Învățător supărat: Elevii de la clasele pregătitoare și I, de la Școala Gimnazială Poiana, încep cursurile într-un vestiar sportiv

În urma unei decizii luate, miercuri, de primarul comunei Turburea, Ion Bîrcă, aprobată de directorii unității de învățământ, elevii de la două clase din cadrul Școlii Gimnaziale Poiana, aparținând comunei, vor începe noul an școlar în două încăperi amenajate în vestiarul stadionului din localitate. O declară revoltat învățătorul Marcel Roșoga, care susține că rămas șocat când a fost anunțat de conducerea școlii că elevii săi, 15 la număr, vor învăța în vestiarul podit cu gresie, într-o încăpere, care nu era încă racordată la curent electric și căldură, în aceeași situație urmând să fie și alți 19 elevi de la clasa pregătitoare. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj anunță că la fața locului va fi trimisă o comisie să verifice clădirea reclamată.

Școala Gimnazială Poiana din Turburea a devenit neîncăpătoare pentru numeroșii elevi înscriși în clasele de gimnaziu V-VIII. Unitatea de învățământ a funcționat, până în prezent, în două clădiri separate. Una cu șapte săli de clasă, construită în completarea școlii vechi de un secol a localității, și o alta în curtea școlii, cu două încăperi, unde funcționează două săli de grădiniță și o clasă de V-VIII, care este laborator de fizică-chimie. În noul an școlar care începe luni, deoarece numărul de clase cu elevi îl depășește pe cel al spațiilor existente, directorii școlii și primarul Bîrcă au decis să mute două clase în vestiarul stadionului din localitate, clădire care a fost construită în curtea școlii, aceasta fiind la doar câțiva metri de terenul amenajat pentru copetițiile sportive ale satului.

Spațiul impropriu pentru învățător, bun pentru comisie

Astfel, în loc să pună elevii mari la cursuri după-amiaza pentru a-i proteja pe cei mici, responsabilii cu educația în comună au decis să îi sacrifice pe elevii cu vârste cuprinse între 5-7 ani, trimițându-i alături de cadrele didactice într-un spațiu care ar fi neconform actului educațional. Cel puțin asta susține unul dintre dascălii, obligați să înceapă anul școlar cu elevii săi în noua locație. Directorul adjunct Gheorghe Benegui susține însă contrariul, explicând că spațiul în cauză este de fapt nu un vestiar, ci un club sportiv, clădirea nouă având 150 de mp. Acesta a menționat joi că, în urmă cu o zi, clădirea a fost racordată la curent electric și apă, în timp ce problema încălzirii spațiului se va rezolva pe parcurs. “Nu este un vestiar, este, de fapt, un club sportiv. Spațiul a fost avizat și de o comisie de la Prefectura Gorj”, a explicat adjunctul Benegui.

Cei mai mici elevi, sacrificați

Vestiar sau club sportiv, preșcolarii, 19 la număr, ai învățătoarei Maria Firoiu, dar și elevii de la clasa I, 15 la număr, ai învățătorului Marcel Roșoga, au ajuns astfel să fie mutați din sălile lor de clasă, situate în corpurile unității de învățământ, direct în clădirea nouă. Ambii dascăli au fost șocați când au aflat că ei sunt cei care vor trebui să aranjeze materialul didactic și mobilierul, mutat deja de miercuri de angajații primăriei în noua locație.

Noua clădire este compusă, spune învățătorul Roșoga, din două încăperi, mult mai mici decât fostele săli de clasă ocupate de acești copii, lumina naturală cade din spatele clasei(cel puțin la una dintre acestea), iar miercuri, clădirea nu avea curent electric, apă curentă și încălzire centralizată.

“Miercuri, directorul Benegui ne-a anunțat pe mine și pe colega mea că de luni, clasa zero și clasa I vor funcționa oficial în vestiar. În timp ce colega a acceptat tacit măsura, eu am ripostat, explicându-i directorului că elevilor le va fi frig în noul spațiu, care are pe jos gresie, că ar putea aluneca, i-am zis că nu avem curent și că vom avea probleme cu căldura. Orice spuneam eu mi se răspundea că se va face. Fostele noastre clase au fost golite apoi imediat de mobilier și material didactic, una dintre acestea urmând să fie transformată în grădiniță”, a declarat învățătorul Roșoga.

Directorul Benegui contestă spusele cadrului didactic, menționând, ieri, pentru Gorjeanul că spațiul respectiv ar fi propice actului educațional, având termopane și toalete în incintă, fiind preferabil clădirii vechi în care funcționa una dintre clase. “Spațiul este unul modern, perfect pentru cei mici. Este doar o persoană nemulțumită de acest spațiu care ne-a fost cedat de Primăria Turburea. Adevărat, inițial, în proiect era un club sportiv, dar acum e școală, și una bună pentru elevi”, a specificat directorul Bengui.

Toaletele, mai importante decât copiii!

Marcel Roșoga nu este de acord cu spusele directorului și a menționat, ieri, chiar că așteaptă ca părinții elevilor să riposteze când vor vedea în ce condiții vor fi obligați să studieze copiii lor, dar și că problema va ajunge la urechile inspectorului general al IȘJ Gorj, Ion Ișfan, care ar putea să intervină pentru a repune cele două clase în școală.

“I-am explicat și primarului Bîrcă situația cu elevii mici, l-am întrebat de ce ne mută pe noi acolo în vestiar. L-am întrebat de ce nu mută acolo clasele mai mari, dar mi s-a explicat că sunt preferați cei mici pentru că nu distrug incinta. Primarul a vrut astfel să protejeze noile grupuri sanitare din vestiar de distrugerile pe care le-ar fi provocat acolo cei mari. Explicația mi s-a părut banală, dar și aiurea în același timp, edilul arătându-mi că pentru dânsul mai importante sunt bunurile decât copiii”, a completat cadrul didactic.

Inspectorii școlari verifică!

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Georgeta Popescu, a declarat că la nivelul instituției nu se știa, joi, că sunt probleme legat de locația în care vor funcționa cele două clase de elevi la Poiana, dar că situația deja verificată de o comisie mixtă Prefectură-IȘJ, va fi recontrolată de inspectorii instituției.

“Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj se vor deplasa la școala din Poiana pentru a vedea în ce condiții vor începe orele elevii clasei I și de la clasa pregătitoare. Deja condițiile au fost văzute de o comisie mixtă constitută la nivelul Prefecturii Gorj, care nu a subliniat nicio deficiență acolo. Dar vom reverifica, deoarece ne dorim ca toți elevii să aibă cele mai bune condiții pentru desfășurarea actului educațional”, a declarat Georgeta Popescu.

“Vestiarul”, transformat în sală de clasă, a fost realizat de la zero cu aproximativ doi ani în urmă, investiția fiind a autorităților locale. Acesta ar fi fost folosit, până recent, de fotbaliștii care jucau, periodic, pe stadion, conform meciurilor din campionat, spun dascăli ai școlii. Spațiul este dotat cu dușuri, dar acestea nu au fost niciodată folosite, din lipsa apei, clădirea nefiind racordată la apă. De altfel, nici apa de la grupurile sanitare ale școlii din Poiana nu ar fi bună pentru consumul copiilor, fiind plină de nitrați și nitriți.

Primarul Bîrcă vrea ore doar dimineața

În ce privește rezolvarea situației prin impunerea orelor de după-amiaza, primarul Ion Bîrcă a fost destul de reticent la această măsură. În vara anului trecut acesta declara următoarele: “Sunt multe avantaje dacă vom face orele numai dimineaţa: se reduce combustibilul la jumătate ca şi încălzire, precum şi combustibilul la microbuzele şcolare. Avem trei microbuze şcolare şi avem posibilitatea să asigurăm transportul elevilor la şcoală. În plus, elevii vor avea mai mult timp pentru învăţat”.

ANAMARIA STOICA