Iohannis crede că restructurarea CEO nu se poate evita

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Târgu-Jiu, că, în opinia sa, la Complexul Energetic Oltenia (CEO), nu se pot evita modernizarea şi restructurarea, acestea urmând să ducă la funcţionarea pe mai departe a companiei energetice.

Declaraţiile preşedintelui au fost făcute în cadrul dezbaterii cu tema “România puternică: viziune politică şi servicii publice în slujba cetăţeanului”, la care au participat autorităţi locale şi judeţene, oameni de afaceri din municipiu, directori de instituţii deconcentrate, profesori, doctori şi oameni de cultură din județul nostru. Klaus Iohannis a precizat că unitatea energetică are un viitor foarte bun, fiind necesare însă eficientizarea şi modernizarea companiei, şi a punctat că, din toată experienţa acumulată de-a lungul existenţei companiei, este imposibil să nu se găsească o soluţie care să facă unitatea profitabilă şi fezabilă pe termen lung.

“În ceea ce priveşte Complexul Energetic Oltenia, eu cred că are viitor, are un viitor, părerea mea, chiar foarte bun. Nouă, preşedinţilor, ni se fac informări cu ce doresc oamenii şi, de fiecare dată, citesc că la complex este nevoie de eficientizare şi modernizare şi bănuiesc că aşa e. De fiecare dată citesc că în continuare există căpuşare, firme căpuşă care profită de pe urma întreprinderilor foarte mari. Părerea mea sinceră şi personală este că aici, în Gorj, şi la Complexul Energetic, aveţi foarte mulţi specialişti foarte buni, oameni dedicaţi, energeticieni care se pricep. În acelaşi fel, cred că nu se poate evita modernizarea şi restructurarea, ori dacă lucrurile astea se fac atunci, cu siguranţă, lucrurile vor merge în continuare. Nu se ajunge niciodată înapoi unde am fost în anii ‘80 când aici se producea masiv, se investea masiv, dar din toată experienţa acumulată, eu cred că este imposibil să nu se găsească o soluţie care face complexul şi profitabil şi fezabil pe termen lung şi până la urmă, trebuie să ne gândim şi la problemele de mediu, asta înseamnă că trebuie să se producă energie electrică cu emisiuni cât se poate de reduse. Sunt convins că toate acestea, dacă se vrea, se pot realiza”, a afirmat şeful statului.

Explicații pe Legea Energiei

Referitor la trimiterea spre reexaminare a Legii Energiei, acesta a menţionat că motivul a fost respectivul act normativ, care nu a fost clar. “Am ajuns la concluzia că legea nu a fost clară, de asta am trimis-o înapoi, nu ca să vă stric jocurile. Dimpotrivă, eu vreau să avem o legislaţie care este suficient de clară ca să poată fi aplicată de toată lumea şi să beneficieze cei care pot beneficia de pe urma ei. Eu sunt convins că lucrurile vor intra într-o normalitate şi sunt convins că în continuare vom fi în situaţia să ne alegem noi mixul energetic în aşa fel încât toate zonele care au performanţă şi tradiţie să funcţioneze în continuare”, a conchis Klaus Iohannis.

A.S.