artist, în acest an omagial?

-Acum, depinde și de noi în ce măsură reușim să cinstim cum se cuvine acest nume! Din păcate, noi nu prea avem o tradiție bună în a cunoaște și a recunoaște marile valori ale țării noastre, și mai mult fac acest lucru străinii (??)!! Poate vom învăța acest lucru cât mai curând sau poate nu vom învăța niciodată! Specialiștii care au capacitatea de a înțelege și de a explica anumite dimensiuni ale vieții spirituale, poate ne ajută în acest sens! Pot fi un exemplu și pentru alții care sunt mai puțin interesați sau chiar dezinteresați de aceste lucruri.

– Rep. Pare un fel de amnezie programată, o patologie a negării valorilor!

-Oricum, negarea valorilor, în ziua de azi, a devenit obișnuință care nu se înscrie într-o tradiție valoroasă, pentru că de multe ori suntem preocupați mai mult de ideea de bunăstare, așa cum se întâmplă în cazul Bogatului nemilostiv din Evanghelie, decât de ideea de știință, de setea de a cunoaște mai mult!

– Rep. Cred că vă referiți cu deosebire la ideea obsedantă a «consumismului», a înclinației de a «consuma» cu orice preț, de parcă omul ar fi un «hedonist» înnăscut, un individ care trăiește doar pentru satisfacerea plăcerilor, un împătimit al acelui «placebo» pe care îl invocă unele teste psihologice!

-Da, pentru că ideea «consumismului» se regăsește la orice pas, mai ales că se pune un accent deosebit pe «formă», iar fondul este aproape neglijat! Aici cred că trebuie lucrat mai mult, iar factorul EDUCAȚIE, rostit și scris cu majuscule, ne poate ajuta foarte mult! E dificil să promovezi idei valoroase într-un mediu arid, pentru că totul pleacă de la EDUCAȚIE, un cuvânt care trebuie mereu redat cu majuscule, după părerea mea, pentru că viața omului se fundamentează pe această tablă de valori!

(VA URMA)

Prof. Vasile Gogonea